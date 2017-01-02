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Lübnan heyeti İstanbul'a geldi

Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Lübnanlıların yakınları ile Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İstanbul'a geldi.

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Atatürk Havalimanı'na saat 23.30'da inen özel uçaktaki Lübnan Dışişleri Bakanlığı heyeti ile saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan Lübnan vatandaşlarının yakınlarını, Dişişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciği Şube Müdürü A. Noyan Özkaya, Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosu Hani Chemaitelly ile diğer yetkililer karşıladı.

Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Lübnan Dişişleri Bakanlığı Yetkilisi Mira Dagher, terör saldırısında ölen ve yaralanan vatandaşları olduğunu belirterek, "Bakanlık temsilcileri ve aileler ile durumu öğrenmek için birlikte geldik. İlgililerden bilgi alacağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından, heyettekilerden bir kısmı Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna, bazıları da yaralıları ziyaret etmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

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