Kader ittifakı

Türkiye, geçtiğimiz aylarda İmralı'dan gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Eylül 2024'ten beri terör örgütünün yaşayacağı dönüşümü yazarken jeopolitik gelişmelere ve bölgedeki gelişmelere odaklandık bu köşede.

Herkesi şaşırtan bu sürecin ne anlama geldiğini anlamak için ise hafızalara başvurmak yerine geleceğe odaklanmak gerekiyor.

Ankara tarafından Terörsüz Türkiye adı verilen süreç aslında tarihi bir Kader İttifakı.

Bölgede yaşanabilecek hareketlilik karşısında Kürt halklarının geleceğini düşünen Ankara, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan sürecin domino etkisini hesaba kattı. İsrail ve İran arasında Kürt gruplara dönük plan yapanlara karşı titiz ve hassas bir süreç yürüttü. İç cephe tahkim edildi.

Öcalan'ın tarihi açıklamasından sonra Demirtaş'tan gelen yazı da Türk-Kürt kardeşliğini merkeze alıyor ve yeni bir paradigmanın benimsendiğini gösteriyor.

YEMEN'DE İRAN'A VERİLEN MESAJ

İsrail-ABD ittifakının İran'a dönük müdahale konseptinin boyutları merak konusu. Aslen Yemen'de yaşanan süreç İran nüfuzuna karşı İsrail-ABD ittifakının beklenen cevabı.

İsrail'in Şam'a bakışını değiştirecek ziyaret ise Ankara'nın troykası tarafından gerçekleştirildi. Fidan, Güler ve Kalın'ın Şam ziyareti çok boyutlu bir mesaj içeriyor.

Esad döneminde Suriye sahasındaki İran varlığı, Lübnan'da Hizbullah varlığı, Yemen'de Ensarullah (Husiler) aynı eksende yer alıyordu. Suriye'deki dönüşüm sonrası Lübnan'a lojistik akışı kesilen bir Tahran var artık.

Yemen'de ne yazık ki sivillere yapılan saldırı İran'a verilen mesajın ne boyutta olabileceğini gösteriyor. Ensarullah Hareketi deniz seyrüseferine müdahalenin ne anlama geldiğinin farkında.

İran, Yemen'deki gelişmelere kayıtsız kaldığı taktirde bir cepheyi daha kaybetmiş olacak.

Meselenin özünde ise Doğu Akdeniz ticaret yolu var. Kızıldeniz girişli ve Süveyş Kanalı çıkışlı bu hat dünya ticaretinin en kritik hattı. Çin'in yükselen ticaretindeki bu stratejik güzergâh tıpkı Panama kanalı gibi Trump'ın dikkatini çekiyor.

İran-Çin ilişkisi ise petrol satışının ötesinde Arap Plakasındaki İran nüfuzunu da kapsıyordu. Trump'ın bu ilişkiyi bitirme hedefi çok net. Tahran-Pekin ilişkisini zayıflatmak için hangi adımlar atacak göreceğiz.