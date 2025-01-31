İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2025 Cuma / 1 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8695
  • EURO
    37,3128
  • ALTIN
    3222.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

YAZARLAR

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Vergi indirimiyle emeklilik

31 Ocak 2025 Cuma

Vergi indirimi ile emeklilik, engelli bireylerin erken emekli olabilmelerine imkan tanıyan bir uygulamadır. Bu kapsamda, çalışanın engel durumuna göre belirlenen oranlar ve vergi indirimi hakkı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan avantajlar devreye girer.

Vergi indirimi hakkı kazanan engelliler, normal emeklilik yaşını beklemeden daha erken yaşta emekli olabilir. Engellilik oranına bağlı olarak belirlenen prim gününü tamamlayan ve gerekli sigortalılık süresini dolduran kişiler, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı elde edebilir.

7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete yayımlanmıştı.

Bilindiği gibi 2008 yılı ekim ayından önce sigortalı olan, 4/a kapsamında bulunan engelliler için emeklilik işlemleri vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülmekteydi. 7538 sayılı Kanun ile bu uygulamada değişikliğe gidilmiş oldu.

Bu uygulama ile artık, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, engellilik nedeniyle emekli olacak çalışanların işlemleri, çalışma gücü kaybına göre belirlenecek ve süreç Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülecektir.

7538 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun geçici 6'ncı maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) 31/12/2008 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanlar için 3700 gün olarak,"

"1) 31/12/2008 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanlar için 4100 gün olarak,"

4/a kapsamındaki sigortalılardan engel oranı %50-59 arasında olanlar için 3700 prim şartı, engel oranı %40-49 arası çalışma gücü kaybı olanlar için 4100 prim günü emeklilik için yeterli olacaktır.

Bu kapsamda mevcutta vergi indiriminden emekli olan engelli sigortalılar aylıklarını almaya devam edeceklerdir.

Ancak, kontrol muayenelerine tabi olan engelli sigortalılar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışma gücü kaybı oranı dikkate alınarak süreç yürütülecektir.

Çalışma gücü kayıp oranına göre emeklilik şartları şu şekildedir:

Diğer Yazıları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.