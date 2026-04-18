Ateşkes mi, fırtına öncesi sessizlik mi?

Yakın coğrafyamızda yaşanan çatışmalar, savaş ve barış arasındaki ince çizginin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. ABD ile İran arasında süren ateşkes diplomasisi ve İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkes, bölgenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu bir nefes alma alanı yaratmıştır. Ancak bu sürecin kalıcı bir barışa evrilmemesi durumunda, tarafların yeniden çatışmaya dönmesinin maliyeti yalnızca askeri değil; siyasi, ekonomik ve toplumsal açılardan da son derece ağır olacaktır.

Özellikle barış ve çatışma teorileri, bu tür durumları anlamak için güçlü araçlar sunar. Realist perspektif, devletlerin güvenlik kaygılarıyla hareket ettiğini ve güç dengesi bozulduğunda çatışmanın kaçınılmaz hale geldiğini savunur. Ancak bu yaklaşım bile, uzun süreli ve yıpratıcı savaşların devlet kapasitesini aşındırdığını kabul eder. İsrail, Lübnan, İran ve ABD gibi aktörlerin dahil olduğu bu denklemde, yeniden başlayacak bir çatışma, hiçbir tarafın stratejik kazanç elde edemeyeceği bir "karşılıklı yıpratma" sürecine dönüşebilir.

ORTADOĞU'DA KIRILGAN BARIŞIN BEDELİ

Liberal barış teorisi, ekonomik karşılıklı bağımlılık ve diplomatik angajmanın çatışmayı azaltıcı etkisine vurgu yapar. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması yönünde atılan adımlar, bu teorinin pratikteki yansımalarından biridir. Küresel enerji akışının kesintiye uğramaması, sadece bölge ülkeleri için değil, dünya ekonomisi için de kritik önemdedir. Bu bağlamda, tarafların kısa vadeli askeri kazanımlar uğruna uzun vadeli ekonomik istikrarı riske atması rasyonel bir tercih olmayacaktır.

Öte yandan, yapısalcı yaklaşımlar, kimlikler, algılar ve söylemlerin çatışma üzerindeki etkisini vurgular. Taraflar arasındaki düşmanlık söylemi sürdükçe, ateşkesler sadece geçici molalar olmaktan öteye geçemez. Bu nedenle, barışın sürdürülebilirliği yalnızca silahların susmasına değil, aynı zamanda tarafların birbirlerini nasıl gördüklerini dönüştürmelerine de bağlıdır. Lübnan'ın hedef alınmaması ya da İran ile gerilimin düşürülmesi gibi adımlar, bu algı dönüşümünün başlangıcı olabilir.

"Yorgun savaşçı" kavramı da burada önemlidir. Uzun süren çatışmalar, hem devletlerin kaynaklarını tüketir hem de toplumlarda derin travmalar yaratır. Bu noktada tarafların ateşkese yönelmesi, aslında rasyonel bir "maliyet hesaplamasının" sonucudur. Ancak bu yorgunluk, kalıcı barışa evrilmezse, sadece geçici bir duraklama olarak kalır ve daha sonra daha şiddetli çatışmaların önünü açabilir.

BÖLGESEL GERİLİMİN KÜRESEL BEDELİ

Mevcut ateşkes ortamı kırılgan ama değerlidir. Tarafların yeniden çatışmaya başlaması, sadece askeri kayıpları artırmakla kalmayacak; bölgesel istikrarsızlığı derinleştirecek, küresel ekonomik dengeleri sarsacak ve yeni insani krizlere yol açacaktır.

Kalıcı barışın sağlanması zor olabilir; ancak imkânsız değildir. Bunun için güven artırıcı önlemler, diplomatik diyalog ve karşılıklı bağımlılık mekanizmalarının güçlendirilmesi şarttır. Aksi takdirde, savaşın kazananı olmayacak; kaybeden ise savaşa dahil olan ya da olmayan tüm aktörler olacaktır.