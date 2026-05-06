İki milletvekilinin istifasını Kılıçdaroğlu mu önlemiş?

Başta CHP, muhalefetin; gündem saptırma algılarına, suni gündem manevralarına, her gün çizdikleri karamsar tablolara neden kulak asmamalıyız?

Muhalefet; kendilerinde Türkiye'yi yönetecek plan, proje, kabiliyet, kapasite, hazırlık olmamasına rağmen tek bir algının peşinde, "bu iktidar Türkiye'yi yönetemiyor..."

Ama arkasından "biz yönetiriz" diyemiyor.

CHP, ana muhalefet partisi.

Değişim söz konusu olduğunda iktidar alternatifi. Hatta Özgür Özel'e bakarsanız dereyi görmeden paçayı çoktan sıvadılar, her gün "tutmayın bizi iktidara yürüyoruz" züğürt tesellisine sığındılar.

Makul insanlar, muhalefet kadrolarına baktığında, gerçekten Türkiye'yi yönetecek vasıflarda isimler görebiliyor mu?

İktidara yürüyoruz diyen CHP'de Cumhurbaşkanlığına ittirilen Ekrem İmamoğlu'na bakınız.

Deveyi hamudu ile yuttuğu iddiaları giderek kuvvetlenirken, hırsı, kini boyunu aşmış İmamoğlu, gerçekten Türkiye'yi yönetebilir mi?

İmamoğlu'nda o kabiliyeti, donanımı kendisinden nemalananlardan ve Özgür Özel'den başka gören var mı?

Özgür Özel ha keza. CHP'lilerin makul insanları, ellerini vicdanlarına koysunlar, Özel, küresel sistemde Türkiye'nin hatırı sayılır bir temsilcisi olabilir mi?

Dış politika anlayışı; İngiltere ve Avrupa'ya yalvar yakar olan bir siyasetçi, ayağa kalkmış, bölgesinde ve dünyada itibarı yükselmiş Türkiye'yi temsil edebilir mi?

İmamoğlu ve Özel ikilisinin, taşınamaz hale gelmiş siyasî bagajını da unutmayalım.

Para gücüyle ayarlanmış şaibeli bir kurultayla Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerlemiş bu ikili, bizim insanımıza, devletimize güven verebilir mi?

MASAK raporları, telefon baz kayıtları, iş adamlarının belgeli itirafları ile rüşvet, soygun, villalara çökme, rant iddiaları ile iki büklüm olmuş bu isimler, Türkiye'nin dertlerine derman olabilir mi?

Hele bazı belediyelerde -ki, Özgür Özel'in ismine doğru kayma işaretleri taşıyan iddialar var- ortaya çıkanlar, yenilir yutulur gibi değil.

Bir Uşak belediye başkanını -ki otelde beline havlu sarılı iken derdest edildi- partiden günlerce ihraç edemeyen bir CHP yönetiminden bahsediyoruz...

TV100'de, gazeteci Aytunç Erkin, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sonrasında yaşananları anlattı. Erkin; CHP'de Yalım'ın ihraç edilmemesi üzerine 2 milletvekilinin istifa etmek istediğini ancak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararın önüne geçtiğini açıkladı.

Kimmiş acaba bu milletvekilleri, Özgür Özel açıklasa da öğrensek.

CHP milletvekillerinin bazıları artık dayanamaz hale gelmiş, ama Özgür Özel hiçbir şey olmamış gibi atıp tutuyor.

Herkesin aklıyla alay eden, kendi aklını alay konusu yapmış demektir...

CHP ve muhalefetin perişanlığı, acınacak hali ortada.

Muhalefet bir umutsuz vaka...

Türkiye, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliği ile ufukları umut dolu bir ülke.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haftaki Kabine Toplantısının ardından Türkiye'nin aydınlık tablosunu bir daha anlattı:

"Bölgemizdeki her kriz, Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken, ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor. Türkiye, ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı, insanlığın yol ve yön arayışının hızlandığı günümüzde, bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmakta, adından söz ettirmektedir. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen, hatta bunun da ötesine geçerek dostlarına ve kardeşlerine en zor zamanlarında destek veren bir Türkiye vardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı avantajlar sayesinde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren savaşın yıkıcı etkilerini birçok alanda en düşük seviyede tutmayı başarabiliyoruz."