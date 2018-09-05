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Galatasaray'dan yalanlama

Galatasaray'dan yalanlama
'Vatandaşın parasını PKK terör örgütüne harcadılar'

'Vatandaşın parasını PKK terör örgütüne harcadılar'

'Vatandaşın parasını PKK terör örgütüne harcadılar'
Korsanlar İsviçre gemisinden 12 mürettabatı kaçırdı

Korsanlar İsviçre gemisinden 12 mürettabatı kaçırdı

Korsanlar İsviçre gemisinden 12 mürettabatı kaçırdı
'Türkiye teknoloji ve havacılıkta ciddi bir kalkışı başlatmıştır'
18:31

'Türkiye teknoloji ve havacılıkta ciddi bir kalkışı başlatmıştır'

Van'da deprem
18:22

Van'da deprem

52 düzensiz göçmen yakalandı
18:20

52 düzensiz göçmen yakalandı

Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet
18:18

Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet

Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi
18:17

Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Otogarlarda öğrenci yoğunluğu
18:17

Otogarlarda öğrenci yoğunluğu

Siirt Baykan'da 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı
18:13

Siirt Baykan'da 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı

TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da
17:57

TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da

Antalya'da vahşet
17:55

Antalya'da vahşet

Galatasaray'dan yalanlama
17:55

Galatasaray'dan yalanlama

Vatikan ile Çin arasında tarihi anlaşma
17:34

Vatikan ile Çin arasında tarihi anlaşma

Konya'da tedirgin eden görüntü
17:32

Konya'da tedirgin eden görüntü

Enerji talebi 2040'da günlük 365 milyon varil olacak
17:30

Enerji talebi 2040'da günlük 365 milyon varil olacak

Adapazarı'nda ön iki ayağı kesilmiş kedi bulundu
17:25

Adapazarı'nda ön iki ayağı kesilmiş kedi bulundu

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
17:24

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet

Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet

Ve beklenen oldu! Comolli...

Ve beklenen oldu! Comolli...

Burak Yılmaz'ın hareketi dedikoduları artırdı

Burak Yılmaz'ın hareketi dedikoduları artırdı

Olay açıklama: Galatasaray ve Gervinho...

Olay açıklama: Galatasaray ve Gervinho...

'İlk golümü Beşiktaş'a atacağım'

'İlk golümü Beşiktaş'a atacağım'

Bir transfer, 3 imza

Bir transfer, 3 imza

Van Persie attı, Advocaat yıkıldı

Van Persie attı, Advocaat yıkıldı

'Derbide harika oynayacağım'

'Derbide harika oynayacağım'

Derbi öncesi yakın markaj: Formanızın hakkını verin

Derbi öncesi yakın markaj: Formanızın hakkını verin

Övgü ve uyarı: Bizim için çok önemlisin ama...

Övgü ve uyarı: Bizim için çok önemlisin ama...

Kalbine yenik düşen 8 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetti

Kalbine yenik düşen 8 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen adam öldü

Ağaçtan düşen adam öldü

Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Ezan saatini öğrenmek isterken hayatını kaybetti

Ezan saatini öğrenmek isterken hayatını kaybetti

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Aydın'da vahşet! Site önünde buldular

Aydın'da vahşet! Site önünde buldular

Vahşet! Gözü oyulmuş şekilde bulundu

Vahşet! Gözü oyulmuş şekilde bulundu

Burdur'un kalbi ortaya çıktı

Burdur'un kalbi ortaya çıktı

Çukurda bulundu, kurtarıldı

Çukurda bulundu, kurtarıldı

Tanesi 1 kilo! Görenleri şaşkına çevirdi

Tanesi 1 kilo! Görenleri şaşkına çevirdi

Abur cubur da bir bağımlılık

Abur cubur da bir bağımlılık

3 milyondan fazla can aldı

3 milyondan fazla can aldı

Abur cuburu bırakmak yoksunluk sendromuna yol açabiliyor

Abur cuburu bırakmak yoksunluk sendromuna yol açabiliyor

21. yüzyılın kabusu ‘Alzheimer’

