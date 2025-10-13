Gazze Ateşkesi: İyimser ve karamsar senaryolar

Bugün Mısır'da toplanan liderler Gazze'de ateşkes için buluşuyor.

Ateşkes, bir nefes kadar kıymetli. Yüzlerce tır gıda ve tıbbi malzeme Gazze'ye ulaşacak.

Gazze'de iki sene boyunca yaşanan yıkım binlerce bombayla gerçekleşti.

Akşam bültenlerinde bize ölü ve yaralı sayıları okundu.

Oysa hayatta kalanların tanıklıkları o kadar sarsıcı ki acı bir tablonun mirasını taşıyacaklar.

Mısır'da yarın ateşkesin detayları paylaşılacak ve Beyaz Adam Trump barışı getirdiğini söyleyecek.

Yaşanan sürecin Mısır'da ateşkesle neticelenmesinde iyimser bir cephe var. İyimserliğin en önemli argümanı Türkiye'nin sürece mührünü vurması. Gazze'deki görev gücünde Türklerin olması şimdilik hepimizi rahatlatıyor.

Karamsar cephenin argümanı ise İsrail'in katliamı sürdürme kararlılığı ve güvenilmezliği. Başkan Trump'ın İsrail lobisinden çekinmesi ve ara seçimlere dönük popülist tavrı, elbette bu tablo, karamsar kitleye hiç güven vermiyor.

Daha gerçekçi tablo ise küresel aktörlerin çıkarları ve bölge ülkelerinin bulunduğu cephelerde gizli.

ABD'nin Çin'le rekabetinde Doğu Akdeniz'in stratejik konumu giderek artıyor.

Orta Doğu'da asayişi sağlamak isteyen Trump, bu zor işin üstesinden gelecek mi bilmiyoruz ancak hemen sonrasında Asya Pasifik'e yönelecek. Belki arada İran'a müdahale planı devreye girecek.

ABD'nin Orta Doğu'da istediği düzen İbrahim Anlaşmaları. Birinci Trump iktidarında 'Küre İttifakı' fotoğrafı verilmişti. Bu denklemde arıza çıkartacak nokta Gazze'ydi. Mahmud Abbas idaresindeki Filistin'in sorun çıkarmayacağı biliniyordu. Arap-İsrail barışına engel olacak yer bugün uluslararası denetime alınacak olan Gazze'ydi.

Kalıcı bir Orta Doğu barışı için devlet dışı aktörleri tasfiye planı öngören İbrahim Anlaşmaları, bölgeyle yetinmeyip Hindistan'a uzanarak Çin'i sistem dışına çıkarmayı hedefliyor. İbrahim Anlaşmalarının Hind-İbrahim İttifakı'na evrildiğini unutmayalım.

Küresel kavgada masadaki hesaplar sahaya uyar mı bilinmez. Filistin meselesi diye başlayan cümleler kurmak yerine Orta Doğu'da İsrail sorunu... diye başlayan paragraflara ihtiyacımız var.

Üstelik İsrail sorunu bölgeden dışarıya sıçradı ve küresel alanda da tartışılır hale geldi. Özellikle Latin dünyasında başlayan İsrail sorunu kıta Avrupa'sında da kamuoyunu etkiliyor. ABD siyasetinde de ilginç çıkışlar var. Trump'ın etrafında bile İsrail karşıtı sesler var.

Esas mesele bölge ülkelerinin İsrail'i sınırlandıracak tavır almadaki ürkeklikleri. Bu cepheyi hareketlendirecek tek adres Türkiye. Türkiye'nin kendine özgü tarihi birikimi ve demokrasisi bölgeyi er geç uyandıracaktır.