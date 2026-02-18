İran açmazı

Amerika'yla her an savaşa girebilir.

Amerika İran'ı vuracak mı vurmayacak mı?

En çok tartışılan konu bu.

Amerika vurduğu takdirde İran'da nasıl bir denklem oluşur?

En çok merak edilen bu.

İran'ı Anlamak...

Bu sorulara cevap verebilmek için İran'ın mevcut iç yapısını iyi bilmek gerekir.

Şu an İran'da durum ne?

Acaba halk ve rejim tek yürek, tek millet savaşa mı hazırlanıyor, yoksa halk ve rejim kendi aralarında derin bir kaos mu yaşıyor?

Şu su götürmez bir gerçek ki İran halkı devrim muhafızları ve mollalara yönelik inanılmaz tepki duyuyor, özelikle de devrim muhafızlarına.

Halkın neredeyse tamamı kötü yönetimin, İran'ın düştüğü durumun müsebbibi olarak bu ikiliyi görüyor.

Devrim muhafızlarına olan tepkinin çok daha büyük olmasının nedeni, uyguladığı şiddet ve baskıdan, oluşturduğu tekel ve yolsuzluklardan kaynaklanıyor.

Devrim muhafızları oluşturdukları mafya tarzı yapılanmayla bütün devlet işlerini bünyesinde topluyor ve kendinden başka kimsenin girmesine müsaade etmediği sözde halelerle çok büyük vurgun ve yolsuzluklar yapıyor.

Sessizliğin Nedeni....

Halk bu çoğul birlikteliğe rağmen bir türlü tepkisini ortaya koyamıyor.

Bu sessizliğin nedeni şüphesiz rejimin ve özellikle devrim muhafızlarının baskısı, bu nedenle tepki sokağa yansımıyor ya da eyleme dönüşmüyor, bu nedenle halk tepkisini dillendiremiyor.

Ancak şu bir gerçektir ki böylesi durumlar bir ülke için en tehlikeli durumlardır.

Zira halkı galeyana getirmek bir kıvılcıma bakar.

Oluşacak en ufak bir tepki bir anda toplu harekete dönüşür, olaylar bir anda kontrolden çıkar ve eylemler tüm ülkeye yayılır.

Benim gördüğüm böyle bir durumda İran'ı selamete çıkaracak tek bir kişi var.

Pezeşkiyan...

Son günlerde dikkat çeken önemli bir gelişmede Pezeşkiyan kanadında yaşanıyor.

Gelişmeleri soğukkanlılıkla takip eden Pezeşkiyan ılımlı söylemleri ile halkla arasında bir köprü oluşturuyor ve diğerlerinden bu konuda ayrışıyor.

Bu durum mollaları ve Hamaney'i inanılmaz rahatsız etti.

Oluşan bu rahatsızlık giderek derinleşti ve Pezeşkiyan ile rejim arasında derin bir çatlak oluştu.

Bu rahatsızlık Pezeşkiyan'a karşı bir tavır başlattı ve geçtiğimiz günlerde Pezeşkiyan halka hitap ederken konuşmanın ortasında devlet televizyonu yayını kesti.

Cumhurbaşkanının konuştuğu yayını kesen devlet televizyonu çatlağın ne kadar derin olduğunu gösterdi.

Oysa rejim ve rejimi korumakla görevli devrim muhafızlarının istediği sertlik yanlısı politikaydı.

Peki devrim muhafızlarının derdi gerçekten rejimi korumak mı?

Şiddetin Sebebi Rejimi mi Korumak Yoksa...

Bu tür olayları bugüne kadar önleyen ve halen önlemeye de devam eden ülkedeki en etkili silahlı güç şüphesiz devrim muhafızları.

Devrim muhafızlarının halka karşı bu son derece sert tutumunun nedeni acaba rejimi korumak mı yoksa işin arkasında başka karanlık işler mi var?

İşte asıl cevaplanması gereken kritik soru bu.

Neden devrim muhafızları bu derece sert tavırlarla halkı sindirme derdinde?

Az önce de belirtiğim gibi İran'ı yakından takip edenler bilir ki İran'da bütün akçeli ve kirli işler devrim muhafızları üzerinden yürür.

Devrim muhafızları bütün devlet ihalelerini, para kaynaklarını, kritik köşe başlarını tutmuş durumdadır.

İran'ın Bu Anlamsız Direnişi Neden...

Güvendiğim kaynaklardan aldığım kritik bilgi şu.

İran'da önemli devlet adamları dahil neredeyse tamamı Amerika'yla bir şekilde anlaşmaktan yanalar.

Zira savaş çıktığı an sonuçta kaybedenin İran olacağının farkındalar.

Bu kesim, rejim tarafından mutlaka masa hedeflenmeli ve masadan bir şekilde anlaşarak kalkılmalı görüşündeler.

Dolayısıyla direnen taraf bu kanat değil.

Ancak bir kesimde direnen, ısrarla el yükselten, savaş naraları atan bir anlayış içinde.

Tahmin ettiğiniz gibi bu kesim devrim muhafızları ve mollalardan başkaları değil.

Hatta bu devrim muhafızları ve mollalardan çok büyük bir kesimi İsrail ile iş birliği içinde.

Bu kesim kurduğu iş birliği ile her hâlükârda kazanan taraf olma gayretinde.

Nasıl mı?

İsrail kazanır savaş çıkarsa yeni bir döneme yelken açacaklar. Savaş çıkmazsa da tezgâh bozulmadan akçeli çark dönmeye devam edecek.

Tüm bu olasılıklar eşliğinde final soruyu soralım...

Devrim muhafızları ve mollalar bu saltanatı kaybetmek ister mi?