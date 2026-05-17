"İmamoğlu Suç Örgütü" soruşturması başladığında Saraçhane'deki kürsüden ağız dolusu haykırıyorlardı.

"Bir çift mavi gözün izinden gittiğimiz için hedef alınıyoruz" mesajı veriyorlardı. Atatürk'ün arkasına sığınmaya çalışıyorlardı.

Bir yıl geride kaldı ve bu süreçte gördük.

Avro mavisini, dolar yeşilini seviyorlarmış...

İtiraflar peş peşe geliyor.

Bugüne kadar direniyorlardı ama Antalya'da tüm Böcek'lerin itirafçı olması Uşak'ta CHP'li Başkan Yalım'ın ifşaatları CHP'de tam anlamıyla bir yıkıma sebep oldu...

Yazışmalarda "Sağlam paketi mavi valizin içine koyuver" diyorlar.

Dövizcide turuncu valizlerin görüntüleri paylaşılıyor.

Avrolar, dolarlar, milyonlar el değiştiriyor.

İtiraflar havalarda uçuşuyor.

Artık mızrak çuvala sığmıyor...

Beni en çok üzense kurdukları o karanlık "EKO-Sistem"e Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü alet etmeye çalışmaları oldu. Zira yüreği Atatürk'le çarpan milyonlarca kişiyi de bu şekilde tuzaklarına düşürdüler. Yalanlarına ortak ettiler.

Bundan sonrası inanın çorap söküğü gibi gelecektir.

Zira CHP'de birbirini satan satana...

Erken kalkan yol alıyor.

"O itiraf etmeden ben ihbar edeyim" süreci yaşanıyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu süreçte köşeye iyice sıkışmış gibi görünüyor. Zira daha düne kadar namusu üstüne yeminler edip kefalet verdiği isimler kendisini satmaya başladı...

Elbette ispat edemem ama Özel'in uykusuz geceler geçirdiğini, kabuslar gördüğünü söylemek mümkün. Aksi taktirde gece yarısı attığı o mesajların izahını yapmak gerçekten zor. Zira siyasette bu üslubun gerçekten yeri yok. Bu bir yıl Özel'in kimyasını ciddi ciddi bozdu...

Benim merak ettiğim acaba bugünlerde Kılıçdaroğlu'nun hançerlendiğini söylediği "Şaibeli kurultay" öncesine dönse acaba yine İmamoğlu'nun ipiyle kuyuya iner miydi? Zira buradan baktığımızda kuyu dipsiz görünüyor ve Özel sürekli olarak dibe doğru inmeye devam ediyor...

Durum öylesine vahim ki artık CHP medyasında bile "Bu kadar da olmaz" serzenişleri içinde, "Ben bunları nasıl savunayım?" çaresizliğinde olanlar var.

Diliyle dişi arasında tepki gösterenler de var.

Zaten CHP medyasında "İpimi kestiler" diye sosyal medyadan yaylım ateşi gibi konuşanlar da...

Özetle CHP'nin bu haliyle ne kendine hayrı var ne de millete...

Ve her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette...

CHP KISA DEVRE YAPTI

Hani CHP'de yaşananlara bakınca insan hangi birisine şaşıracağına şaşırıyor... Zira biz Tunceli'de CHP Milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının şokunu yaşarken bu kez de Fethiye'den şoke eden bir görüntü geldi.

Zira bir grup CHP'linin meyhane açılışında ellerini semaya açıp dua ettiği görüntüler ortaya çıktı...

CHP sanki kısa devre yapmış gibi...

Mezarlıkta dua edip, meyhanede rakı içeceklerine meyhanede dua edip, mezarlıkta rakı içiyorlar. Bu arada alkol sağlığa zararlıdır. Hatırlatayım...

CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bir yandan peygamber soyundan geldiği bilgisini yayıyordu.

Diğer yandan seccadeye ayakkabıyla bastığı pozlar veriyordu...

Bunlar bir yerde ekmeğe bastı ama nerede inanın bilmiyorum...

