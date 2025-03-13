Suriye'nin 15 Temmuz'u

Suriye ipten döndü...

İddialı bir söylem mi?

Bence değil.

Ayaklanma girişimine ve yarattığı sonuçlara bakıldığında durumun tam da bu olduğu net olarak görülür.

Neyse lafı fazla uzatmayalım.

Yazının tamamını okuduğunuzda hak vereceğinizi umuyorum.

Gelelim konumuza

Tezgâh Büyük...

Sonda söyleneceği başta söyleyeyim, büyük bir oyun kurgulandı ama başarılamadı.

Suriye'de yaşananların özeti tam da bu.

Şimdi akıllara gelecek ilk soru şu olacaktır.

"Hocam kimler kurguladı bu tuzağı?"

Cevap çok basit.

İran ve İsrail...

"Hocam İran ve İsrail, ayrı ayrı olsa gerek."

Yanıldınız Suriye'ye bu tuzağı iki düşman(!) devlet el ele vererek kurdular.

Şaşırmamışsınızdır diye düşünüyorum.

Haftalardır ne anlattık İran ve İsrail hakkında.

Plan Nasıl Kurgulandı?

Aslında plan çok kurnaz, çok sinsice ve çok da zekice kurgulanmıştı.

Buna göre önce bir ayaklanma başlatılacaktı.

Ardından bu ayaklanma diğer illere sıçratılacaktı.

Darbecilere destek YPG/SDG bölgesinden ve Irak'ta bulunan İran bağlısı Haşdi Şabi'den gelecekti.

Sonuçta bütün isyancılar Şam'a yönlendirilecekti.

Şam'da mevcut hükümet devrilecek, Şara öldürülecek ve "Esad darbecileri püskürtmüştür." naralarıyla süreç başa döndürülecekti.

Hikâyenin özeti bu...

OLASI SENARYOLAR

Bütün Arap, Suriye ve dünya medyasını yakından takip ettim, yazılanı çizileni okudum.

Hepsinden edindiğim intiba ve izlenim ben de şöyle bir senaryo canlandırdı.

Darbe haftalar öncesinden İran, İsrail, Amerika ve Rusya tarafından detaylarıyla planlandı.

Beşar Esad'ın kardeşi Maher Esad firarda olduğu Rusya'dan Irak'a getirildi.

Lazkiye ve Tartus'ta ayaklanma başlatıldı.

Irak'ta bulunan Haşdi Şabi milisleri Tedmur (Palmira) üzerinden Humus'a gitmek üzere yola düştü.

Aynı anda Lübnan Hizbullah milisleri de Kusayr'dan girerek Humus'a gelecek ve grupla birleşecekti.

Tüm bunlar olurken aynı anda PKK ve PYD milisleri, doğudan Halep'e saldırarak şehri ele geçirecekti.

Şam kırsalında gizlenen rejim kalıntıları ise başkent Şam'a yönelip, Süveyda'daki valilik binasından devlet bayrağını indirip kendilerine katılan milislerle buluşacaktı.

Bu esnada İsrail hava kuvvetleri ise havadan onlara destek verecekti.

OYUN BOZULUYOR...

İstihbarat kanalları sürekli aktif olan Türk istihbaratı tüm planı öğrenir ve Irak hükümetini uyarır.

Türk savaş uçakları Suriye sınırına yaklaşacak her türlü hareketi bombalamak için hazır hale getirilir.

Daha sonra Türk SİHA'ları devreye girer ve Halep'e yaklaşan Kandil milislerinin öncüsünü ve operasyon merkezini bombalar.

Bu saldırıyla şok yaşayan çapulcular arkalarına bakmadan geri çekilirler.

Türk hava kuvvetleri, bölgede uçuşlara başlar ve bu uçuşlarla İsrail'e müdahale etmeleri halinde bedel ödeyecekleri uyarısını kibar bir dille duyurmuş olur.

İsrail bu durumdan dolayı sürece müdahil olamaz ve böylelikle güney cephesi tamamen savunmasız kalır.

Şam kırsalındaki unsurlar buna rağmen harekete geçer ama Suriye ordusu ve güvenlik güçleri onları etkisiz hale getirir.

Bununla birlikte Suriye halkı, genel seferberlik çağrısına uyarak, özellikle Horan ve Kuneytra bölgelerinde on binlerce kişiyle sokağa çıkar ve Şam'ın güneyinden yapılacak saldırıyı güvenlik güçleri ile birlikte önler.

SONUÇ RAPORU...

Suriye'deki olaylarla ilgili medyaya düşen haberlerden derleyerek yazdığım senaryo bu.

Olma ihtimali var mı?

Bilemem...

Ama bunu bilemesem de bildiğim bir şey var ki, İran İsrail, Amerika, Rusya ortak yapımı bir tezgahı bozmak Şara'nın boyunu, gücünü fersah fersah aşar.

Mutfakta birinin olduğu kesin...

O biri kim ola ki...