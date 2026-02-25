Hadise büyük…

Eriyoruz...

Tükeniyoruz...

Bizler her ne kadar gençlik "TEKNOFEST gençliği" desek de bizler her ne kadar istikbal gençlerde desek de çoğunluğa baktığınızda gençliğin büyük bir ahlaki çözülmenin içinde olduğunu, birçok toplumsal değeri yitirdiğini görüyorsunuz.

Bu durumun elbette sebepleri var.

Nedir bu sebepler dediğinizde eğitim sisteminden tutun aile yapısının bozulmasına, algı operasyonlarından tutun içimizdeki ihanet artıklarına kadar birçok nedeni sıralayabilirsiniz.

ŞİKAYETÇİ OLMAYAN YOK...

Toplumun hangi kesimine giderseniz gidin bu konuda inanılmaz bir şikâyet ve inanılmaz bir umutsuzluk var.

"Nereye gidiyoruz", "nerelere savruluyoruz" türü tepkiler son günlerde sıklıkla duyduğumuz cümleler.

Üstelik gençlikten şikayetçi olanlar sadece bizler değiliz.

Gençliğin kendi içinde de tehlikeyi fark eden, gençliğin içine düştüğü durumdan şikâyetçi olan genç bir kesim var.

Üstelik bu kesim sayıca çok ciddi bir oranı oluşturuyor.

ADRESE TESLİM TESPİT...

Geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında yapılan bir sokak röportajına rast geldim.

Röportaj verenler içinde bir genç kızımızın söylediği cümle çok dikkatimi çekti.

Kendisine mikrofon uzatılan kızımız öylesine konuya hâkim öylesine tehlikenin farkındaydı ki kurduğu cümle aslında her şeyi anlatıyordu.

Gençlerin içine düştüğü durum ile ilgili şu cümleyi kurdu kızımız;

"Biz gençler ünlüler kültürünün kölesi olduk."

KİM BU ÜNLÜLER...

Bu çok önemli ve çok da yerinde bir tespitti.

Bazı ünlüler üzerinden yürütülen sinsi psikolojik harp yöntemleri ile gençlik esir alınmıştı.

Peki, kimdi bu bazı ünlüler?

Bu soruya kızımızın kurduğu cümleyi biraz açarak cevap verelim, ünlüler kültürü ne demek, bu kültürün kölesi olmak ne demek biraz inceleyelim.

Ünlü tanımından anlayacağımız hepimizin tahmin ettiği gibi kamuoyunda bilinen tanınan kişi demektir.

Bu kişiler özellikle gençler arasında idol olmuş kişilerdir.

Bu kişiler içinde sanatçı(!), gazeteci(!), sporcu(!), siyasetçi(!) olarak bilinenler de vardır, toplumda kabul görmüş diğer meslek dallarından olanlar da.

Ünlüler kültürü ne demek?

Ünlülerin kültürü denince, transparan kıyafet, çıplaklık, erkek küpesi, dövme, günlük yaşam tarzı, gündelik ilişki, düzeyli beraberlik, evlilik dışı çocuk sahibi olma gibi bir çok konuyu bu kapsama dahil edebilirsiniz...

MUTFAKTA KİM VAR...

Zurnanın zırt dediği yer işte burası.

Kim kardeşim bunlar?

Sahibi olduğu medya gücünü kullanıp böylesi tipleri meşhur ederek sanatçı diye toplumun içine salan kim?

Bu şarlatanlar üzerlerinden Türk milletine zehir saçanlar, böylesi ucubeleri bu milletin kucağına bırakanlar kim?

CEVAP BELLİ...

Küresel çete...

Evet, sanatçı, gazeteci gibi unvanlar ucube takımına çete tarafından kazandırılmış unvanlardır.

Baktığınızda bu mu sanatçı, bu mu gazeteci diye sorguladığınız tipler, bulunduğu yerde asla olmaması gerekenler çetenin operasyonları sonucu bu noktalara taşınmışlardır.

Elbet bu kişileri buraya taşıyan küresel çetenin de bir amacı var. Kimse kara kaşına kara gözüne bakarak bedava iş yapmaz.

Burada küreselin tek bir amacı var o da bu kişiler üzerinden topluma algı operasyonları yapmak.

Toplum nasıl dejenere oldu, bizler nasıl yozlaştık, biz nasıl bu hale geldik sorularına cevap arayanların bu şaklabanlara bakmaları yeterli.

ÜNLÜLER PAZARI....

Ünlü denilen bu kişiler içinde ben komedyenim diye ortalıkta gezinen soytarılardan tutun, ben ses sanatçısıyım diye avaz avaz bağırana kadar birçok ne idiğü belirsize rastlamanız mümkün.

Herkes var bu pazarda.

Halbuki bu tiplerin birinden küfrü diğerinden çıplaklığı al, kelaynak kuşu gibi ortada kalırlar ve kimse dönüp bakmaz bunların yaptığı işlere.

PEKİ NEDİR BUNLARIN GÖREVİ?

Toplum yapısını bozmak.

Bu tipler boynuna yuları takan çete ne istiyorsa onu yapmak zorunda.

Amaç yapıyı bozmak olduğu için çete ister bu sanatçılar(!) çıplak, donsuz sahneye çıkarlar.

Çete ister iki erkeğin ancak kavgada edeceği küfürleri sahnede çoluk çocuğun, kadınların, erkeklerin gözüne baka baka ederler.

Benim burada haya edip yazamayacağım laflar sahnelerde havada uçuşur.

Maksat toplum yapısını bozmak, ülke değerlerini aşağılamaktır.

UNICEF REZALETİ...

Benzer bir hadise geçtiğimiz gün yaşandı.

Hadise denilen biri çıktı ve Türkiye'yi ayağa kaldıran bir skandala imza attı.

Ünlü sanatçımız(!) Türkiye'yi yardıma muhtaç Afrika ülkeleri ile bir tutan mesaj yayınladı.

Sonra döndü özür dileyeceğine bu metin UNICEF'in dedi.

Sanatı nerede bu kişinin bilemeyiz ama aklının nerde olduğunu biliriz.

Okuduğu metnin ne anlama geldiğini bilemeyecek kadar cahillik var mı?

Sanmam.

Peki bunu reklam olsun diye mi yaptı.

Sanmam...

O zaten soyunarak bunu yapıyor.

Peki derdi ne?

Bu sorunun cevabını okura bırakıyor ve yazıyı sonlandırıyorum.