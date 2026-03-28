Yunan da olsa adam

Komşumuz Yunanistan...

Avrupa'ya askerlik etmekten, emperyalist çevrelerin kullanıp kullanıp bir kenara atmasından sıkılmayan, bu olanlardan herhangi bir rahatsızlık duymayan, komşumuz Yunanistan...

Biz bunları söyleyince Yunan halkı yanlış anlayabiliyor.

Biz bu hatırlatmaları yapınca Yunanlılar sanki düşmanlıktan söylüyoruz zannediyor.

Oysa biz dost ülke olarak saha gerçeklerini ve olması gerekenleri söylüyoruz.

Varın siz yine yanlış anlayın.

Dokuz Köyden Kovarlar...

Kimi?

Doğruyu söyleyeni.

Bakalım bu söz Yunanistan'da da işleyecek mi takipçisi olacağız.

Peki kim bu doğru söyleyen?

Yunanlı Bakan Varoufakis...

İlginçtir geçtiğimiz günlerde Yunan tarihinde nadir görülen bir olay gerçekleşti ve adı geçen bakan verdiği röportajda yürek mi yedi dedirten açıklamalarda bulundu.

Biz ne söylüyorsak aynısını söyledi ve aklın yolu bir dedirtti.

Neler mi Dedi....

Neler demedi ki....

Gündemi değerlendiren Varoufakis yaptığı açıklamalarla gazeteci diliyle o kadar çok manşet verdi ki....

İşte o manşetlerden biri...

"Türkiye akıllı davrandı, biz İsrail uydusu olduk."

Birazdan diğer sıralı cümleleri bulacaksın.

Güdülen Yunanistan...

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Varoufakis ülkesi Yunanistan'ın ABD ve İsrail'in güdümüne girdiğini söyledi.

Ey Yunanlılar... Bunu söyleyen biz olsak hadi kulp takmaya kalkın ama bunu söyleyen içinizden biri.

Bir Yunanlı bakan...

Peki doğru mu bu söylenenler?

Hiç şüpheniz olmasın.

Evet, gerçekten de son yıllardaki gelişmeleri yakın takip eden tüm konu uzmanları Yunanistan için minik Amerika benzetmesi yapıyor.

Yunanda nereye el atsan ya bir Amerikan askerine değiyor ya da bir Amerikan askeri aracına.

Hatta bu yayılma Yunan adalarına kadar sıçramış durumda.

Amerikan üsleri her yerde...

Kafasına Kafasına Vurmaya Devam...

Yunan siyasetçi durum tespiti yapmaya devam ediyor.

"Kimse artık Yunanistan'ı ciddiye almıyor. İsrail ve ABD savaş makinelerinin uşaklarıyız, onların uydusu haline geldik."

Bugün baktığınızda gerçekten Yunanistan itilen kakılan, çekilen, kullanılan, işi bitince de kaldırılıp bir kenara atılan meta durumunda.

Üstelik bir şey üretmiyor, ülke borç batağında ve Avrupa'nın verdiği koltuk değneği olmasa yerlerde sürünecek.

Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.

Bombayı Sona Saklıyor Bakan...

Bakan gerçekten duygularını hiç çekinmeden açıkça ifade ediyor.

En çarpıcı vurguyu sona saklayan Bakan diyor ki;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye büyük bir gıpta ile bakıyorum. Sizin hükümetiniz Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile çok iyi ilişkiler sürdürdü. Ukrayna'ya dron gönderirken, aynı anda Rus gazının ticaretini de kolaylaştırdı. Bu işte makul ve akıllı bir politika örneği."

Kıble....

Sorulara samimiyetle cevap veren Bakana bir kritik soru daha soruluyor;

"Türkiye barış için uğraşırken, ABD ve İsrail tarafından savaşa çekilmeye mi çalışılıyor?"

Bu soruya verdiği cevap bizim içimizde dahi birçoğumuzun veremeyeceği bir cevaptı;

"Türkiye'ye saldırmak Netanyahu için çok yanlış bir hesap olur. İsrail bir taraftan suçlu, diğer taraftan da korkak. Kaybetme ihtimali olan bir savaşa girmez. Türkiye ise İsrail için çok "büyük bir balık". İsrail tüm bölge ve insanlık için açık bir tehlike. Filistin'de işlediği soykırım suçunu nihayete erdirmek için, bölgede sürekli bir savaş ortamına ihtiyaç duyuyor. Bir gün uyanacağız ve Filistinlilerin yok olduğunu göreceğiz."

Kıssadan Hisse...

Burada anlatılanlardan hem Yunan halkının hem de bizim içimizdeki bazı siyasilerin alması gereken önemli dersler var.

Bizdeki siyasilere akıl verecek değiliz zira neyin ne olduğunu, Erdoğan'a Türkiye'deki siyasi yapıya yabancıların nasıl baktıklarını bizlerden çok daha iyi biliyorlar.

Yunanlı Bakanın söyledikleri yüzlerin kızarması için yeterli sebep.

Evet, bizdeki siyasilere akıl verecek değiliz ancak aynı durum Yunanlılar için geçerli değil.

Yunan halkına vermem gereken bazı dersler var.

Yunan halkına vereceğim en büyük ders ülkenin kaderini adı geçen bakan gibi aklı selim kişilere teslim etmeleri olur.

Ey Yunan halkı kullanılmak, güdülmek senin kaderin olamaz.

Dendias gibi batı uşağı sözde bakanları, batı projesi siyasetçileri sistemin dışına atarak tasfiye et, sen de kurtul bölge de kurtulsun.

Çok zor değil yapabilirsin.