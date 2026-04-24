Dünyanın farklı coğrafyaları.

20 gün.

11 ülke.

Aynı ay.

Hepsinde aynı nokta.

11 enerji tesisi.

Tek fark yapılış biçimi.

Üç başlık altında toplanıyor olanlar.

Rusya'da Tuapse'ye Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları.

Kuveyt'teki Mina al-Ahmani rafinerisindeki de insansız hava aracı saldırısı sonrası çok sayıda yangın.

İkisi de çatışma hattı içerisinde.

Avustralya'da Geelong'da hidrokarbon sızıntısı ömrünü tamamlamaya dayalı.

Romanya'da da CEST Ver santralinde transformatörün 40 yıllık olmasının yarattığı aşırı ısınma sorunu.

Hindistan'da Vedanta santralinde kazanda aşırı yüklenme sonucu 20'den fazla kayıp.

Pakistan'da Hattar gaz boru hattında patlama sonucu 8 kayıp.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Jinan endüstriyel tesisinde emniyet hatası sonucu büyük patlama.

Amerika Birleşik Devletleri'nde BP Cherry Point rafinerisinde 3 kişinin yaralandığı olay soruşturuluyor.

Meksika Olmeca'da Dos Bocas rafinerisinde bir ay içinde ikinci kez yangın çıkıyor.

Hindistan'da da HPCL Pachpadra rafinerisinde Başbakan'ın yapacağı açılıştan önceki akşam büyük yangın çıkıyor.

Irak'ta Erbil'deki saldırı iddiası sonrası çıkan büyük yangın soruşturuluyor.

İyi de 'hedef ne?'

İşte onu 'henüz' kimse bilmiyor.

Ancak bu kadar vakanın aynı 'mevzu' üzerine gerçekleşmesi 'Tesadüfün böylesi' dedirtiyor...