Yobaz istasyonu

Hafıza kartlarının arasında dere beyin, boğulmaya nereden başlayacağımızı şaşırdık. Hiçbir şey eskisi gibi ölmeyecek, bin beteriyle hercümerç. Vay halimize, kozmosun kazmaları için yamultucu darbeler az sonra..

Efendim ortalığın insan kostümlü hareketli et parçacıklarıyla dolu olmasına alışmaktan başka çare üreten bir kilim adamı arıyoruz. Bilim adamı pahalı bir talep olabilir o derece.

Demiştim ya hani uzatma kablosu değil utanma kablosu lazım öyle leş bir gündem.

Müselsel garabetin gıcığı da böyle bir şey beyin öksürten zifiri bir koşturma. Her karanlık sabaha karşıdır. Her karanlığın bulaşığını en zariflerin aydınlığıyla yıkamaya çalışan kütük bir kitle var.

Öyle sadece ayaklarımı sokarım dediğimiz sahilleri yine dereler basmış. Dijital sahilde gezinirken bir tanesine rastladım durdum gülüp geçecektim baktım durmamı istiyor ilahi kudret..

GAİN adında bir dijital içerik platformu sadece duyduğum bir platform. Son derece didikleyici bir başlık atılmış. Platformun Genel Müdürü konuşuyor meseleye vakıf, müthiş özgüvenine ilham olacak zarif bir hitap da var..

Genel Müdür Avukat Aliye Ertuğrul konuşuyor. Hiçbir problem yok lakin Genel Müdürün konuşmasına yorum yapan kütle çok tanıdık. Aliye hanım başörtülü olduğu için "gündelikçi, temizlikçi, gün teyzesi" gibi kelimelerle hav muhalefetine takılmış. Çukurda klavye kullanmak zor olmuyor mu sorusundan başka hiçbir soruya değmeyecek bu şeylerin vızıltısına bizim bağışıklığımız sağlam Aliye hanım.. Siz de bir sineklik takın dijital pencerenize, bunlar hep böyle bayık, zangalak ve saman aşımına uğrayan sinek süvari takımı.

Kutuplaştırmayın derler ama oksitlenmiş kutup başı olduklarına şahitliğimiz bütün platformlardan eskidir.

Ayrımcılık ve üstencilik karşıtı olduklarını çığırırlar ama bütün uzlaşıların kemikten ayraçları olarak!

Elit olduklarını iddia ederler lakin modifiye edilmiş faşizmin çorapları altında beyinleri paspastır. Alçak hava bastıkları için müzmin sönükler, aşağılık şeyler yazarlar aynalı odalardan kendi eşkallerinin rutubeti kelimelerini de sarmıştır.

Aldırmayın diyoruz..

Dünyaya gelmeden en cücük gezegende bir test sürüşü yapsalar dediklerimizin hepsi Yobaz İstasyonunda işte, ışıltılı abajurlu ahırlarında mutsuz ve sefil oldukları gerçeğini kabullenmedikleri her an vızıldıyorlar..

Bu arada aynı kütle sırf Cumhurbaşkanına hakaret ediyor diye yürüyen sirk çadırı yöresel çukur tabağı bir canlıyı beğendi..