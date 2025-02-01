Ortalık birbirine girdi.

Neden?

Paşinyan Ermeni soykırımın koca bir yalan olduğunu itiraf etti de ondan.

Üstelik Paşinyan bu itirafı İsviçre'nin göbeğinde yaptı.

İsviçre Vurgusu Neden...

Çünkü İsviçre aldığı aşağılık bir kararla İsviçre sınırları içinde "Ermeni soykırımı yoktur." demeyi suç saydı, bunu söyleyenleri hapis cezası vermekle tehdit etti.

Bu konuda yaşanan en bilindik örnek Doğu Perinçek olayında yaşadı.

Perinçek 2008 yılında İsviçre'de "Ermeni soykırımı bir uluslararası yalandır" dediği için Lozan Mahkemesi tarafından ırk ayrımcılığı suçu işlemekten mahkûm edildi ve İsviçre Federal Mahkemesi de bu mahkumiyeti onadı.

Şimdi bakalım aynı İsviçre, soykırımın koca bir yalan olduğunu itiraf eden Paşinyan'a ne işlem uygulayacak?

Merakla bekliyorum.

Perinçek'e bu işlemi yapan İsviçre bakalım Paşinyan'a da aynı cezai işlemi uygulayacak mı ya da kendini "yav kardeşim, biz neyin peşindeyiz." diyerek hesaba çekecek mi?

Sizce?

.....

Ben de sanmıyorum.

Ne Demişti Paşinyan...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 25 Ocak'ta İsviçre'deki bir toplantıda 1915 olayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, Zürih'te İsviçre Ermeni toplumu temsilcilerinin düzenlediği bir toplantıya katıldı.

Toplantıda 1915 olaylarıyla ilgili şu çarpıcı konuşmayı yaptı;

"1939'da nasıl Ermeni Soykırımı gündemi yoktu da 1950'de Ermeni Soykırımı gündemi ortaya çıktı?"

Ermeni Soykırımı tarihini yeniden incelemeliyiz, ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl algıladığımızı ve kimin üzerinden algıladığımızı anlamalıyız."

"Bu meseleleri konuşmalıyız. Bunlar, bu sorunları çözebilmek için anlamamız gereken temel meseleler. Tarihimizi ve kimliğimizi anlamalıyız."

Sen Misin Diyen...

Bu sözler Ermenistan'da batının kullanışlı aparatı olmaktan vazgeçmeyen, batı tarafından fonlanan satılık Ermenileri harekete geçirmeye yetti.

İşte bunlardan bazıları;

İktidarda olan Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Arsen Torosyan;

"Paşinyan soykırımı reddetmedi."

Aynı partiden başka bir Milletvekili Vahagn Aleksanyan;

"Başbakan soykırımı sorgulamadı. Kimlerin 1915 olaylarını kendi çıkarları için kullandığının anlaşılması gerektiğini vurguladı."

Eski başbakanlardan Vardan Oskanyan;

"Başbakanın sözleri affedilemeyecek ve görmezden gelinemeyecek bir ihanet."

Ermeni Devrimci Federasyonu;

"Paşinyan soykırım kurbanlarının anısına hakaret etti. Onun söylemleri Türk ön koşullarına uyuyor. Bu söylem; 40'tan fazla ülkenin Ermeni soykırımını tanımasına, bazı ülkelerin soykırım yoktur demeyi suç kabul etmesine, soykırım suçunu engellemeye yönelik evrensel çabalara ve uluslararası hukuk normlarına karşı yapılan bir saygısızlıktır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ermenileri Birliği;

"Paşinyan tarihi gerçekleri çarpıtıyor. Sözleri Ermenistan hükümetinin diasporaya ve Ermeni halkının tarihine yönelik art niyetli politikaların bir tezahürü."

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ve partisinden olan milletvekilinin açıklamalarına tepki gösteren bir başka yapı ABD'deki Lemkin Enstitüsü. Şöyle diyor proje Enstitü uzun açıklamasında;

"Başbakan Paşinyan'ın soykırım inkarına desteğini kınıyoruz. Bu açıklama Türklerin Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenileri hedef alan imha kampanyasında Ermenilere yönelik etnik, dini ve kültürel düşmanlığın oynadığı rolü kabul etmemektedir. Başbakan, 1915-1923 olaylarıyla ilgili Türk anlatımını tekrarlayarak, daha önceki tüm tanınma çabalarını küçümseyerek, Türkiye'yi kendini Ermeni Soykırımındaki sorumluluğundan kurtarması çabası için ekmeğine yağ sürüyor.

Dahası, bu durum, Ermeni Soykırımı'nın uluslararası alanda tanınması ve Türkiye'nin hesap verebilirliği konusunda devam eden çalışmaları önemli ölçüde engelleyebilir. Açıklama Türkiye ve Azerbaycan'ın inkârcı gündemine açıklanamaz bir şekilde hizmet ediyor, Ankara ve Bakü'nün bu konudaki söylemlerinin ana çizgileriyle örtüşüyor."

Paşinyan'ın Bu Sözleri İlk Mi...

Elbette değil.

Paşinyan 24 Nisan 2024 tarihinde de sözde soykırım ile ilgili tarihi itiraflarda bulundu ve soykırımın olmadığını ifade eden cümlelerle birlikte ilk defa "büyük felaket" tanımını kullandı.

Ermenistan'da yayın yapan Hraparak gazetesi konu ile ilgili haberi aynen şu başlıklarla geçti;

"Paşinyan çok sayıda seyirci huzurunda yaptığı konuşmasında, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ermenilere karşı soykırım yapılmadığını ve bu iddiaların İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra o topraklardan gelen vatandaşları Türkiye'ye karşı örgütlemek için Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından ortaya atıldığını belirtti."

Paşinyan'ın konuşmasının ertesi günü Ulusal Meclis Savunma ve Güvenlik Konuları Daimi Komitesi Başkanı ve iktidardaki "Sivil Sözleşme" Milletvekili Andranik Koçaryan'da Paşinyan'ı destekleyen açıklamalarda bulundu.

Koçaryan oyun bozan bir teklifte bulundu ve 1915 olaylarında ölen Ermenilerin, isim ve soy isimlerinin belirlenmesi çağrısı yaptı.

Bu teklif her şeyi ortaya çıkaracağından Paşinyan ve teklifi yapan Koçaryan'a karşı linç kampanyası başlatıldı ve Erivan sokakları karıştırılarak Paşinyan ve ekibi istifaya davet edildi.

Uyanın...

Emperyalist cenahın terör örgütleri ile birlikte kullandığı iki toplum var.

Ermeniler ve Rumlar.

Bu iki toplum uyandığı an dünyada oyun biter.

Emperyalistler bunu bildikleri için bugüne kadar uyanan ya da uyandıran kim varsa anında defterini dürdüler.

Hrant Dink...

Ölmeden kısa süre önce bir üniversitede yaptığı konuşmada ne dedi hatırlayalım;

"Buradan Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Siz siz olun bizim gibi kullanılmayın."

Bu sözler öldürülmek için yeterli nedendi.

Paşinyan iyi direniyor ama çok dikkatli olması gerekiyor...

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