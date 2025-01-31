Vergi indirimiyle emeklilik

Vergi indirimi ile emeklilik, engelli bireylerin erken emekli olabilmelerine imkan tanıyan bir uygulamadır. Bu kapsamda, çalışanın engel durumuna göre belirlenen oranlar ve vergi indirimi hakkı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan avantajlar devreye girer.

Vergi indirimi hakkı kazanan engelliler, normal emeklilik yaşını beklemeden daha erken yaşta emekli olabilir. Engellilik oranına bağlı olarak belirlenen prim gününü tamamlayan ve gerekli sigortalılık süresini dolduran kişiler, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı elde edebilir.

7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete yayımlanmıştı.

Bilindiği gibi 2008 yılı ekim ayından önce sigortalı olan, 4/a kapsamında bulunan engelliler için emeklilik işlemleri vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülmekteydi. 7538 sayılı Kanun ile bu uygulamada değişikliğe gidilmiş oldu.

Bu uygulama ile artık, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, engellilik nedeniyle emekli olacak çalışanların işlemleri, çalışma gücü kaybına göre belirlenecek ve süreç Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülecektir.

7538 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun geçici 6'ncı maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) 31/12/2008 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanlar için 3700 gün olarak,"

"1) 31/12/2008 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanlar için 4100 gün olarak,"

4/a kapsamındaki sigortalılardan engel oranı %50-59 arasında olanlar için 3700 prim şartı, engel oranı %40-49 arası çalışma gücü kaybı olanlar için 4100 prim günü emeklilik için yeterli olacaktır.

Bu kapsamda mevcutta vergi indiriminden emekli olan engelli sigortalılar aylıklarını almaya devam edeceklerdir.

Ancak, kontrol muayenelerine tabi olan engelli sigortalılar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışma gücü kaybı oranı dikkate alınarak süreç yürütülecektir.

Çalışma gücü kayıp oranına göre emeklilik şartları şu şekildedir: