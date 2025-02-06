Bugünlerde Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'a bi haller oldu.

Türkiye'de yapılan her askeri hareketi yakından takip eden akıl fakiri olayları gördükçe kendi kendine apırıyor, kendi kendine köpürüyor.

Fasulye gibi kendini nimetten sayıp her olan biteni ona karşı yapılmış sayıyor.

Türkiye bir füze denemesi yapar, Dendias ve onunla hareket eden avane takımı hoplar;

"Vayyy Türkiye bize saldıracak!"

Türkiye bir uçak yapmaya kalkar aynı kadro zıplar;

"Vayyy bu Yunanistan için büyük tehdit!"

Ben onların bu hallerini şu acıklı hikâyedeki zavallı fareye benzetiyorum.

Aslan ile Fare...

Bir belgeselde seyretmiştim.

Ormanlar kralı aslan yediği avını sindirmek için miskin bir vaziyette yarı uykulu yatıyordu.

Tam o esnada bir fare sinsi sinsi aslana doğru yaklaştı.

Tedirgin gözlerle aslanı süzen fare ormanlar kralının uyku halinde olduğunu düşünerek yavaş yavaş üstüne tırmanmaya kalktı.

Başlangıçta oralı olmuyor gibi duran aslan istifini bozmadan ani bir silkinmeyle fareyi üzerinden attı.

Savrulmanın verdiği şaşkınlığı atan fare uyku halinin devam ettiğini görünce aslanla tekrar oynaşmak için davrandı.

Hedef bu kez kuyruktu.

Yavaş yavaş hedefe yönelen fare orada oynaşmaya başladı.

Rahatsızlık duyan aslan ani bir sallamayla kuyruktaki fareyi fırlatıverdi.

Aslan yine istifini bozmamıştı.

Bu durumu tam anlamayan fare bu kez aslanın ön ayaklarına bulaşmaya başladı.

Sinirleri gerilen aslan yattığı yerden savurduğu pençe darbesiyle fareyi zamk niyetine yere yapıştırıverdi.

Oracıkta can veren fare dengiyle oynaşmamanın, kendinden büyüğe kafa tutmanın neye mal olduğunu ağır bir bedelle öğrenmiş oldu.

Kıssadan Hisse...

Yunanca bilen hayırsever bir okurdan ricada bulunmak istiyorum.

Bu hikâyeyi Yunancaya çevirin ve lütfen Dendias denilen haddini bilmeze bir şekilde ulaştırın.

Yoksa bu akıl fakirinin sonu fareden beter olacak.

Tam bir dayak arsızı olan bu kişiden bakan makan olmaz.

Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yediğin tokadın izleri halen suratında duruyor ama sen üç kuruşluk aklınla utanmadan ve sıkılmadan ahkam kesmeye kalkıyorsun.

Ne Diyor Dandikas...

Yunanistan Savunma Bakanı olarak Amerikan Fox News'a verdiği demeçte ABD yönetimi ve NATO'dan Ankara'ya karşı destek istiyor ve şunları söylüyor;

"İttifak üyesi ülkeler Türkiye konusunda daha dikkatli olmalı."

"NATO'nun yalnızca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değil, Türkiye'den gelebilecek "tehditleri" de dikkate alması gerekir."

"Ankara uluslararası hukuka ve denizcilik kurallarına uymalı."

"Washington Türkiye'ye karşı daha sert bir politika izlemeli, Türk Hükümetine baskı uygulamalı. Trump bunu yapabilecek bir pozisyonda."

"Türkiye'nin askeri ve stratejik hamleleri batı için tehdit oluşturuyor."

"Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit uluslararası sınırlara saygı göstermeyen liderlerdir."

"Mavi Vatan doktrini bir Türk neo-emperyalist, neo-Osmanlı yaklaşımıdır."

"Türkiye'de Osmanlı dönemine geri dönen, ülkesinin yanı sıra Suriye, Irak ve İran'ın bazı kısımlarını, Kafkasya'nın yarısını kapsayacak şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurabileceklerine inanan insanlar var, umarım bu bir hayaldir."

Yaavvvv Dandikas...

Sen kimsin ki İstanbul'un yarısı kadar nüfusunla Türkiye'ye laf yetiştirmeye çalışıyorsun.

Sen kimsin ki cürmüne bakmadan Türkiye'yi kendine denk tutmaya çalışıyorsun.

Benim seni alaşağı etmem için o uykularını kaçıran füzeleri, o koca koca tankları, o koca topları yapmama gerek yok ki.

Benim seni alaşağı etmem için ülkemdeki balıkçılar fazlasıyla yeter.

Benim seni alaşağı etmem için Trakya'dan iki il yeter.

Otur, akıllı ol, başına iş alma.

Sizi Gidi Minik Ülkeler Sizi

Bak! Bizim "Avrupa'daki küçük ülkeler" diye tanımladığımız ülkeler içinde başı Fransa çekiyor.

Bizim küçük dediğimiz Fransa, seni ayakta tutmak, seni yaşatabilmek için sana suni teneffüs yapan ülke.

Biz senin bu ağababana bile küçük dediğinize göre var git kendi statünü kendin bul.

Seni gidi DANDİKAS seniii....