Özgür Özel de Antalya'daki forumu bir görseydi…

5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlendi.

"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" temasıyla gerçekleştirilen foruma; 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı, 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, meclis başkanları, 50 bakan ve 87 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisi katıldı.

Bu rakamlar bile dünyanın şu kaos ve küresel belirsizlik atmosferinde Antalya'da ne kadar önemli bir toplantı yapıldığını anlatmaya yeter.

Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun, diplomatik temasların yürütüldüğü bir platform olmanın ötesinde, küresel sorunlara çözüm aranan bir "ortak akıl zemini" haline geldiğini vurguladı.

Erdoğan'ın yıllardır "Dünya 5'ten Büyüktür" seslenişinin Antalya'da yansıması görüldü.

Şu tespitlerin, Antalya Diplomasi Forumu'nun neden 155 ülkenin teveccühünü kazandığını anlatmaya yeter:

"Dünya sadece bir güç krizi değil, aynı zamanda bir yönelim krizi de yaşıyor. Gelinen bu noktada, ciddi ve tehlikeli bir eşikte durduğumuz açıktır. Kurallara dayalı olduğu iddia edilen bir sistem, bu kuralların ihlal edildiği yerde sessiz kalıyor. İnsan haklarını ve küresel güvenliği korumakla görevli mekanizmalar, acımasız saldırılar karşısında etkisiz kalıyor. Buradaki temel sorun, seçici adalet, araçsallaştırılmış ilkeler ve güç ilişkilerine mahkûm edilmiş ortak değerlerimizdir."

Antalya'da; oksijen çadırındaki kurumların hayat bulması, ruhen dirilmesi, emperyalist/sömürgeci hayallerin yerine insanî değerlerin zeminlerinde karşılıklı saygıya dayanan bir çağrı var...

Bu forum, sadece Terörsüz Türkiye yolunda yeni ufuklar açmakla kalmıyor. Ateş çemberi içindeki bölgemiz ve dünya barışı adına da umutlar yeşertiyor.

Türk Dünyasının diplomasi ve kültürel zeminlerde daha görünür hale gelmesini hızlandırıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından da büyük kazanımlar var.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in ifadeleri çok önemli:

"Antalya Diplomasi Forumu'nda Kıbrıs'ta artık federasyon tezlerinin bir karşılığı kalmadığı, iki devletli çözüm vizyonu en üst düzeyde teyit edildi."

New York Times (NYT), ADF'nin Türkiye'nin küresel sistemdeki rolünü güçlü bir diplomasi ağıyla genişlettiğini yazdı.

Haberde forumun Batı dışındaki ülkelerden gelen katılımcıların yoğunluğu ile dikkat çektiği belirtildi. Türkiye'nin, farklı bölgelerle kurduğu ilişkilerin toplantı boyunca görünür hale geldiği ifade edildi.

Ankara'nın, ADF'yi diplomatik gücünü pekiştirmek için uygun bir zemin haline getirdiği ifade edilen ABD'li gazetede, "Antalya konferansı sadece dış politika üzerine bir tartışma platformu olmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya bakış açısını ve dünyadaki yerini ortaya koyduğu bir platform görevi de gördü" ifadelerine yer verildi.

Alman Die Zeit gazetesindeki analizde ise forumun, mevcut küresel güç dengelerindeki değişimi gözler önüne serdiği vurgulandı. Antalya'daki görüşmelerde AB'nin sınırlı bir rol oynadığına dikkat çekilen değerlendirmede, büyük Avrupa ülkelerinden üst düzey katılımın olmaması eleştirildi. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forum aracılığıyla geniş uluslararası ilişkiler ağını sergilediği vurgulanırken, "Dünya Antalya'da geleceği tartışırken Almanya kapının dışında kaldı" ifadeleri kullanıldı.

İçerde de kapının dışında olan ana muhalefet partisi vardı...

Antalya'da küresel sisteme dair umut dolu yeni bir ses yükselirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya/Barselona'daki Küresel İlerici Seferberlik toplantısına katıldı. Toplantının ardından düzenlenen aile fotoğrafı çekiminde konu mankeni gibi yer aldı.

Türkiye'ye gelince de CHP'nin içine düştüğü yolsuzluk, soygun, rüşvet, irtikâp, alengirli işler batağı içinde atıp tutmaya devam etti...