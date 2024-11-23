Putin, Dünya ve Orman Fındığı (Oreşnik)!

Rusya Başkanı halkına ve dünyaya ilan etti:

"Yeni orta menzilli füzemiz hazır ve hiçbir örneği yoktur."

Füze ismi Oreşnik, Türkçesi Orman Fındığı...

Putin şöyle diyor:

"Kendi silahlarıyla Rusya'ya saldırıyı tetikleyen ülkelere 'Orman Fındığı' ile (Oreşnik) karşılık vereceğiz."

Oreşnik füzesi kıtalararası bir silah değil. Rus uzmanlar, orta menzilli bu füze kullanıldığı takdirde:

*

Polonya'ya 8,

*

Belçika'ya 14,

*

Almanya'ya 11,

*

İngiltere'ye 19 dakikada varacağını iddia ediyor.

Putin, bu füzeyi kullanmak zorunda kaldıklarında, bunu dünya kamuoyuyla paylaşacaklarını ve hedef bölgelere yakın sivil alanlardaki insanların bölgeyi terk etmeleri için bekleyeceklerini, bunu "insani yaklaşım" olarak gördüklerinin altını özellikle çizdi, konuşmasında.

Putin şöyle devam etti:

"Dünyanın güvenliğinin bozulmasının müsebbibi Rusya değil, ABD'dir."

Aslında haksız da değil. Biden'ın giderayak Ukrayna'ya, Rusya'ya doğru füze kullanımına izin vermesinin başka bir tarifi olamazdı.

Putin, bu "bilgilendirme" dediği halkına seslenişi ve ilan ettiği yeni silahları ile dünyayı adeta birbirine vurdu.

Rusya açısından başlıca başarı şudur:

"Putin'in ilan ettiği dakikaya kadar kimsenin bu silahtan haberi yoktu. Rusya'nın bile."

Dünya başkentlerini şoke eden durum bu oldu.

Putin'in, Rusya'nın nükleer doktrinine değişiklik kararı da şunu bize izah ediyor:

Rusya, kendi varlığının, bekasının tehdit altında olduğunu ve buna karşı her yolu deneyeceğini ilan ediyor.

Putin, ABD ve İngiltere ittifakının Rusya'yı bölmek istediğini, parçalayıp küçültmek hedefine sahip olduğunu her fırsatta anlatıyordu.

Putin, tüm hamleleri ile aslında küresel aktörleri masaya davet ediyor.

Açık söylemek gerekirse, tüm hamlelerini Rusya'nın üzerine gelenleri caydırmak için yapıyor. Kendi halkı karşısında mesuliyetini idrak eden, istenilen aklı başında liderin yapması gereken budur.

Putin, "çok kutuplu dünya istiyoruz" diyor.

ABD'nin dayattığı "tek kutuplu dünyanın işe yaramadığını" beyan ediyor.

Elindeki tüm imkanlarla yeni kurulan masada belirleyici bir konumda yerini almaya, arazi bütünlüğü ve kendi şartları ile oturmaya çalışıyor. Her fırsatta konuşmaya ve anlaşmaya hazır olduğunu ifade etmesi bundandır.

Lakin, kaybederek değil, kazanımları ile...

Ukrayna savaşı süreci ile şunu da anladık:

Batı bankalarına yerleştirilen tüm paralar, sahiplerinin değil. Batı hep Rusya gibi ülkeleri şahsi varlıklar için güvensiz, korkunç, itibarsız yerler olarak tanımladı. Oysa Ukrayna savaşı ile birlikte, Rusya devletini temsil etmeyen isimlerin bile mal varlıklarına el konulmasının hesabı yok.

Ama baksanıza, bitecek ve batacak dedikleri Rusya, düşecek ve darbe yapılacak dedikleri Putin, hâlâ dünyanın gündemini belirliyor, hem de Orman Fındığı ile...