Hesaplaşma süreci ve Türkiye'nin stratejileri

Tüm küresel paylaşım savaşları sonuç belirliyor. Süreçten kimin nasıl çıkacağı sonucu etkileyecektir. Masayı kimin yeniden dizayn edeceği sorusunun cevabını, savaşlar zincirinden kimin hangi netice ile çıkacağı belirleyecektir.

ABD, İngiltere ve Çin...

İngiltere sessizce ABD'nin küresel aktörlük boyutunun değişimini tetikliyor. ABD kendi içinde çelişkili bir yol haritası yürütmektedir. Amerikan seçimlerinin sonucu, bize Amerikan hayalinin nasıl bir sonuca gideceğini anlatacaktır.

ABD Orta Doğu'dan çıkıyor mu?

ABD-Çin karşılaşması bu durumu belirleyecek. Ama açıktan gözüken şey şudur: İngiltere, ABD'nin bölgeden çekilmesini istiyor. Mücadele büyük ve acımasız.

İsrail kimin maşası?

İsrail'in bugün yaptığı tüm sınırsız vahşiliğin cesaret merkezi, ABD-İngiltere ittifakıdır. İsrail her ne kadar ABD ile ittifak içinde yürüyor olsa da, işin ilham kaynağı İngiltere gibi duruyor. İsrail yetkilileri, Gazze'yi silip, Filistinlileri ise Sina'ya göçe mahkum etmek istediklerini açıktan dillendiriyor. İsrail için bu paylaşım sürecini genişleme ile bitirme hırsı, tek başına bir İsrail senaryosu değil. ABD, İsrail'e sınırsız desteği veriyor; ama diğer taraftan derin Amerika şunun farkında: Pasifik'teki karşılaşmaya yorgun, ekonomik olarak güçsüz durumda girerse kaybedecek!

İsrail üzerinden zoraki bölgesel güç oluşumu, sonraki dönemde nasıl bir anlaşma ortamı oluşturabilir ki?

Kim İsrail ile anlaşma masasına oturur? Esas İngiltere ne yapmaya gayret ediyor? Sessiz İngiltere, İran üzerine hangi senaryoyu perçinlemek peşinde?

Zamanla taraflar ve ittifaklar belirgin hale geçecektir.

Bu durumda Türkiye ne yapmaya çalışıyor?

Türkiye, sınırlarını korumaya gayret ediyor; içeride birliği perçinlemek ve bölgesel tehditlere karşı hazır hale geçmek istiyor. Türkiye, kendi içindeki kardeşlik sürecini pekiştirerek dışarıdan uzanan parmakları kesmenin peşindedir. Türk-Kürt kardeşliği ve birliği konusu bölgesel nizamı koruma adına da önem arz ediyor. Türkiye'de etnik kimlik üzerinden ülke içindeki nizamı bozma eğilimi, dışarıdan uzanan ellerin eseridir. Bu durumda Türkiye içindeki aklı başında olan herkesin dikkatli olması elzemdir.

Türkiye içindeki birlik beraberlik motivasyonu tüm coğrafyanın nizamını etkileyecektir.

İşte bu savaşlar zinciri döneminde en önemli ana başlığın milli birlik olmasını, tüm siyasi aktörlerin bir an önce anlamasını sağlamakta geç kalmamalıyız. Coğrafya kaderdir; bu coğrafyada sahada bilek gücü, evin içinde ise kardeşlik bağının verdiği güç ile sonuca ulaşmak kaderi sevindirir...