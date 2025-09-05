Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'ya güvenlik garantilerini görüşen 39 ülkeden oluşan "Gönüllüler Koalisyonu", Paris zirvesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump ile tekrar görüştü.

İçeriği neydi peki?

'Ukrayna'ya destek konusunda birleşmek.'

Üç askeri seçenek olan gözlemci görevi, eğitim ve cephe gerisi varlığı veya tam cephe güvenliği masada.

Görüşme sona erdikten sonra Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron görüşmenin içeriği hakkında konuşuyor.

"Ukrayna'ya kara, deniz veya hava yoluyla 'güvence gücü' olarak katılmayı taahhüt eden 26 ülke var.

Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik garantilerine verdiği destek kesinleşecek."

Buna karşılık Amerika tarafından bir 'karşı' talep geldi:

'Rus petrolünü almayı bırakın.'

Bu kadar da değil.

Reuters, Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre "Rusya'nın savaş çabalarını finanse etmesi için Çin'e ekonomik baskı yapması gerektiğini" de vurguladı.

Halihazırda Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yakıt satışından bir yılda 1,1 milyar € gelir elde ettiği belirtiliyor.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ayrıca Rusya'nın barış görüşmelerini reddetmeye devam etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli olarak 'yeni yaptırımlar' uygulanacağını belirtiyor.

Diğer taraftan 'Gönüllüler Koalisyonu' üyeleri arasında 'Güvence Gücü' gönderme konusunda pek de görüş birliği yok gibi görünüyor.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğerleri 'net' taahhütler isterken Almanya'nın 'temkinli' olunarak Ukrayna'ya doğrudan asker konuşlandırmak yerine hava savunmasını, uzun menzilli saldırı yeteneklerini ve askeri eğitimini güçlendirmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Bu bağlamda Almanya ise Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin yıllık yüzde 20 artırılması, Ukrayna'da hassas silah üretimi ve dört mekanize tugaya ekipman sağlanmasını ele alıyor.

Yani "Kirpi" stratejisi.

Gelecekteki saldırıları caydırmak için Ukrayna'yı ağır silahlarla donatmak.

Yani 'oyun' yeni başlıyor.

Bakalım 'zor' bu sefer de oyunu bozuyor mu?

Göreceğiz.