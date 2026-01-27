“Kahrolsun PKK demek, Kahrolsun İsrail demektir”

Olay örgümüz bir takım ünlü mamullerin ahenkle değil tabi faşizmle dans eden saç örgüsünden daha aşikar.

At optik, bu tayfanın müzmin aksesuarı. Çok yazılanı hiç yazmayı düşünmüyorum lakin bilin diye..

2012'den beri sınırlarımızda ABD'nin kin pompaladığı kanlı örgüt SDG / PKK muazzam bir operasyonla temizlendi. Hijyen imandandır kavlinden saatler içinde derin ahların, dövülen dizlerin, feryadın tanımadığımız hiçbir yüzü kalmamış dediğimiz şu sürecin derin bir ohhla sonlanması Türkiye'den şahlandı.

Allah bereket versin ..

Emperyalizmin sadece yalizmi kaldı onu da saçlarına toka diye takan teneke bloğu, eser miktarda tıngırdatif akımlarla soytarılığa ram etti.

Nereden başlasam bilmiyorum diyemeyeceğim çünkü tam başladığı yerdeyim. PKK temizliğini Kürt kıyımı olarak gösteren kıymık tayfanın taranmış saçları umurumda değil 48 yıldır bedenleri taranan masum insanlar umurumda !!

Sizin ucuz repliklerle yağladığınız saçlarınız değil

Dokuz yaşındaki çocuğunu dağa kaptırmış annenin acıdan yolduğu saçları umurumda !

Fırat'ın suyu gibi gür saçlı çocuklar nereye kayboldu,

Elif nerede,

Aybüke nerede,

Necmettin nerede, Yasin nerede

O zaman kıpırdamayan kılınızı

Şimdi ne için örüyorsunuz !!

Sizin kanla barışık cüssenizin eşkalidir bu örgüt!

Sizin görmek istemediklerinizin öğürtüsü ürüyüşüdür terör!

Saç fırçanızı sırça taraflarınızın susturucusu olarak kullanmayın !

Bütün sifonistler ağlıyorsa orada barış şahlanmıştır.

Netanyahu kahperengi sıfatını büzdüyse senin toprağına doğru

Orada bir Aylan bebeğin bir daha kıyılara vurmayacağı haberini almıştır.

Kürt kardeşlerimizi kalkan olarak kullanamayacağınızın zaferidir bu temizlik .

Ağzınızı çalkalayıp

Tükürdüğünüz yere çökemeyeceğinizi anlamış olduğunuzun nişanesidir!