CHP'de kılıçlar çekildi.

Asırlık çınar dönülmez akşamın ufkuna girdi.

Bu yazıyı okuduğunuz gün yaşlı çınar tarihindeki en önemli günlerinden birini yaşıyor olacak.

Öylesine tarihi bir gün ki, o gün CHP için milat olabilir.

Bunun kararını anlattıklarıyla Kılıçdaroğlu verecek.

Tarihi Gün...

Kılıçdaroğlu eli en yüksekten açtı ve "bilmediğiniz birçok şey var cumartesi günü açıklayacağım" dedi.

Bu çıkış parti tabanında, siyasette ve kamuoyunda müthiş bir beklenti oluşturdu.

Günlerdir herkes acaba ne açıklayacak ne söyleyecek diyerek bu konuşmaya kitlendi.

Ne Anlatacak...

Kılıçdaroğlu'nun konuşması çok büyük ihtimalle son yıllarda CHP'de yaşanan usulsüzlükler ile ilgili olacak.

Malum bahse konu usulsüzlüklerde hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, irtikap, gayri ahlaki ilişkiler ne ararsan var.

Tüm bu yaşananlar partiyi tükenme noktasına getirdi.

Her CHP'li gibi durumdan son derece rahatsız olan Kılıçdaroğlu kurtuluşu arınmada buldu.

Kılıçdaroğlu'nun çıkış parolası bununla ilintili...

"Arınacağız, temizleneceğiz, partiyi kodlarına geri döndüreceğiz."

Peki kamuoyunun merakla beklediği Kılıçdaroğlu bombasının hepsi bu konuyu mu içeriyor?

Elbette değil, başlıklardan sadece biri bu...

Peki ne olabilir?

Hançer Yarası...

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında elbette yolsuzluklar, usulsüzlükler konuşma konusu olacak.

Ancak burada konuşmanın ana konusu, Kılıçdaroğlu'nun esas anlatacakları; Özel Özgür ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin kendisine yaptıkları olacak.

Yani Hançer Harekâtı...

Evlat bildiği bu muhteşem ikilinin kendisini nasıl sattığını, güvenip divan başkanı yaptığı kişi tarafından nasıl sırtından hançerlendiğini, başkanlığı elinden almak için ne işler çevirdiklerini, bu uğurda kendisini nasıl tehdit ettiklerini ayrıntılarıyla anlatacak.

Peki anlatır mı?

Artık Konuş...

Kemal Kılıçdaroğlu çıtayı öyle bir yere yerleştirdi ki artık konuşmaktan başka çaresi kalmadı.

Her şeyi anlatacak başka şansı yok.

Bakın ben bu konuda bana gelen bir kulis bilgisini anlatayım.

Şaibeli kurultayda öğlen arası verilir ve Kılıçaroğlu da evine gider.

Kurultayın devam etmesi için beklenmesi gereken zorunlu süreç dolmadan seçim tekrar başlatılır ve başlar başlamaz salonda Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği anonsu yapılır.

Salonda bulunan herkes buz keser.

Şoku atlatan Kılıçdaroğlucular durum hakkında bilgi almak için Bay Kemal'i arar.

Konudan bihaber Kılıçdaroğlu işittikleri karşısında şoka girer ve apar topar aracına binerek tekrar salona gelir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay salonuna geldiğini duyan İmamoğlu hışımla odaya dalar ve Kemal beyi tehdit ederek sorar;

"Adaylıktan çekildiğinizi siz mi açıklarsınız ben mi açıklayayım..."

Daha Neler...

Sadece birini anlattığım bu yaşanmışlıklar masal mı yoksa yaşanmış bir CHP klasiği mi Kılıçdaroğlu konuştuğu takdirde öğreneceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu bir arınmadan bahsediyorsa, bilmediğiniz şeyler var anlatacağım diyorsa sözünün altında kalmamak adına mutlaka tüm bildiklerini kamuoyuna anlatmalı.

Bugüne kadar Türk siyasi tarihinde yüzüne tükürülen, hain denilen, arkasından bela okunan başka bir genel başkan vakası olmadı.

Kılıçdaroğlu ya bu sözleri sahiplerine yedirecek ya da yarabbi şükür diyerek bildiklerini tarihe gömecek.

Karar senin Kılıçdaroğlu...