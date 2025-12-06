Terörsüz Türkiye raporunda neler olacak?

Terörsüz Türkiye sürecinin ilk evresinin son aşamalarındayız.

Tartışacağımız veya konuşacağımız hususlar somutlaşacak zira artık bir raporumuz olacak bu aşamadan sonra...

Bugün raporun sistematiğine ve süreç somutlaştıkça baş gösteren "sorunlu" alanlara değinmek istiyorum.

SONA YAKLAŞTIKÇA...

Süreçte evreler başarılı biçimde geçildikçe, süreci tartışmaya açacak durumlar doğuyor. Münfesih örgütün lider kadrosundan yapılan açıklamalar, Barzani ziyareti sürecindeki gelişmeler ve son olarak İmralı notlarına gelen itirazlar... Bunların tümünün ortak bir noktası var: Sürecin odağını kaydırmak.... Bu kasten veya özensizlik suretiyle de olsa sonuç değişmiyor.

Burada Cumhur ittifakında "sürece dair çatlak var" ifadeleri ile denenen; şimdi DEM ve PKK'dan gelen açıklamalar ile farklı koldan gündemimize sokuluyor sanki...

Kimse buradaki özen yükümlülüğünü tek taraf üzerine yıkmamalı.

Tutarlılık sadece MHP ve AK Parti'nin ödevi değil...

BAŞARI EŞİĞİ GEÇİLDİ...

Tüm bu yaşananlar, Komisyonun çalışmasını etkilemiyor. En büyük başarı bu.

Hatta süreç bu aşamada donsa yani bu evrede "teşebbüs" aşamasında kalsa bile üç şeyi çözdü. 1. Örgütün feshi duyuruldu. 2. Silahın çözüm olmadığı kabul edildi. 3. İdeolojik ve lojistik olarak eksiltme sağlandı.

Tüm bunların yanında Komisyon marifetiyle doğan "konuşma zemini" siyaset için artık geri dönülemez bir yol. Yeni dönem, siyaset marjının da bu haliyle değiştiğini gösteriyor.

RAPOR NASIL OLACAK?

Herkesin merak ettiği bir konu bu. Raporun içeriğinde neler olacak?

Bunun cevabı işin satır aralarında saklı biraz.

Rapor sistematiği açısından ilk adım komisyondaki partilerden raporlarının istenmesi.

Partiler de bunu komisyondaki üyelerinden gelen taslakları sadeleştirip sunacak. Böylece her partinin sürece dair görüşleri alınacak...

KOMİSYON NE YAPTI?

Raporun bölümlerinin neler olacağı çok net. Bu konuda çerçevenin başta Sayın Kurtulmuş olmak üzere ilgili diğer isimlerin konuşmaları marifetiyle çizildiğini görüyoruz.

Buna göre komisyonun üç görevi olduğu deklare edilmişti:

Birincisi dinleme ve bilgi toplama.

İkincisi geçiş süreci düzenlemelerine dair somutlaştırma.

Üçüncüsü ise demokratik alanın genişlemesine katkı.

YASA VE DİĞERLERİ

Komisyonun "Çalışma Usul ve Esasları" da Komisyonun bu üç görevine göre tasarlanmıştı zaten. Zira komisyonun yasa önerme dışında da görevlerinin olduğu öngörülen karar nisapları bağlamında yapılan ayrımla netleşmişti. Buna göre komisyonun önerileri, yasa gerektirenler ve gerektirmeyenler diye tasnif edildi. O zaman karşımızda yasal düzenlemeden fazlasını da içerecek bir rapor olacağı kesin...

RAPORUN BÖLÜMLERİ

Tüm bu durumlardan hareketle raporun şu bölümlerden oluşacağını söyleyebiliriz:

(1) Yapılan tespitlerin toplandığı birinci bölüm.

Bu bölüm kapalı oturumlar da dahil tüm önerilerin ve tespitlerin bulunduğu bölüm olacak. Hatırlanacağı üzere "dinlenen kimseler" -İmralı görüşmesi hariç- grup koordinatörlerinin ortak fikri ile belirlendi. Dolaysı ile her dinlenen kimseye aslında herkes onay vermişti. Şimdi bu bölüm konuşulanları özetleyecek.

(2) Geçiş süreci başta olmak üzere hukuki süreçlere dair öneriler.

Bu bölümde ise biz somut öneriyi göreceğiz. Özellikle münfesih terör örgütlerine uygulanacak rejimin ne olacağını... Buradaki düzenlemelerin "kalıcı" değil hem muhatapları hem de süresi yönünden geçici olması gerekiyor, zira bu bir geçiş dönemi mevzuatı...

(3) Demokrasinin gelişmesine dönük perspektif çizilmesi.

Bu bölüm ise kamu kurumlarındaki uygulamalardan tutalım da diğer yaklaşımların bir eleştirisi olarak ele alınacak. Burada özel bir şirketin uygulamasının bile gündeme gelmesi mümkün olabilir. Önerilerin sadece devlet kurumlarına dönük olmayacak bir perspektifle ele alınması gerekiyor. Siyasiler, sivil toplum ve pek tabi diğer terör yapılarına dönük olması da düşünülmeli... Hatta, "silahın çözüm olmadığının" komisyonca ve temsil ettiği tüm partilerce benimsendiği karar altına alınmalı mesela...

İKİNCİ BÖLÜM ÖNEMLİ...

Raporun -belki de hukukçu olduğum için- bence en can alıcı bölümü "hukuk politikalarını" belirleyeceği ikinci bölümü. Bu alana katkının bu günlerde gördüğümüz üzere ucunun nereye gideceği belli olmayacak biçimde olmaması, "sadra şifa" olması gerekiyor. Uygulanabilir, gerçek ve sürdürülebilir öneriler olmak zorunda. Yoksa tartışma girdabı, işleri uzatacaktır...