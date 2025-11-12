İddianamenin “sistemi”

Bugünün konusu "İmamoğlu İddianamesi" ... Dün yayınlandı iddianame. Sayfa sayısı çok ve geniş bir değerlendirme içeriyor metin. Birçok yönden ele alınabilir. İddianamede neler olduğu konusunda herkes kendince bir bakış açısı sunabilir bu normal. Ancak gerçekten durum ne? Ya da diğer ifade ile soralım: "İddianame boş mu dolu mu?..." Olabildiğince yalın ve objektif olarak bir özet vermeye, iddianamenin örgüsünü izaha çalışacağım, kararı siz verin!

ÖNCE ŞERHİMİZİ KOYALIM...

Kimse suçludur veya değildir diyemeyiz. Ancak iddianame düzenlenmiş olması şüphenin belirli yoğunluğa ulaştığını, belirli yoğunluğa ulaşması ise delil durumunun isnatlar ile bağlantı kurulabilecek düzeyde olduğuna işaret eder. Ama iddianame, kimseyi mahkum etmez. Burada iddiaların neler olduğunu anlatmaya çalışacağız, yargılamak savcılığın da işi değil, kararı mahkemeler verecek!

MİLAT NE

İddianameye göre milat "para sayma" görüntüleri. Bu tarihten öncesi araştırılmaya başlanıyor sonrası ise takip altına alınıyor. Hatta iddianame, (s.18) "bantlama işini" takip edildiklerini öğrendiklerine delil olarak sayıyor.

İDDİANAME NEDİR?

İddianame savcının dava açtığı dilekçedir. Savcının suç şüphesi altında olanlar hakkındaki değerlendirmelerini içerir... Bazı personelin olayla ilgili bilgisinin sınırlı olduğu belirtilerek "örgüt üyesi olmadığı" yönünde ifadeler var... Bir eleme yapıldığı açık. İddianamenin bu yönüyle "torba" olmadığını söylemek mümkün.

SUÇLARI NEDEN İŞLEMİŞLER!

İddianameye göre örgütün temel amacı "siyasi alan kazanma". Bunun için finansmana ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde kaynak oluşturuluyor. İlkin CHP İstanbul İl Başkanının dışlandığını, sonrasında buranın "ele geçirildiğini", ardından ikinci hedefe yönelim sağlandığı belirtiliyor. Bu kere Genel Merkezi dizayn süreci başlıyor. O misyon da tamamlanıyor. Ve nihai hedef "Cumhurbaşkanlığı" ...

SİSTEMİN YÖNTEMLERİ...

Sistemin iki yöntemi var kaynak oluşturmak için. Kamu işlerinin bazı kimselere verilmesi suretiyle bu kimselerin denetiminde "bekletilen fon" oluşturulması birinci yöntem. İkincisi ise verilen ihalelerden örgütün "yönetici" vasfındaki kimseler veya belirlediği isimler tarafından belirli bir "pay" alınması. Her ikisinde de biriken kapitalin yönetimi yine örgüt tarafından yapılıyor...

SİYASİ SAİK, ÇEKİŞME VE İHBAR DENGESİ...

İddianamede geçen CHP merkezli siyasi ele geçirme konusunu iyi anlamak gerekiyor. İddianame burada bir "siyasi çekişme" alanına işaret ediyor ve "neden birbirlerini şikâyet etsinler ki?" sorusuna buradan cevap veriyor. Benim çıkardığım bağlam bu. İhbarların çok olması, üstü kapalı tehditvari ifadeleri gündeme getiriyor (s.262). Sonrasında ise durumun çözülmesi başlıyor yani "itiraflar"....

TEMEL DELLİLER

İddianamenin delil listesi şöyle özetlenebilir: 1.Müşteki İfadeleri, 2.Tanık İfadeleri, 3.İtiraf Mahiyetindeki Şüpheli İfadeleri, 4.Banka Hesap Hareketleri, 5.MASAK Raporları, 6.Vergi İnceleme Raporu, 7.Kolluk Araştırma Tutanakları, 8.Müfettiş İncelemesi , 9.Bilirkişi Raporları, 10.HTS Haritası, 11.BAZ Verileri

Bunlar içinde en kritik olanları şüphesiz "itiraf ifadeleri" ve "kolluk araştırma tutanağı". Zira her beyanın veya itirafın "gerçek" olduğunu kabul etmek olanaksız. Bu sebeple iddianamenin failden suça giden yolda delil ve yorum örgüsünü nasıl kurduğunu kavramak lazım.

Buna iddianameden iki örnek vereyim:

"Dosya kapsamında mevcut 28/10/2025 tarihli kolluk araştırma tutanağı uyarınca, Yapılan çalışmalarda şüpheli E... Y....'ın şoförü olduğu tespit olunan şüpheli B....Y... 'ın kullanımındaki 05357702.... numaralı telefon hattı ile şüpheli A... S....'ın şoförü olduğu tespit olunan şüpheli A.. E...'in kullanımındaki 05334958... numaralı telefon hattı arasında 29.12.2021 ve 04.06.2024 tarihleri arasında 13 adet irtibat kaydı bulunduğu, toplam irtibat süresinin 987 saniye olduğu tespit edilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan temin edilen HTS verilerinin incelenmesi sonucu yapılan BAZ çalışmasında, şüphelilerin Bakırköy İstanbul'da bulunan Capacıty AVM adresi koordinat olarak harita üzerinden işaretlenerek ve ÇAP-KOORDİNAT/1000 Metre Çap Alanı kriteri seçilerek yapılan sorgulama sonucunda, koordinata 1000 metre çap alanı içerisinde bulanan 01.01.2020 tarihinden sonraki baz verileri incelendiğinde, 19.03.2020, 10.05.2020, 15.01.2021, 30.01.2021, 17.11.2023 ve 05.07.2024 tarihlerinde ortak bazlarının bulunduğu tespit edilmiştir. BTK'dan temin edilen HTS verilerinin, ORTAK BAZ KOORDİNAT-300 METRE ÇAP ALANI ve 10 DAKİKAK ZAMAN ARALIĞI kriterleri seçilerek sorgulanması sonucunda, şüphelilerin 210 farklı tarihte ortak baz verisi bulunduğu tespit edilmiştir. 31.10.2025 ...5123208 Sayılı MASAK Raporu'nda; "...İfadeler ve işbu raporda yer verilen tespitler doğrultusunda; ....mali profilleri normal olarak kabul edilecek düzeyde olduğu, söz konusu ifadelerden ve işbu raporda yer verilen tespitler ışığında bahsi geçen suç gelirinin toplam tutarının çok fazla olduğu ancak şahısların mal varlıklarında bu doğrultuda bir artış olmadığı da düşünüldüğünde, dosya kapsamındaki suç/suçlar yoluyla almış oldukları değerlendiren tutarların/suç gelirinin '...soruşturma dosyasında ve ifadelerde bahsi geçen sisteme entegre edildiği..' yönünde kuvvetli şüphe olduğu... anlaşılmıştır"

"Her ne kadar İstcon AŞ, Neoray İnşaat ve Akbulut Endüstri İnşaat isimli firmaların resmiyette yetkilisi şüpheli A... N... olmasa da, 18.07.2025 tarihli kolluk araştırma tutanağı uyarınca bu firmaların genellikle Mehmet..., İsmail... ve Asiye....isimli şahıslar tarafından kurulduğu veyahut yönetildiği, aynı şahısların bir firmadan ayrıldıktan sonra diğer bir firmada yönetici pozisyonunda, büro memuru pozisyonunda yahut muhtelif başkaca pozisyonlarda çalışma kayıtlarının bulunduğu, bu süreçler içerisinde bazı dönemlerde şüpheli A... N... 'nun kendisine ait firmaların yahut birinci derece akrabalarının da dönem dönem bu şirketlerde yetkili olarak görev aldıkları ve bu nedenle anılan şirketlerin aslında idare edicisinin, yönlendireninin ve buradan menfaat elde eden kişinin şüpheli A... N... olduğu anlaşılmıştır. Nitekim bu şirketlerin bir dönem aynı adresleri kullanmasının da bu hususu destekler nitelikte olduğu anlaşılmış olup bu hususa ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir..."

Yani özetle itiraflar başta olmak üzere elde edilen bulgulardan ulaşılan şüphenin tahkim edilmesi için somut bir dayanak arandığını belirtiyor iddianame. Bu kimi zaman bir HTS kaydı olabiliyor. Bazen bir hesap hareketi veya kamera görüntüsü yada bir fotoğraf bu somut durumu teyit ediyor. Hatta telefon veya bilgisayar imajlarından elde edilen veriler de buna dahil...

NELER OLACAK?

Burada artık yapılması gereken, iddialar üzerinden bir tartışma zemini yürütmektir. Zira işin başındaki "heyecanlı söylem" ve "bağımlı yargı" sözlerinin ortadaki iddialar bağlamında pek karşılık bulması mümkün değil. İddianamedeki delilleri çürütmek yerine tümden reddeden söylem, "savunulacak yer yok" anlamı taşır. Makul biçimde iddianameye karşı bir savunma gelişecek mi merakla bekliyorum... Zira hukuku savunma geliştirir, siyasi söylemlerin hukuka hiçbir katkısı olmaz...