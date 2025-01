Şunu herkes biliyor ki Erdoğan konuştu mu boşa konuşmaz.

Şuna herkes şahit ki Erdoğan hamaset olsun diye konuşmaz.

Şu bir gerçek ki Erdoğan boş laf etmez.

Erdoğan konuşmalarının muhakkak bir arka planı vardır, söylediği her kelimenin, her sözün bir karşılığı, bir kıymeti harbiyesi vardır, hepsi de adrese teslim sözlerdir.

Arka planı iyi anlamak, konuşmada neler söylendiğini, nelere vurgu yapıldığını iyi analiz etmek gerekir.

Anlayacak Akıl...

Tüm bunları anlayabilmek için derin bir öngörü, işleyen bir devlet aklına ihtiyaç vardır.

Elbette bu sıraladıklarım, sözlerim bu mesajları alacak zekaya sahip olanlar için geçerlidir.

Bunlardan yoksun biri ya da birileri için yapacak bir şey yok, kaderlerine razı olacaklar.

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan tam da bu satırlara yakışan çok önemli bir konuşma yaptı.

Söylediklerinde birçok yere gönderme, birçok kişiye yazılmış mektup vardı.

Ben muhatap yerlerin bu mesajları almakta, anlamada zorlanacaklarını düşünerek süreci hızlandırma adına bu sözlerin kimlere söylendiğini açmak istiyorum.

İşte o sözler, anlamları ve o cümlelerin muhatapları;

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak en önemli önceliklerimizdendir."

Muhatabı: Alayı...

Anlamı: Bu coğrafyada, bu topraklarda gözü olup tezgâh kurmaya çalışanlar akıllı olun, hesabınızı yeniden gözden geçirin. Aksi taktirde coğrafyayı başınıza geçiririz.

"Arkasına terörü ve teröristi alarak siyaset olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesi buna izin vermez."

Muhatabı: DEM ve Amerika.

Anlamı: Siyaset yapıyorum tezgahıyla teröre destek veremezsin, terörist faaliyetlerde bulunamazsın. Bu oyunun sonu geldi, artık yapamayacaksınız.

"Bölücü örgüt için çember daralıyor."

Muhatabı: PKK/YPG/SDG terör örgütü ve ona destek verenler.

Anlamı: Örgüte sırtını dayayan aklı evveller ile dağda bayırda onun bunun tetikçiliğini yapan örgüt çapulcuları saatleriniz sayılı.

"Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız."

Muhatabı: Şu an bölgede kapı kapı dolaşıp örgüte özerk bölge yaratmaya çalışan akıl fakiri Amerika ve Fransa ile oluşan yeni durum nedeniyle güç zehirlenmesi yaşama riski olan yeni Suriyeli siyasetçilere.

Anlamı: Suriye'de özerk bölge yaratmaya çalışanlar, bu oldu bittiği aklınızdan dahi geçirmeyin. Çünkü böyle bir durum asla olmayacak, böyle bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Şansınızı zorlayıp bizi sahaya indirmeyin.

"Türkiye, bekasını koruma noktasında tavizsiz iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz.

Muhatabı: Alayı...

Anlamı: Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bölgedeki bütün gelişmeleri an be an, adım adım takip ediyoruz. Hiç kimse oyun kurmaya ya da oyun çevirmeye kalkmasın, riski gördüğümüz an harekata başlar sahayı başınıza geçiririz.

"Açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bedelini onlara misliyle ödetiriz."

Muhatabı: Alayı...

Suriye'de hendek peşinde koşanlar ülkemizde olanları hatırlasınlar. Hatırlayın ve ona göre plan yapın. Açtığınız tünellere, kazdığınız çukurlara gömülmeyi göze alıyorsanız meydan sizin haydi buyurun.

"Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet silahlarıyla toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum bunun önüne hiçbir güç geçemez. Biz iktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Biz bunun sükûnetle olmasını istiyoruz. Bu yol tıkanır ve dinamitlenirse o zaman devletin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu vurmaktan çekinmeyiz."

Muhatabı: Örgüt ve DEM

Anlamı: Terörü sonlandıracağız, buna kesin kararlıyız. Bunu yaparken istiyoruz ki iş kolaylıkla yürüsün. Bu mantıkla sizlere iki yol sunuyoruz. Ya silahlarınızı bırakın teslim olun ya da silahlarınızla birlikte yok olmayı göze alın. Tercih sizin. İki yolun da varacağı nokta aynı. Ama güzellikle ama zorla mutlaka o noktaya geleceksiniz.

Sonuç...

Tüm bu söylenenlerden anlaşılacak olan şu...

Öyle ya da böyle Irak'ta, Suriye'de ve Türkiye'de coğrafyanın başına bela edilen terörün sonu geldi.

Terör, terörist ve bunlara destek verenler hep birlikte yok olacaksınız.

Bu günler iyi günleriniz, bugünler son günleriniz keyfini sürün.

Ülke içindeki hainler mi?

Onlar bu sürecin sonunda bedel ödeyecekler.

Biraz sabredin.

Bu milletin bu devletin alacaklı olduğu kimse yok tarihte.

Rahat olun...