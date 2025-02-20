Ukrayna bataklığı

"Geldiğim gün 24 saatte Rusya Ukrayna savaşını bitiririm."

Bu sözler Amerika devlet başkanı Trump'a aitti ve seçim vaatlerinden biriydi.

Bu vaatler alıcı buldu ve Sarı Tilki seçimleri kazandı.

Tilki Trump bu ve benzer vaatlerle seçimleri kazanmayı başardı ama seçimden hemen sonra dediklerinin tam tersini yaptı.

Hangi Trump...

Savaşı bitiririm diye etrafı yaygaraya veren Trump seçim sonrası Ukrayna'ya aşağılık bir teklifte bulundu ve ülkenin madenlerine karşılık istediği kadar silah ve mühimmat vermeyi taahhüt etti.

Büyük bir şok yaşayan dünyada herkes birbiri ardına sormaya başladı.

Trump delirmiş olabilir mi?

Seçim dönemi söyledikleri koca birer yalan mıydı?

Tüm bunlar nasıl olacak?

Vs...vs....vs...

Trump'ı başından beri destekleyenlerdenim.

Peki bu olanlar karşısında fikirlerim değişti mi?

Hayır...

Sebebine gelince...

Kurnaz Trump...

Trump seçim sonrası çok ilginç işler yaptı.

Bu işler karşısında onu destekleyenler bile yerden yere vurdu.

Ben hariç...

Ben Trump'ı hala destekliyorum.

Çünkü Trump'ın dış politikada yaptıkları zekice kurgulanmış birer oyun.

Esasen oyun cambaza bak oyunu.

Nasıl mı?

Hemen açıklayayım...

Kimse farkında değil ama Amerikan iç siyasetinde kıyametler kopuyor.

Satırı eline alan Trump; bizim 15 Temmuz sonrası yaptığımız temizlik gibi şu ana kadar küresel çetenin 50.000'e yakın adamını devlet kurumlarından tasfiye etti.

Amerikan Ordusu ve diğer devlet kurumlarına alınan bütün LGBT'lileri işten attı.

Girilmeyen kozmik odalara girdi ve Amerika'nın geçmiş kirli işlerini bir bir ortaya çıkarmaya başladı.

Takdir edersiniz ki tüm bu kritik işler olurken ülke ve dünya insanlarının dikkatini bir yerlere çekmek lazım.

Trump da öyle yaptı ve dış politikada tüm ezberleri yerle bir ederek bütün dikkatleri dışa çekti.

Asla Dönüş...

Ancak orada da yolun sonu geldiğinden şimdilerde dış politika konularında fabrika ayarlarına bir dönüş yaşanıyor.

Rusya ile Riyad'da buluşan Amerika Ukrayna savaşında ateşkes ve barışı getirecek kendince hamleler yapıyor.

Her iki tarafında uyum içinde olduğuna dair olumlu açıklamalar geliyor.

Ancak Ukrayna haklı olarak olanlara inanılmaz tepkili.

Özellikle Zelenski ülkesinin pazarlık konusu yapıldığı bir toplantıya çağrılmamasından dolayı son derece huzursuz ve öfkeli.

Ancak unutmayalım ki Ukrayna'yı bu duruma düşüren Zelenski'nin ta kendisi.

Bir Başlangıç...

Amerika'nın bu hamlesinden bir sonuç çıkar mı?

Elbet çıkmaz.

Peki o zaman neye yarar, niçin bunca çaba?

Amerika'nın bu çabası bir sonuç getirmez ancak bu çaba barış görüşmeleri için önemli bir adımın atılmasını sağlar.

Barış için ikinci bir adım da Türkiye'den geldi.

Zelenski'nin Ankara'da ağırlanması son derece önemliydi.

Zelenski Erdoğan ile uzun ve çok kritik bir görüşme yaptı.

Peki Şimdi...

Bundan sonra olması gerekenler şunlar...

Trump Rusya kanadını dinledi, onları anladı ve talepleri aldı.

Erdoğan Ukrayna kanadını dinledi, onları anladı ve talepleri aldı.

Şimdi olması gereken bu iki liderin bir araya gelerek bu talepleri birbirleriyle karşılaştırmaları ve bir orta yol üreterek tarafların bu yolda uzlaşmalarını sağlamaları.

Bu ne zaman olur?

Bence çok yakında...