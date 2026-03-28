İtaatkâr müttefik değil, öngörülebilir rakip

Büyük güçler savaşlara yalnızca askeri zafer için değil, uzun vadeli siyasal davranış kalıplarını dönüştürmek amacıyla da girerler. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile yaşadığı gerilim ve olası bir savaş bağlamında bu yaklaşım son derece açıklayıcıdır. Burada asıl mesele rejim değişikliği değil, davranış değişikliğidir. Başka bir deyişle Washington'un nihai hedefi, tamamen yıkılmış bir İran değil; bölgesel politikalarını sınırlandırmış, sistem içi bir aktöre dönüşmüş "ehlileşmiş" bir İran'dır.

Bu stratejinin tarihsel emsalleri mevcuttur. Örneğin Camp David Anlaşmaları sonrasında Mısır'ın dış politika yönelimi köklü biçimde değişmiştir. Nasır döneminin radikal Arap milliyetçiliğinden uzaklaşan Kahire, ABD ile uyumlu, statükocu bir çizgiye evrilmiştir. Benzer şekilde İsrail-Ürdün Barış Anlaşması sonrasında Ürdün, bölgesel çatışmalarda daha temkinli ve Batı ile uyumlu bir politika izlemiştir. Bu örnekler, ABD'nin askeri ya da diplomatik baskıyı kullanarak devletlerin stratejik yönelimlerini dönüştürme kapasitesini göstermektedir.

SAVAŞIN GÖRÜNMEYEN AMACI: İRAN'I SİSTEME BAĞLAMAK

Realist perspektife göre büyük güçler, sistemdeki rakiplerinin kapasitesini dengelemek ve tehditleri minimize etmek ister. Bu bağlamda İran'ın nükleer kapasitesi, vekil aktörler üzerinden yürüttüğü asimetrik stratejiler ve bölgesel nüfuzu, ABD açısından kabul edilemez bir güç projeksiyonu anlamına gelmektedir. Ancak realizm, her zaman doğrudan yıkımı değil; çoğu zaman maliyeti daha düşük olan "davranış sınırlama" stratejisini de içerir.

Diğer yandan liberal kurumsalcılık perspektifi, devletlerin uluslararası sisteme entegre edildikçe daha öngörülebilir hale geldiğini savunur. Bu açıdan bakıldığında ABD'nin hedefi, İran'ı tamamen izole etmek değil; aksine belirli kurallar çerçevesinde hareket etmeye zorlayarak sisteme bağlamaktır. Bu, İran'ın devrimci ideolojisini törpüleyerek daha rasyonel ve maliyet-hesaplı bir dış politika benimsemesini sağlayabilir.

İnşacı (constructivist) yaklaşım ise kimlik ve normların önemine vurgu yapar. İran'ın "devrim ihracı" söylemi ve anti-Amerikan kimliği, çatışmanın ideolojik boyutunu oluşturur. ABD açısından askeri baskı ve diplomatik izolasyon, yalnızca maddi kapasiteyi değil, bu kimlik anlatısını da dönüştürmeyi hedefler. Camp David sonrası Mısır örneğinde olduğu gibi, bir devletin kendini tanımlama biçimi değiştiğinde dış politika davranışı da köklü biçimde değişmektedir.

CAMP DAVID'DEN TAHRAN'A

Dolayısıyla ABD-İran savaşını yalnızca klasik bir askeri çatışma olarak okumak yetersizdir. Bu, daha geniş bir stratejik mühendislik projesinin parçasıdır. Amaç; İran'ı tamamen ortadan kaldırmak değil, onu bölgesel statükoya entegre edilmiş, risk almaktan kaçınan ve ABD öncülüğündeki uluslararası düzene meydan okumayan bir aktöre dönüştürmektir.

Sonuç olarak tarihsel örnekler ve teorik çerçeveler birlikte değerlendirildiğinde, ABD'nin nihai hedefinin "itaatkâr bir müttefik" yaratmak değil, "öngörülebilir bir rakip" üretmek olduğu söylenebilir. Bu ince ama kritik fark, modern büyük güç stratejisinin özünü yansıtır.