ELON MUSK KAFASI

ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretindeki en ilginç karakterlerden birisi X'in sahibi iş insanı Elon Musk'tı sanırım... Resepsiyondan paylaştığı bir video da içinde bulunduğu ruh halini anlatıyordu... Zira paylaştığı klibin ilk bölümünde klasik müzik eşliğinde ayak üstü bağlantı peşinde koşan, kulis yapan iş insanları, siyasetçilerin arasında yerel kıyafetleriyle kuş uçurtmayan Çinli güzellerin yakın çekimleri vardı... Videonun devamındaysa Musk'ın yüzüne yansıyan mimik ve jestler, "Benim ne işim var burada" havasındaydı. Zaten o bölümde çalan müzik de "Rock'n Roll kafasındayım" mesajı veriyordu. Musk'ın paylaşımı milyonlarca kişi tarafından kısa sürede izlendi. Yorumlar, espriler, yapay zeka videolu cevaplarla aldı başını gitti. Neyse bu meselenin magazin bölümüydü. ABD heyetinin Çin'den verilen tüm hediyeleri de çöpe attığı bilgisi gibi

Şimdi bu kadar akademisyen, stratejist varken benim bir Trump-Şi analizi yapmam belki haddini aşmak olur. Bu yüzden ben bir şaşkınlığımı paylaşayım. Bugüne kadar tüm analizlerde söylenen şuydu. ABD-Çin savaşına doğru dünya adım adım ilerliyor. Çin hazırlık yapıyor. ABD tahkimat peşinde vs... Ancak "Çılgın Başkan" Trump, ezberleri bozdu. Yanına trilyoner iş insanlarını aldı. Pekin'de masaya oturdu.

"Hadi ticaret yapalım" deyiverdi... Çin liderini bol bol övdü, harika fırsatlardan bahsetti. "Savaşmayalım, paylaşalım" mesajı verdi.

Görünen o ki karşılık da aldı...

The Economist Dergisi'nin kapağını hatırlıyor musunuz?

Trump'ın bulanık bir fotoğrafının hemen yanında "Düşmanın ölümcül hatalar yaparken ona karışma" yazıyordu ve Şi yüzünde müstehzi bir ifadeyle duruyordu. İşte o yüz ifadesini Pekin'deki masada da gördük.

Trump, Ukrayna ve İran savaşları sebebiyle zaten süngüsü biraz düşmüş vaziyette Çin'e gitmişti. Bu yüzden Şi'nin "Tayvan için çatışırız" sözlerini dahi yutmak durumunda kaldı. ABD'ye dönerken de cebinde çeşitli ticari anlaşmalar, İran konusunda biraz taviz aldığı iddiasıyla uçağa bindi...

Ancak öyle ya da böyle ABD ile Çin "Kavga etmeden dünyayı paylaşabiliriz" zemininde buluşmuş gibi görünüyor. Ve filler beslenmeye başladığında ezilen çimenlerin, koparılan çiçeklerin, ağaçların derin derin düşünmesinin zamanı gelmiş demektir. Zira Orman Kanunu dönemindeyiz...

Bundan sonrasını İran, Tayvan, İsrail gibi ülkeler düşünecek.

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'nin Trump uçağa biner binmez telefona sarılması hemen ardından da görüşmeyi sosyal medyadan paylaşması yaşanan endişenin bir yansıması gibi...

"Japonya-ABD İttifakı'nın daha da güçlendirilmesi yönünde Başkan Trump ile çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesi durumu özetliyor.

Bu süreçte bize düşense "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmek için çalışmaya, kaslarımızı güçlendirmeye devam etmek olacak.

TEKNOFEST GENÇLİĞİ HER YERDE

Hepsi pırıl pırıl çocuklar...

Akıl ve alın teri döküyorlar.

Başarı hikayelerini, hayallerini ekranlara, haberlere taşıyoruz.

Motivasyonlarını artırmak için destek oluyoruz.

Bu yüzden Konya'daki Selçuklu Belediyesi'nin de desteklediği TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması'ndan yansıyanları görünce ülkem için umutlarım tazelendi...

* Robot yarışmalarında 567 takım

* mBlock kodlama yarışmalarında 355 takım

* Yapay zekâ ve film kategorilerinde 20 finalist takım bulunuyor.

Yolunuz bahtınız açık olsun gençler...

Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etti...

Teknofest gençliğiyle emaneti emin ellerde...