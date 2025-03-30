Gerçek CHP'lilerin oturup hüngür hüngür ağlaması gerekiyor aslında.

HALK TV haber yapıyor.

Batı, İmamoğlu sessizliğini sonunda bozdu.

Devlet başkanı düzeyinde ilk çıkış Fransa'dan...

Haberin içine bakıyorsunuz.

Elysee Sarayı'nda darbeyle ülke yönetimine gelen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye onur madalyası takan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye demokrasi dersi veriyor...

Ne diyelim fıkra bu kadar...

Peki gerçek CHP'liler neden oturup ağlamalı derseniz.

Dost acı söyler...

Anadolu düşman işgali altındayken, yedi düvel karşımızdayken

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde "Manda ve himaye kabul edilemez" diyen Atatürk'ün partisi kimlerin eline kaldı.

Baykal'ın, ABD kuklası FETÖ'nün kaset kumpası ile devrilmesinin ardından CHP bana göre sistemli bir şekilde işgal edildi.

Atatürk'ün yolunda yürüyen, "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyenler zamanla tasfiye edildi.

Muharrem İnce gibi CHP'nin öz evladı kapının önüne konuldu.

İnce, "Burası artık Atatürk'ün partisi değil" diyerek ağlayarak gitti.

Ama Kılıçdaroğlu'nun da hakkını teslim etmek lazım.

Vazifesini gerçekten öyle ya da böyle yerine getirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ne demişti;

"Kılıçdaroğlu'na bu yeni CHP nedir diye sordum. Bana CHP'yi çok fazla MHP'ye yaklaştırmışlar. Ben onu HDP'ye yakınlaştıracağım" dedi. İşte zurnanın zırt dediği yer burası aslında...

CHP, başkalaşım geçirdi, DEM'lendi...

Bugün elini vicdanına koyan kaç kişi bu gerçekten Atatürk'ün CHP'si diyebilir. "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk'ün,

"İngiltere bize sahip çıkmadı, kırıldık" dediğini,

Avrupa'da dolaşıp, "Türkiye'ye yatırım yapmayın" dediğini,

Darbeyle yönetilen Mısır'a gidip, "Türkiye'de demokrasi yok" dediğini düşünebiliyor musunuz? Bunları kim söyledi derseniz açıp arama motorundan bakabilirsiniz. Hadi sizi yormayayım, Kılıçdaroğlu, Özel, İmamoğlu... İnanmayan açıp okusun...

Neyse sözü çok uzatmaya gerek yok...

"Bir çift mavi göz" romantizmi

"Mustafa Kemal'in askeriyiz" sloganları gerçeklerin üstünü örtebilir mi?

Ne diyelim takdir CHP'lilerin...

BARİ 40'I ÇIKSAYDI!

"Suç örgütü lideri" olmakla suçlanan İmamoğlu tutuklanalı sadece bir hafta oldu.

Ben bile bu kadar hızlı bir açıklama beklemiyordum.

Gazetecinin işi bu soracak tabii...

"Diploması iptal olan İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?" sorusunun ardından CHP Genel Başkanı Özel ağzındaki baklayı çıkardı...

Özel, "İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır" deyiverdi.

Bu açıklamaya birkaç açıdan bakalım;

Öncelikle CHP Genel Başkanı Özel, eskiden olduğu gibi ben aday değilim söylemini hiç dile getirmiyor.

O birisi kim sorusu kafalardaki yerini koruyor?

Belli ki Özel'in de gönlünden Cumhurbaşkanı adaylığı geçiyor... İkincisiyse İmamoğlu seçime giremezse biz bir Cumhurbaşkanı seçeriz ama İmamoğlu adına ülkeyi yönetir mesajı veriyor...

Yani İmamoğlu'na "Gölge Genel Başkan'dan sonra, Gölge Cumhurbaşkanı" payesi de veriyor.

Ama bu daha ilk hafta yapılan açıklamalar...

İmamoğlu'nun 40'ı çıkmadan "birisi çıkar aday olur"a geldiysek, seçime kadar köprünün altından çok su akar...

Şunun altını kalın bir şekilde çizelim...

CHP Genel Başkanı Özel için bu durum aynı zamanda bir "kazan kazan" formülüdür. Yavaş'ın "Kimse birbirinin yedeği falan olmaz. Böyle adlandırılmak Ekrem Başkan'a da bana karşı da terbiyesizlik" ifadesinin aksine Özel, İmamoğlu adına yarışabilirim demektedir aslında...

Özel belli ki "İmamoğlu suç örgütü" soruşturmasında kendince bir rüzgar yakaladığını düşünüyor.

Ancak CHP'ye yakın isimler İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile hareket edip, Özel'in önünü kesebileceğini söylüyor... Yani CHP'nin yol haritasında yeni bir rota oluşturuluyor da olabilir...

Ne diyelim hayırlısı olsun...

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 günlük bayram tatili müjdesini verdi.

Ne yalan söyleyeyim aklıma ilk gelen CHP'liler eylemlere devam eder mi yoksa yazlıklara, tatil yerlerine doğru yollara düşer mi oldu?

Anladığımız kadarıyla geçmişte Kılıçdaroğlu'nun Şezlongları bırakın" oy vermeye gelin" diye fırçaladığı kitle yine tatilde olacak.

Ama hakkını da vereyim, Özel Maltepe'de epey kalabalık bir kitleye hitap etti.

O konuşurken Ataköy'deki Beltur çalışanlarıysa maaşları yatmadığı için bayrama parasız girdik diye sızlanıyordu.

İçlerinden birinin "bizim paralar Maltepe mitingine gitmiştir" serzenişi dikkat çekiciydi. CHP'nin mağduruz algısı üretme çabası ne kadar karşılık buldu tartışılır...

Neyse bayram günü siyaseti bir kenara bırakıp birkaç temenni ve uyarımı paylaşmak istiyorum.

Yollarda lütfen deli gibi araç kullanmayı bırakın, uykusuz, yorgun yollara düşmeyin... Her bayram gözyaşı, ölüm yüklü trafik kazası haberleri yapıyoruz.

Son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 canımızı yitirdik. 26 bin 331 vatandaşımız yaralandı. Engelli oldu

Bayramı bir dinlenme, kucaklaşma ve barışma fırsatı olarak kullanın,

Bayram sohbetlerinde siyasetten uzak durun tatsız durumlarla karşı karşıya kalmayın, beni sormayın benim kaçışım yok.

Gittiğim her yerde muhtemelen soruşturmaya dair detaylar sorulacak.

Atlatmaya çalışacağım, hakkımızda hayırlısı.

Hepinizin bayramı kutlu, mutlu, huzurlu olsun.

Rabbim, bayram tadında günlerinizi çok, yüreğinizin güzelliği gibi bir ömür nasip etsin.

Kalın sağlıcakla...