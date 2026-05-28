Yeni güç mücadelesi: Yapay zekâ, uzay ve stratejik özerklik

Dünya siyasetinde güç dengeleri artık yalnızca askeri kapasite, enerji kaynakları veya diplomatik ittifaklar üzerinden şekillenmiyor. Yeni dönemin asıl rekabet alanı; yapay zekâ, uzay teknolojileri, veri merkezleri, uydu ağları, çip üretimi, siber güvenlik ve dijital altyapılar üzerinden kuruluyor. Bu nedenle 21. yüzyılın jeopolitiğini anlamak isteyenlerin klasik güvenlik okumalarının ötesine geçmesi gerekiyor.

Bugün küresel güç mücadelesi aynı anda hem yeryüzünde hem de yörüngede yaşanıyor. Bir ülkenin ya da şirketin uzaya erişim kapasitesi, artık sadece bilimsel prestij meselesi değil. Uydu interneti, küresel iletişim, askeri istihbarat, afet yönetimi, tarım teknolojileri, iklim takibi, enerji altyapısı ve yapay zekâ için veri işleme kapasitesi doğrudan uzay teknolojileriyle bağlantılı hâle gelmiştir.

Özellikle son yıllarda özel teknoloji şirketlerinin uzay alanında ulaştığı kapasite, devletlerin geleneksel egemenlik anlayışını da zorluyor. Bir şirketin binlerce uyduyu yörüngeye yerleştirmesi, küresel internet hizmeti sunması, roket fırlatma maliyetlerini düşürmesi ve aynı zamanda yapay zekâ altyapısına yatırım yapması, artık sadece özel sektör başarısı olarak görülemez. Bu, doğrudan jeopolitik bir kapasite.

Bu yeni dönemde asıl soru şu: Uzaya kim erişecek? Veriyi kim işleyecek? Algoritmaları kim yazacak? Küresel iletişim ağlarını kim yönetecek? Yapay zekânın üretim süreçlerini, karar alma mekanizmalarını ve güvenlik mimarisini kim denetleyecek?

Bu sorular yalnızca Amerika, Çin veya Avrupa için değil, Türkiye için de hayati önemde...

Türkiye son yıllarda savunma sanayii, İHA ve SİHA teknolojileri, uydu çalışmaları, milli uzay programı ve dijital girişimcilik alanlarında önemli adımlar attı. Ancak yeni dönemde rekabet yalnızca platform üretmekle sınırlı kalmayacak. Asıl rekabet; veri, yazılım, algoritma, otonom sistemler, siber güvenlik, uzay tabanlı iletişim ve yapay zekâ uygulamalarının bütünleşik yönetimi üzerinden şekillenecek.

Bu nedenle Türkiye'nin uzay vizyonu, yapay zekâ stratejisi, dijital dönüşüm politikası ve savunma sanayii hedefleri birbirinden ayrı dosyalar olarak görülmemeli. Bunlar aynı stratejik çerçevenin parçaları. Çünkü artık teknolojik kapasite ile milli güvenlik, ekonomik kalkınma ile dijital egemenlik, kamu diplomasisi ile veri yönetimi birbirinden kopuk alanlar değil.

Yapay zekâ bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Bugün yapay zekâ yalnızca şirketlerin verimlilik aracı değil. Kamu hizmetlerinden eğitime, göç yönetiminden sınır güvenliğine, medya ekosisteminden seçim süreçlerine, sağlık politikalarından afet yönetimine kadar geniş bir alanda etkili olmaya başladı. Dolayısıyla mesele sadece "hangi model daha güçlü?" sorusu değil. Asıl mesele, bu teknolojilerin kim tarafından, hangi etik ilkelerle, hangi veri altyapısıyla ve hangi denetim mekanizmalarıyla kullanıldığı.

