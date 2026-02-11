Buzdağının ucu

Bütün dünya şokta...

Jeffrey Epstein denen sapığın yaptıkları tüm dünyada gündem olmaya, insanoğlunu şoktan şoka sokmaya devam ediyor.

Hayalini kuramayacağınız sapıklıklar, aklınızdan geçiremeyeceğiniz olaylar bir bir ortalığa dökülüyor.

Bebek kanı içenleri mi ararsınız, kan içmekle kalmayıp etini yiyenleri mi ararsınız, kundaktaki masumu iğfal etmeye kalkanları mı....

HEPSİ BU MU...

İşte bahse konu Epstein adası böyle bir pislik.

Duyduğunuzda, seyrettiğinizde, okuduğunuzda kanınız donuyor, mideniz bulanıyor, insanlığınızdan utanıyorsunuz.

O ada böylesi aşağılık işlerin döndüğü bir fosseptik ve işin daha vahimi işittiklerimiz, duyduklarımız buzdağının sadece ucu.

Emin olun üstüne gidildiği takdirde biz bu konuyu aylarca konuşacağız ve bu aşamadan sonra insanlıkta yeni bir yapılanmanın giderek şekillendiğini göreceğiz.

Üstüne gidildiği takdirde diyorum zira engellemeler, ayak sürümeler başladı.

SÜREÇ İŞLER Mİ...

Herkesin merakla beklediği, takip ettiği konu bu.

Trump'ın pimini çekerek ortalığa döktüğü bu olayı birileri ört bas etmek ister mi ya da bunu yapmaya gücü yeter mi.

Bu sorunun cevabını ya da bu konudaki tehlikeyi Bayan Clinton üzerinden vereyim.

Malum fosseptik geçtiğimiz günlerde patladığında Clinton denilen yaratık bu olaya dönük ciddi tehditler savurdu ve şöyle dedi;

"Her şey ortalığa döküldüğü takdirde herkes olacaklara hazırlıklı olmalı."

Peki bu benzer tehditler iş yapar mı?

Yapacağını şu örnekle açıklayayım.

HENÜZ HER ŞEY BİTMEDİ...

Farkında mısınız bilmem ama pandoranın kutusu açıldıktan sonra bu sapık ve sapkın yapı içinde hiç tutuklama olmadı, hiç gözaltı yapılmadı.

Adı geçenler içinde hala devlet yönetenler var, hala devlet yönetmeye aday olanlar var, halen siyasetin, ticaretin içinde olanlar, sanatçıyım, bilim adamıyım, akademisyenim, sporcuyum diye ortalıkta gezenler var.

Sonuçta baktığınızda bu yapı halen diri ve aktif ve güç halen bu yapının elinde.

Burada Trump'ın amacı pimi çekip bombayı orta yere koymak ve bütün dünyanın bu pisliği görmesini sağlamaktı.

Başardı...

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK...

Düne kadar Trump'ın meselesi olan bu hadise kutu açıldıktan sonra dünyanın meselesi oldu, gidişe bakılırsa da kolay kolay gündemden düşeceğe benzemiyor.

Bundan sonra tutuklama olmuş olmamış Trump'ın çok önemsediği meseleler değil gibi duruyor.

Trump daha çok her devlet şimdi kendi Epstein'ını bulsun ve savaşa başlasın havasında.

Peki bu tehdit gerçekten her devleti ilgilendiriyor mu?

Hiç şüphe etmeyin.

BU SORUN DÜNYANIN SORUNU...

İspatı Jeffrey Epstein'ın yeğeni Kirstien Marshall'ın anlattıkları;

Bakın neler anlatmış Marshall;

"⁠Ben Jeff Epstein'ın yeğeniyim. ⁠Bize 'BAAL Tarikatı'na ait olduğumuzu söylediler. ⁠Babamın söylediğine göre, büyük büyükbabam "Walt Disney'di".

⁠ABD'ye taşınmadan önceki adı Artur Bic'ti. ⁠Benim de soyundan geldiğim, çocuk sahibi olduğu ikiz kız kardeşinin adı Minnie'ydi. ⁠Mickey ve Minnie Mouse isimlerini buradan alıyoruz."

Tüm dünyanın diline düşmüş çizgi film karakterlerinin adı nerden geliyormuş böylelikle öğrenmiş olduk.

Bu arada BAAL şeytanın adıdır ve tarikat tapınağının Lübnan sınırları içinde olduğu söylenir.

Şeytana tapan ve çocuk kurban eden binlerce yıllık bir tarikat.

Deşifre olan örgütün sembollerine baktığınızda da yine birçok şeytani figürün olduğunu görürsünüz.

Şimdi sorgu zamanı...

Hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu İBB başkanlığı döneminde Feshane'de bir sergi açmış ve o sergide sergilenen şeytani figürler satanist semboller çok dikkat çekmiş ve çok da tartışılmıştı.

Zira sergide, Baphomet'e ait şeytan kafaları, tuhaf uzuvlara sahip çıplak kadın görselleri, kadın kıyafeti giydirilmiş sakallı erkekler, erkek çocuklarla ilgili cinsel ifadeler, şeytani resimler ve semboller, kafası olmayan kadın bedenleri içeren resimler yer alıyordu.

Aynı zamanda İmamoğlu'nun geçmişte çektirdiği fotoğraflar verdiği pozlar çok tartışılmıştı.

Ekrem İmamoğlu bu fotoğraflarda şeytanı simgeleyen Baphomet'in heykelini elinde tutuyordu.

Bu arada bilmeyenler için Baphomet 14. Yüzyılda Katolik Kilisesi'nin aforoz ettiği Tapınak Şövalyeleri'nin taptığı şeytani bir figür.

Şimdi bu ilginç Feshane sergisiyle son yaşananları birlikte değerlendirin ve çıkın işin içinden bakalım çıkabilirseniz...