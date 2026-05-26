Bayram çalışmasında işçinin onayı şart mı?

Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatiller 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirlenmektedir. 2429 sayılı Kanun kapsamında belirlenen genel tatillerden biri de Kurban Bayramı olarak hüküm altına alınmıştır.

Kurban Bayramı, arife günü saat 13.00'ten itibaren başlamakta ve 4,5 gün sürmektedir. 2026 yılında Kurban Bayramı 26 Mayıs 2026 tarihinde 13:00'te başlamakta 30 Mayıs 2026 tarihinde ise sona ermektedir.

Ulusal bayram ve genel tatil (UBGT) günlerinde çalışma ve ücret ödenmesine ilişkin hususlar ise 4857 sayılı İş Kanunu'nda hüküm altına alınmıştır.

4857 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesine göre; "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir." denilmektedir. Ayrıca UBGT çalışmasına ilişkin ücretler ise "Genel tatil ücreti" başlıklı 47'nci madde de hüküm altındadır.

Dolayısıyla UBGT günlerinde çalışma yapılabilmesi için işçinin onayı gerekmektedir. İşçiden alınacak onay iş sözleşmesinin kuruluş aşamasında alınabileceği, iş ilişkisi kurulduktan sonra yazılı olarak alınması da mümkündür. Günümüzde UBGT çalışması için işçi onayının sıklıkla iş sözleşmesiyle alındığı görülmektedir. Eğer iş sözleşmesinde hüküm bulunmuyorsa, işçinin bu günlerde çalıştırılabilmesi için onayının alınması gerekir.

Kanun hükümleri göz önüne alınarak yalnızca Kurban Bayramı için değil; 2429 sayılı Kanun kapsamında hüküm altına alınan tüm UBGT günleri için işçilerin çalıştırılması kendi onaylarına bağlanmıştır.

Eğer iş sözleşmesiyle ve iş ilişkisi devam ederken, işçiden UBGT günlerinde çalıştırılabileceğine ilişkin onay alınmışsa, ilgili günlerde işçilerin çalışması beklenir. Çalışması halinde ise 4857 sayılı Kanun'un 47'nci maddesine göre ilave ücret ödemesi yapılmalıdır. İlgili hüküm aşağıdaki gibidir:

"Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir."

Dolayısıyla 4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, UBGT günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenmelidir. Eğer işçiler tatil yapmadan çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmelidir. Ödenmesi gereken bir günlük ilave ücret için işçinin 7,5 saat veya 1 saat çalışmasının bir önemi bulunmamaktadır. Eğer işçiler, UBGT günü 1 saat dahi çalışma yapsalar 1 günlük ilave ücretlerine hak kazanırlar.

UBGT gününde tatil yapmayarak çalışan işçilere ilave resmi tatil çalışma ücreti yerine izin verilmesi uygun değildir. Telafi çalışmasına konu edilmesi de mümkün olmayacaktır. UBGT günü çalışan işçilere mutlaka normal ücretlerine ilave olarak bir günlük ücret verilmelidir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde de işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işçiye ödenmelidir.

Sonuç olarak, Kurban Bayramı gibi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılabilmesi için işçinin onayı temel şartlardan biridir. İş sözleşmesinde bu yönde açık bir hüküm bulunmuyorsa işçinin ayrıca onayının alınması gerekmektedir. İşverenlerin, özellikle bayram dönemlerinde çalışma planlaması yaparken işçi onaylarını ve bordro kayıtlarını usulüne uygun şekilde düzenlemeleri ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Diğer taraftan, Kurban Bayramı'nda çalışan işçilere yalnızca normal ücretlerinin ödenmesi yeterli olmayıp, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ek ücret ödenmesi zorunludur. Bu hakkın izin kullandırılarak ortadan kaldırılması veya telafi çalışmasına konu edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle işverenlerin, bayram çalışmalarında hem işçinin onayına hem de ücretlendirme hükümlerine uygun hareket etmeleri esastır.