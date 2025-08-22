Merakla beklenen görüşme gerçekleşti.

18 Ağustos 2025 Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Washington D. C.'deki görüşmesinde 'Gönüllüler Koalisyonu' da hazır bulundu.

Kare kare resimler servis edildi.

Üzerine pek çok yorum da geldi.

Ama belki de durumu anlatan en ilginç haber aşağıdakiydi:

"NATO'nun Finlandiya'da düzenlediği Atlantic Trident 25 Tatbikatı'nda Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait Rafale savaş uçağı, hava simülasyonunda ABD'ye ait F-35'i düşürdü."

Zamanlama manidar artık sürekli cümlemiz haline geldi ama öyle durumlar gelişiyor ki tam yerinde başka bir ifade kalmıyor.

Her bir ifade durumun özeti gibi, sanki özenle seçilmiş gibi.

'Batı' cephesinde görüşme sonrası 'görev dağılımı' Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun şu sözlerle özetleniveriyor:

"Artık Ukrayna'ya silah vermiyoruz, Ukrayna'ya para vermiyoruz, artık onlara silah satıyoruz ve Avrupa ülkeleri bunun parasını NATO aracılığıyla ödüyor. Silahları satın almak için NATO'yu kullanıyorlar."

Financial Times haberine göre ilaveten 50 milyar dolarlık bir İnsansız Hava Aracı-İHA alım anlaşması da yapılacak.

Neydi o söz?

Kasa her zaman kazanır.