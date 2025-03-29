Atatürkçü geçinenler Atatürk'ten geçinenler

Dibi neresi...

İnanın kestirmek mümkün değil.

Daha da beteri ne olabilir?

İnanın tahmin etmek imkânsız.

Çıta her geçen gün daha da düşüyor, seviye ayaklar altında geziyor.

Her şerde bir hayır var, bu şer insanları uyandırır diyorsun ama ümit bağladığın o şer uyuyanlara ninni geliyor.

Gerçekten çok ilginç bir süreçten geçiyoruz.

Yıl 1919...

Kurtuluş Savaşına hazırlık yaptığımız yıllar.

Atatürk, Samsun'a çıktıktan bir gün sonra 20 Mayıs 1919 tarihinde İngiliz Muhipleri Cemiyeti diğer adıyla "İngiliz Dostları Derneği" kurulur.

İngilizlerden para yardımı alarak kurulan bu cemiyetin görevi; Anadolu'da karışıklıklar çıkarmak ve Kurtuluş Savaşını engellemek, savaşı engellemek üzere oluşan tüm yıkıcı eylem ve örgütlenmeleri desteklemekti.

Ayşegül Denizde...

Çocukluk dönemimde okumayı sökmek için kullanılan Ayşegül çizgi roman serileri çok revaçta idi.

Bu seriden oluşan hikaye kitapları ellerde dolaşır dururdu.

Ayşegül Tatilde...

Ayşegül Okulda...

Ayşegül Pazarda...

Bu seriyi artık güncelliyoruz ve başlıyoruz.

Özel Özgür CNN International'de...

Ünlü Amerikan televizyon kanalı Özel Özgür'le röportaj yapmış.

Aman Allah'ım neler söylemiş Özel Özgür, dinlediğinizde şoka girersiniz.

Öyle çakmış ki kendi ülkesine Özel Özgür, Türkiye düşmanı bir Amerikalıya söyletemezsiniz söylediklerini, cesaret edemez.

İşte o seriden birkaç örnek

"Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem."

"İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti."

"Türkiye'nin batı ile güçlü ilişkileri olmasını, NATO'ya güçlü bir şekilde bağlı olmasını istiyoruz. Fakat Erdoğan Türkiye'yi bu organizasyonlardan koparmaya çalışıyor ve Türkiye'yi hukuksuzluğa doğru sürüklüyor."

"İki ülkenin iyiliği için ilişkiler devam etmeli, bu aynı zamanda Türkiye'yi yeniden demokrasi yoluna sokmayı da sağlamalı."

Kısacası müdahale etmesi için Amerika'ya yalvaran bir Özel Özgür portresi var.

Burada sıkıntı şu...

Amerika 15 Temmuz FETÖ temizliğinden sonra Türkiye'de dostlarımızı kaybettik biz şimdi kiminle iş yapacağız diye ağlaşmışlardı.

Bu doğru bir tespitti zira o işbirlikçi FETÖ kadroları tasfiye edilmişti.

Şimdi ağlaşma sırası bizimkilerde zira Trump'ta Amerika'da bu kadroları tasfiye etti.

Burada sıkıntı şu, bizimkiler halen Amerika'daki bu tasfiyenin farkında değiller. Anladıklarında ağlaşmaya başlarlar.

Bu ağlaşmanın İngiltere bacağı başladı bile.

Özel Özgür BBC'de...

Özel Özgür bir fiyaskoyu da BBC'de patlattı.

Kurtuluş Savaşını verdiğimiz İngilizlerden medet uman Özel Özgür neden müdahale etmiyorsunuz diye kameralar önünde İngiltere'ye hesap soruyordu.

Bu arada televizyonunu yeni açanlar için hatırlatalım Özel Özgür CHP Genel Başkanıdır.

Bu kısa hatırlatmadan sonra devam edelim.

Şöyle diyordu Özel insan röportajında;

"Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz.

Terk edilmişlik hissediyoruz.

İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor?

Gerçekten kırgınız.

Bu sözler zamanda yolculuğa çıksa, varacağı yer direk Kurtuluş Savaşı yılları ve o savaşı engellemek için kurulan İngiliz Muhipleri Cemiyeti diğer adıyla İngiliz Dostları Derneği olur.

Bu İlk Değil...

Bu mandacı ruh Özel Özgür'e mi ait yoksa Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan yeni CHP'ye mi?

Bu soruya cevabı şu örneklerle verelim...

Halk TV. de bir zamanlar Ayşenur Arslan denilen ismi lazım değil bir kadın sunucu vardı.

Bu muhteremin(!) sunduğu bir programa en az kendi kadar muhterem(!) olan CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt katıldı.

Lafı hiç uzatmadan ve herhangi bir yorumda yapmadan bu Atatürkçü(!) siyasetçimizin yayından söylediklerini aşağıda sunuyorum.

"Ben şunu söylüyorum. NATO uluslararası emperyalizmin askeri gücüdür. Biz de oranın üyesiyiz. Bu NATO'nun ve Avrupa'nın Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı"

Lafın fazlası kime söylenir diyerek geçiyorum bir diğer örneğe.

Batıya seslenip can güvenliğiniz yok Türkiye'ye gelmeyin, paranızın garantisi yok Türkiye'ye yatırım yapmayın diyen Bay Kemal değil miydi...

Hangi birini anlatayım...

Atatürkçü Geçinenler Atatürk'ten Geçinenler

Kendi siyasi oyununa Gaziyi oyuncak edenler, Atatürkçü geçinip başka işler peşinde koşanlar, batı sevdalıları...

Bakın Atatürk neler demiş hayran olduğunuz batıyla ilgili;

Efendiler,

Avrupa'nın bütün ilerlemesine yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlana durmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre uygun yapmak, yürümek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi.

Halbuki, hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatiyle, ecnebilerin planlarıyla yükseltilebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.

Tarihte, böyle bir olay yaratmaya kalkışanlar, zehirli sonuçlarla karşılaşmışlardır.

Hepiniz bilirsiniz ki, Avrupa'nın en önemli devletleri, Türkiye'nin zararıyla, Türkiye'nin gerilemesiyle ortaya çıkmışlardır.

Herkese iyi bayramlar...