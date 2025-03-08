Kıssadan Hisse...

Zelenski...

Yahudi asıllı bir batı projesi...

Tam anlamıyla bir Amerikan kuklası...

Küresel Amerikalılar tarafından yetiştirilip Ukrayna'ya yerleştirildi ve bir oldu bitiyle devletin başına başkan edildi.

O da kendisine güvenenleri mahcup etmedi ve Ukrayna'nın yönetimini aldığı günden bugüne ülkesi yerine vahşi batıyı önceledi, onların işlerini yürüttü.

O cenahta bu fırsatı iyi kullandı ve Zelenski'yi miadı dolana kadar tepe tepe kullandı.

Nerde O Eski Günler...

Ancak Trump'la birlikte her şey değişti.

Biden döneminde başlayan tatlı rüya sona erdi ve kara günler başladı.

Zelenski dört defa geldiği ve her seferinde krallar gibi karşılandığı Amerika'da bu kez deyim yerindeyse it muamelesi görüyordu.

Beyaz Ev'de araya alınan Zelenski'ye bir Trump vuruyordu bir yardımcısı.

Hani derler ya Allah düşmanıma vermesin diye gerçekten Allah kimseyi Zelenski'nin düştüğü pozisyona düşürmesin, Allah hiçbir ülkeyi Ukrayna'nın geldiği noktaya getirmesin.

Düşünsenize bir ülkenin yarısı ülkeden kaçmak zorunda kalmış, diğer yarısı da yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin etrafı çakal sürüsü tarafından sarılmış herkes payına düşeni yemek için pusuda bekliyor.

Lider bilip başa getirdiklerin sanki babasının malıymış gibi ülkeyi ona buna peşkeş çekiyor.

Hangisini anlatayım...

Nerde O Sırtını Sıvazlayanlar...

Zelenski'ye sormak lazım.

Nerde o sırtını sıvazlayıp "sen aslansın, sen kaplansın" diye gaza getirenler?

Nerde o Amerika'da krallar gibi karşılayanlar?

Hani kongrede konuşuyordun, ayakta alkışlanıyordun.

Desene sırtımı sıvazlayanlar şimdi sırtlarını sıvazlatacak adam arıyorlar.

Eeeee.... Hayat böyle işte Zelenski efendi, hiç acımazlar, adamı kullanıp bir köşeye atıverirler.

Tarih bunun örnekleri ile dolu keşke görebilseydin.

Ateş Bacayı Sardı...

Şimdi tutuştun kapı kapı gezip derdine merhem olacak doktor arıyorsun.

Zamanında düşünecektin bunları...

Yaprakları yerken kıtır kıtır, sapına gelince meeee...

Yok öyle bir dünya.

Unutma ki seni bu bataklıktan kurtarırsa bir tek Türkiye kurtarır.

Unutma ki senin derdine doktor olacaksa daha önce yazdığı reçeteyi reddettiğin Erdoğan olur.

Fırsat Bu Fırsat...

Aslında Zelenski'nin düştüğü durum tam bir ibretlik vaka ve ders almasını bilenler için hem iyi bir örnek hem de iyi bir fırsat.

İstikbalini düşünenlerin, ülkesini düşünenlerin, hepsinden önemlisi kendini, kendi şeref, onur ve haysiyetini düşünenlerin buradan alacağı çok önemli dersler var.

Konuyu örneklersek ilk akla gelen isim Yunanistan Savunma Bakanı Dendias olur.

İçerde Başka Dışarda Başka...

Hatırlarsanız Dendias ile dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında kameralar önüne geçen Dendias bir an da aslan kılığına girdi ve Türkiye'ye ayar vermeye, ahkam kesmeye başladı.

Çavuşoğlu'nun bu durum karşısında sarf ettiği sözleri hiç unutmam.

Aynen şöyle demişti kameralar önünde Çavuşoğlu;

"Dendias içerde konuşmadığımız şeyleri burada getirip dillendiriyorsun. Unutma ki sana bu gazı ve sana bu aklı verenler, bugün sırtını sıvazlayanlar yarın seni ortada bırakır yine benle baş başa kalırsın."

Kıssadan Hisse...

Gerçekten de öyle olmuyor mu, gerçekten de öyle olmadı mı...

Sömürgeci emperyalist batı kullanıp kullanıp atmadı mı...

Zelenski başta Dendias'ın, Paşinyan'ın, Rum ve Ermeni kripto yapılarının, PKK/KCK'nın, içimizdeki satılık karakterlerin bu olaylardan çıkarması gereken o kadar çok ders var ki...

İnşallah ders almışlardır, inşallah bu tarihi fırsatı ıskalamamışlardır.

Aksi taktirde Zelenski'nin yaşadıklarından daha beterini yaşamaya hazır olsunlar.