Burada ciddi bir hesap verebilirlik sorunu ortaya çıkıyor. Küresel teknoloji şirketleri çok büyük ekonomik güce, veri kapasitesine ve toplumsal etkiye sahip hâle gelirken, bu şirketlerin karar alma süreçleri çoğu zaman demokratik denetimin dışında kalıyor. Yapay zekâ sistemleri milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek karar süreçlerine dâhil olurken, hatalı kararların, önyargılı algoritmaların veya veri ihlallerinin sorumluluğunu kimin üstleneceği hâlâ net değil.

Bu nedenle yapay zekâda etik, veri koruma, insan denetimi ve şeffaflık meselesi yalnızca teknik bir tartışma değil. Bu, aynı zamanda demokrasi, kamu yönetimi ve egemenlik meselesi. Bir ülke kendi verisini koruyamıyor, kendi kritik dijital altyapısını kuramıyor ve kendi insan kaynağını yetiştiremiyorsa, teknolojik bağımlılık kaçınılmaz hâle gelir.

Avrupa'nın son yıllarda "dijital egemenlik" kavramını daha fazla tartışması da bu yüzden tesadüf değil. Avrupa uzun süre norm koyucu bir aktör olma iddiasıyla hareket etti. Veri koruma, dijital piyasalar ve yapay zekâ düzenlemeleri bu yaklaşımın önemli parçaları oldu. Fakat sadece düzenleme yapmak yeterli değil. Teknoloji üretme kapasitesi olmadan düzenleyici güç sınırlı kalır. Eğer bir aktör başkalarının ürettiği teknolojileri sadece denetlemeye çalışıyorsa, stratejik bağımsızlık iddiası eksik kalır.

Aynı durum güvenlik alanında da görülüyor. Avrupa, uzun yıllar güvenliğini büyük ölçüde Atlantik ittifakı üzerinden inşa etti. Ancak son dönemde Amerika'nın güvenlik taahhütlerinin geleceğine dair belirsizlikler, Avrupa'da stratejik özerklik tartışmalarını daha görünür hâle getirdi. Artık Avrupa ülkeleri, Amerika'nın desteğinin zayıfladığı veya geciktiği bir senaryoda kendi savunma kapasitesini nasıl güçlendireceğini daha ciddi biçimde düşünmek zorunda.

Bu tartışmada Türkiye'nin konumu son derece önemli. Türkiye hem NATO üyesidir hem de Avrupa güvenliğinin doğrudan parçasıdır. Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu hattında yaşanan her gelişme Türkiye'yi merkezî bir aktör hâline getirmektedir. Avrupa güvenliği Türkiye olmadan eksik kalır. Ancak Türkiye'nin bu süreçte sadece askeri gücüyle değil; savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, uydu teknolojileri ve dijital altyapı kapasitesiyle de konumlanması gerekir.

Bugünün dünyasında stratejik özerklik artık yalnızca dış politikada bağımsız karar alabilmek anlamına gelmiyor. Stratejik özerklik; kendi verisini koruyabilmek, kendi kritik teknolojilerini geliştirebilmek, kendi dijital altyapısını güvence altına alabilmek, kendi insan kaynağını yetiştirebilmek ve küresel teknoloji şirketleri karşısında kamu yararını savunabilecek düzenleyici akla sahip olabilmektir.

Türkiye'nin elinde önemli avantajlar var. Genç nüfus, güçlü savunma sanayii tecrübesi, gelişen teknoloji ekosistemi, üniversite altyapısı, girişimcilik potansiyeli ve jeopolitik konum bu avantajların başında geliyor. Fakat bu avantajların kalıcı güce dönüşebilmesi için parçalı değil, bütüncül bir stratejiye ihtiyaç var.

Yapay zekâ yalnızca yazılım politikası olarak, uzay yalnızca bilimsel prestij alanı olarak, savunma sanayii yalnızca askeri üretim olarak, dijitalleşme de yalnızca kamu hizmetlerinde hızlanma aracı olarak görülmemeli. Bunların tamamı Türkiye'nin yeni yüzyıldaki stratejik kapasitesinin temel sütunları.