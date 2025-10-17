Trump “değdi doğrusu” diyecek mi?

Enkaz altındaki İsrailli esirlerin cesetleri aranacakmış!

ABD Başkanı Donald Trump ve terör lideri Netanyahu cesetlerin bir an önce bulunması için Hamas'ı tehdit ediyorlar. Hamas da enkaz altındaki esirlerin bulunması için zamana ve ekipmana ihtiyaç olduğunu söylüyor.

İsrailli esirleri enkazın altında bırakan kim: Netanyahu!

Gazze'ye tonlarca bomba ve füze attıran Netanyahu esir vatandaşlarını da kurban etti. Bombalar düştüğü yerde ırk, dil, din ayrımı yapmıyor.

Hamas anlaşmaya uydu ve terör devleti İsrail'in bombalarından koruyabildikleri esirleri canlı kanlı teslim etti. Dünya, televizyonlardaki canlı yayınlarla esir takasını takip etti ve esirlere hangi tarafın nasıl davrandığını da görmüş oldu. Terör devleti İsrail'in ölü olarak teslim ettiği Filistinlilerin aziz naaşlarında işkence izleri apaçık ortaydı. Acı çektire çektire Filistinlileri öldürmüşler. Ya Hamas'ın elinde esirken ölen İsrailliler? Cesetleri bulunduğunda kendi liderleri aleyhine şahitlik yapacaklar!

Hamas'ın elindeki canlı esirler ise Hamas'ın lehine şahitlik yapmaya devam ediyorlar. Hamas'ın kendilerine nasıl iyi davrandığını anlata anlata bitiremiyorlar. İşte, "başka âlemlerle farkımız bizim"!

Terör devleti İsrail'in saldırıları sonucu ölen İsrailli esirleri bulmak için Gazze'de yapılacak enkaz kazılarında İsrail tarafından katledilmiş bebekler, kadınlar, ihtiyarlar da aranacak mı?.. Çıkartılacaklar mı?

Hani ABD Başkanı Trump İsrail meclisindeki konuşmasında demişti ya, "Bibi beni o kadar çok telefonla aradı ki, 'Şu silahı, bu silahı verir misin' diye. Bazılarının adını bile duymamıştım. 'Tabii getiririz' dedim ama iyi kullandınız. Bunları nasıl kullanmanız gerektiğini de bilmeniz gerekiyor ve İsrail bunları iyi kullanmayı bildi. İsrail'in güçlü olmasıyla barışın yolu açıldı."

Trump'un Bibi'sine verdiği silahlarla katledilen bebekler enkazların altından çıkarıldığında da Trump "Ama iyi kullandınız" diyebilecek mi?..

Yoksa, ABD'nin Irak'ı işgali sırasında öldürülen 500 bin çocuk sorulduğunda dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright gibi mi diyecek: "Değdi doğrusu!"

Gazze'deki enkazların altından İsrail ve onun destekçilerinin suçları çıkacak. Kazdıklarına lanet edecekler.

Gazze'deki enkazlardan bir tek şey çıkmayacak: İnsanlık!