"ABD'nin 2025 yılında resesyona gireceğini öngörüyoruz"

JP Morgan

Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkan'ını seçti seçmesine ama dünyaya nur topu gibi bir 'mesele' hediye etti: Tarife.

Ocak 2025'te resmî olarak Amerika Birleşik Devletleri başkanlığımı devraldığından beri dünya bu kavramla yatıp kalkıyor: Acaba Donald J. Trump bugün hangi ülkeye ne kadar bir vergi tarifesi uygulayacak?

Sanki dünyanın derdi kendine yermezmiş gibi bir de bu yeni 'kaygı' unsuruyla mücadele etmeye başladı yeni yılın başından beri.

Tabii 'artçı' etkileri de birbiri peşi sıra gelmeye devam ediyor.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'den fazla ülkenin ticaret müzakerelerini başlatmak için Beyaz Saray'a ulaştığını söyledi. Tabii Tayvan'ın ABD'ye karşılıklı ticaret tarifeleri uygulamama kararı dikkat çeken bir diğer unsur. Çünkü Çin, Trump'ın yeni gümrük tarifelerine misilleme olarak Amerikan mallarına yönelik vergiler ve nadir toprak elementleri ihracatına kontroller getirerek 10 Nisan'dan itibaren ABD'den yapılan tüm ithalatlara Trump'ın Çin'e uyguladığı 'karşılıklı' tarifeyle aynı seviye olan %34 oranında gümrük vergisi uygulayacak.

Ülke dışından birbiri ardı sıra yanıtlar gelirken ülke içinden de yanıt gecikmedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletinde Trump'a karşı protestolar başladı.

Tarifelerin ilanı sonrası yaşanan şirket hisselerindeki değer kaybının bir 'Kara Cuma' olarak adlandırılmasından tutun da JP Morgan'ın resesyon tahminini öne çekerek ilan etmesi daha başlangıç gibi görünüyor.

S&P 500 endeksi %10 düşüşle Mart 2020'den bu yana en sert iki günlük kaybını yaşayarak 5 trilyon dolardan fazla piyasa değeri silindi. VIX endeksi (korku endeksi) ise Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken Nasdaq 100 endeksi ayı piyasasına girdiği söyleniyor.

Dünyanın en zengin 500 kişisi, iki günde tam 500 milyar dolar kaybettiği düşünülecek olursa yuvarlanan kar topunun ne tür yıkımlara yol açacağını insan kestiremiyor.

Ha bir de iki dünya savaşı tecrübesinde ekonomik durağanlığın krize evrilmesini de düşünülünce kaygı ister istemez katmerleniyor.

Bu arada burnu iyi koku alan mı demeli, Warren Buffet'ın para kazanan tek kişi olmasında Aralık 2024'te portföyünün rekor bir miktarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru koşarken nakde dönmesi yatıyor. Herkes bu kararı nedeniyle 'bunak' demişti ta ki piyasanın her gün çöktüğünü görene kadar.