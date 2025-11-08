Avrupa tartışıyor, Türkiye bekliyor!

Sosyal medyadan çocukların zarar gördüğü konusunda akademik veriler çok net.

Bu endişe dünya kamuoyunda da güçlü biçimde karşılık buluyor.

Sosyal medyaya girmek için on altı yaşında olmak gerektiği konusunda bir zorunluluğu ülkemizde dillendirsek "yasakçı" yaftası yeriz. Fakat AB bu konuyu ciddi ciddi düşünüyor.

Bugün internet ve hukuk alanında son dönemdeki birkaç gelişmeye değinmek istiyorum...

ZORUNLU YAŞ DOĞRULAMASI...

Avrupa Parlamentosu'nun İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi (IMCO), dijital hizmetlerde çocukların korunmasına ilişkin yeni bir düzenleme taslağını bu günlerde gündemine aldı. Bu taslak, Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevelerine ek yeni yükümlülükler getirmeyi öngörüyor.

Komiteye göre mevcut mevzuat, çocukların sosyal medya platformlarında karşılaştığı riskleri (şiddet, cinsel istismar, manipülasyon, bağımlılık yaratıcı algoritmalar vb.) önlemekte yetersiz...

ÜÇLÜ TASNİF YAPILIYOR...

Komitenin 3 Kasım 2025 tarihli ön taslağına göre, sosyal medya ve video paylaşım platformlarına yönelik "AB geneli dijital minimum yaş" olarak "16" önerisini gündemine aldı.

Taslağa göre;

13 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak.

13-16 yaş arasındaki çocuklar için ebeveyn izni gerekecek.

16 yaşından büyüklere kullanım serbest olacak.

BAZI ÜLKELER ÇOKTAN BAŞLADI...

Danimarka hükûmeti, 7 Kasım 2025 tarihinde 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimini yasaklama yönünde bir karar üzerinde çalıştığını açıkladı. İçişleri Bakanı, 13-15 yaş aralığındaki çocukların ebeveyn izniyle özel değerlendirme sonrası erişim kazanabileceğini söyledi. Bakan, çocukların şiddet, kendine zarar verme gibi içeriklere maruz kaldığını tespit ettiklerini belirtti açıklamasında.

ABD'de Çocukların Çevrim İçi Gizliliğinin Korunması Yasası (COPPA) 1998 yılından beri yürürlükte olan bir federal yasa. Buna göre 13 yaşın altındaki çocukların çevrimiçi ortamda kişisel verilerinin izinsiz toplanması yasak. Bazı eyaletler ise bu yaş sınırını daha yukarıya çekti.

Mesela Kalifornia 2024 yılında getirdiği bir düzenleme ile 18 yaşına kadar olan tüm çocukların verilerinin izinsiz toplanmasını yasaklıyor ve platformlara "zararlı algoritma" yasağı getirmiş durumda. Utah ve Arkansas'ta 2024'ten itibaren ebeveyn kontrolü getirildi. New York ve Minnesota ise benzeri düzenlemelere dair taslak hazırlıyor...

Fransa, 2024 yılında Dijital Reşitlik Yasası ile ebeveyn izni yaşını 15'e çıkardı. İspanya, Norveç, Yunanistan da benzeri düzenleme yoluna girdi. Avustralya, Çevrim İçi Güvenlik Yasasında 2024'te kabul edilen düzenlemeyle 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklayan ciddi adımlar atmayı planlıyor.

TÜRKİYE'DE DURUM...

Bu konuda net bir düzenleme yok!

Elimizde basından edindiğimiz şu ifade var yalnızca: "26 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen bir STK toplantısında, çocukların dijital dünyada güvenliği üzerine konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş şöyle dedi: '16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeye kararlıyız'..." (AA)

Türkiye gibi "saatlerini telefon ekranı önünde geçiren" bir ülkenin daha hızlı davranması gerekiyor...

BİRKAÇ ÖNERİM VAR...

Meseleyi biraz inceleme imkânım oldu. Birkaç öneri ile katkı sunmak istiyorum. Bunu yaparken çevremde olup bitenlere bakıyor ve buna göre yazıyorum:

(1) 16 yaşın altına yasaklama fikrini destekliyorum. Bunun yapılması için gerekli alt yapı olmalı. Platformların asıl çekindikleri konunun gelir kaybı olduğunu gözeterek adım atmak gerekiyor...

(2) Platformların yerel temsilci bulundurma konusundaki direnci malum. Bu konuda Bakanlıkların veya yargı kurumlarının tutumunu anlamak ise mümkün değil. Türkiye'de Türkçe yayın yapmasını yeterli tutmak ve ayrıca temsilci vb. atamasına gerek olmaksızın idari ve adli işlem yapılabileceğine dair bir düzenleme şart...

(3) Sadece bu konuda görev yapacak Almanya'daki Jugendschutz.net (Gençlik Dijital Güvenlik Ağı) benzeri bir yapıyı düşünebiliriz. Bizde bu yapının görevleri, farklı kurumlara dağıtılmış durumda. Çocuk konusunda bu yetkiyi merkezileştirmek ve sivil toplumla iş birliği içinde yürütmek iyi olacaktır.

(4) Algoritma denetiminin sağlanması şart. Bunun Türkiye'de şubesi/temsilciliği olmasa bile her platforma zorunlu kılınması gerekiyor. Bu bağlamda platformların algoritmalarının çocuklara zarar veren içerikleri öne çıkarıp çıkarmadığını bağımsız şekilde denetleyecek bir kurul ihdas etmek gerekiyor BTK bünyesinde.

(5) Yaş kontrolü için e-devlet tabanlı bir sistemi kurmayı da düşünmek gerekiyor. Hesap açılışında platform, e-Devlet API'sinden onay almalı. Yani platform "bu kullanıcı 16 yaşından küçük mü?" diye anonim bir sorgu yapmalı... e-Devlet sistemi sadece "reşit" cevabı verirse süreç yürütülmeli. Cevap "reşit değil" ise sistem ebeveyn onayı istemeli...

Bu konuda atılacak her adım "yasak" değil, gelecek nesillerin güvenliği için bir adım. Unutmamak gerekiyor...