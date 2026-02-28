Şeytanın sonu

Kimi kastettiğimi, kimden bahsettiğimi anlamışınızdır.

Yeryüzünde insanoğlunun çıplak gözle gördüğü şeytandan bahsediyorum.

Hani şu herkesin bir şeye benzetmeye çalıştığı.

Bu nedenle tahmin etmek zor değil.

Sizlerin de tahmin ettiği gibi burada kastım Netanyahu.

SABIR EN BÜYÜK İBADET...

Bu başlık muhtemelen bir tartışma doğurur.

Acaba gerçekten sonu geldi mi?

Acaba o günleri görebilecek miyiz?

Biraz sabırlı olmayı başarırsak, Allah'ta bizlere az biraz ömür verirse elbette görürüz.

Üstelik zaman gittikçe daralıyor.

ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR...

Ne demişti yüce yaradan

"Tuzakların en hayırlısını ben kurarım."

Acele etmeyin, bu iş kuldan çıkalı çok oldu.

Acelesi olmayan yüce yaradan İsrail'in başına öyle bir tuzak hazırlıyor ki dantel gibi.

Dikkat ederseniz son günlerde Netanyahu ve hükmettiği terör örgütü insan aklını hiçe sayan işler yapıyor. Kuduz diye nitelendirdiğimiz şuurun kaybolduğu saldırılar giderek arttı.

Öyle işler yapıyor ki bu avane takımı, resmen çılgınlığın zirvesi.

Bu nedenle sonları yakın.

Örgütte şu an resmen gitmeden elimizden geleni ardımıza koymayalım mantığı işliyor ve bu uğurda şeytanın aklına gelmeyecek her yol deneniyor.

İŞTE ONLARDAN BİRİ...

Malum, bugünlerde dünyanın en çok konuştuğu, en çok tartıştığı konular içinde ilk sırayı Amerika-İran krizi alıyor.

Acaba ne olacak, savaş başlayacak mı, buradan bir dünya savaşı çıkar mı?

Tartışılan konular bunlar.

Biz burada bunları tartışırken önemli bir konuyu, ince bir ayrıntıyı atlıyor ve tartışmaktan çekiniyoruz.

Hangi konu mu.

Açıklayayım.

CAMBAZA BAK...

Dikkat edin, İran konusunda tartışmalar ne üzerinden yürüyor?

Amerika vuracak mı vurmayacak mı.

Hiç kimse "kardeşim sen kimsin de gidip bir başka ülkeyi vurmaya kalkıyorsun." diye sormuyor, meseleyi bu açıdan tartışmıyor, işin bu kısmını hiç dillendirmiyor.

Neden?

Çünkü küresel çete beyinlerde büyük bir operasyon yaptı ve tüm insanlığı Amerika'nın İran'ı vuracağına alıştırdı, durumu kabullendirdi. Oluşan bu algı sonucu da herkes bu saldırı zaten beklenen bir olay havasına girdi.

Şeytanın yeryüzüne inmiş hali küresel çete gerçekten bu oyunu çok iyi oynuyor. Hakkını verelim.

Algı operasyonları sonucu beyinleri öyle bir terbiye ettiler ki kimse gidip de Amerika'dan hesap sormuyor, sen nasıl gider de bir başka ülkeyi vurursun demiyor.

SAHADA SON DURUM...

İran da Amerika da ülke içinde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar.

İkisi de çok sancılı bir dönemin içinde.

Peki böylesi bir durumda savaş İran'ın işine gelir mi?

Bu soruyu sadece İran'a sormayalım.

Böyle bir durumda Amerika savaş ister mi?

Ben rahatlıkla her iki sorunun cevabını da "hayır" olarak verebilirim.

Çünkü başlayacak sıcak bir savaş Amerika için de İran için de tam anlamıyla felaket olur.

GERÇEK DURUM...

Bu nedenle her ikisi de bu savaşı bir yerde bitirmenin derdine düşmüş durumdalar.

Müzakereler başladı.

İki tarafta görüşmeleri sessiz sedasız yürütüyor.

Tam görüşmelerle ilgili olumlu bir açıklama geliyor, anında birileri devreye giriyor ve bütün havayı bozacak bir açıklama yapıyor.

Farkındaysanız son günlerde böylesi çok olaya tanıklık ettik.

PEKİ, KİM BUNLAR...

O birileri, İsrail'in değirmenine su taşıyanlar, ona hizmet edenler.

Sahayı ancak bu şekilde okursak işin içinden çıkabiliriz.

Ortada iki Amerika, iki İran ve bir İsrail var.

Hepimizin bildiği gibi İsrail Terör Örgütü (İTÖ) tek vücut savaştan yana.

Buna şüphe yok.

Bu konuda İsrail'e destek verenler kimler?

AMERİKA BACAĞI...

Amerika da Siyonist cephe, İran'da ise İran'ın FETÖ'sü diyebileceğimiz şer cephe, her ikisi de İsrail'e açıktan destek veriyor.

Son zamanlarda bugüne kadar Trump'ın yanında duran Rubio gibi Graham gibi isimlerin İsrail yanlısı tavırları bu tespite en yakın örnekler.

Amerika'da İsrail'in oyununu bozmaya çalışan, savaşı engelleme adına gerçekten bir şeyler yapmaya çalışanlarda var. İşte size iki isim...

Trump ve Witkoff

İRAN BACAĞI...

Aynı şekilde bu işin bir de İran kanadı var.

İran'da zaten yaklaşık bir asırdır İsrail'e gizli gizli destek veren bir kripto yapı var.

Son zamanlarda başta Hamaney olmak üzere savaş çığırtkanlığı yaparak İsrail'in değirmenine su taşıyan, süreci baltalamak için gizliden gizliye bel altı vuran isimler tam da bu konuya örnek.

Peki, İran'da da İsrail'in oyununu bozmaya çalışan, savaşı engelleme adına gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan isimler de var mı?

Elbette var.

Pezeşkiyan ve Arakçi

Bu işin sonunda kim kazanır?

İnanın kestirmek zor.