21. yüzyılın kabusu ‘Alzheimer’

'Probiyotikler insan ömrünü uzatıyor'

'Probiyotikler insan ömrünü uzatıyor'

Birinci sınıf öğrencilerine görme taraması yapılacak

Birinci sınıf öğrencilerine görme taraması yapılacak

"Prostat kanserinden ölümleri erken tanıyla engelleyebiliyoruz"

'Prostat kanserinden ölümleri erken tanıyla engelleyebiliyoruz'

Ameliyatsız burun estetiği nedir?

Ameliyatsız burun estetiği nedir?

Eylül ayı astımı tetikliyor

Eylül ayı astımı tetikliyor

Yapay kalp nakli ile yeni hayat

Yapay kalp nakli ile yeni hayat
TEKNOFEST; yeni bir vizyon, mükemmel planlama
TEKNOFEST; yeni bir vizyon, mükemmel planlama

TEKNOFEST; yeni bir vizyon, mükemmel planlama

Yiğit BULUT
ABD’NİN İRAN PROJESİ -2 Devrim Muhafızları’nı Türkiye mi vuracaktı?
ABD’NİN İRAN PROJESİ -2 Devrim Muhafızları’nı Türkiye mi vuracaktı?

ABD’NİN İRAN PROJESİ -2 Devrim Muhafızları’nı Türkiye mi vuracaktı?

Mustafa KARTOĞLU
Erciyes gençleri bekliyor
Erciyes gençleri bekliyor

Erciyes gençleri bekliyor

Sibel ERASLAN
Samsun yöresinden kesitler
Samsun yöresinden kesitler

Samsun yöresinden kesitler

Selahaddin E. ÇAKIRGİL
Cumhurbaşkanımız BM’ye İdlib kazanımı ile gidiyor
Cumhurbaşkanımız BM’ye İdlib kazanımı ile gidiyor

Cumhurbaşkanımız BM’ye İdlib kazanımı ile gidiyor

Saadet ORUÇ
Muharrem İnce hayal görüyor
Muharrem İnce hayal görüyor

Muharrem İnce hayal görüyor

Ersoy DEDE
Cuma namazı vaktinde ticaret haramdır!
Cuma namazı vaktinde ticaret haramdır!

Cuma namazı vaktinde ticaret haramdır!

Resul TOSUN
Doğru yaşamak en iyi oyunculuk dersine bedel
Doğru yaşamak en iyi oyunculuk dersine bedel

Doğru yaşamak en iyi oyunculuk dersine bedel

Serdar AKBIYIK
İki çantalı bir dönem
İki çantalı bir dönem

İki çantalı bir dönem

Mustafa ÇİFTÇİ
Bu çorba kan değerlerini düzenliyor
Bu çorba kan değerlerini düzenliyor

Bu çorba kan değerlerini düzenliyor

Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA
Beynimizdeki patlamaya hazır bomba: Anevrizma!
Beynimizdeki patlamaya hazır bomba: Anevrizma!

Beynimizdeki patlamaya hazır bomba: Anevrizma!

Dr.Sevda Sarıkaya
'869-Yerli ise yeriz'
'869-Yerli ise yeriz'

'869-Yerli ise yeriz'

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'Türkiye teknoloji ve havacılıkta ciddi bir kalkışı başlatmıştır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye teknolojide, havacılıkta, savunma sanayisinde ve sivil hava

'Türkiye teknoloji ve havacılıkta ciddi bir kalkışı başlatmıştır'

Van'da deprem

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da deprem

52 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen ya

52 düzensiz göçmen yakalandı

Övgü ve uyarı: Bizim için çok önemlisin ama...

Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişinden sonra bambaşka kimliğe bürünen Garry Rodrigues'e hem övgü h

Övgü ve uyarı: Bizim için çok önemlisin ama...

Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Diyarbakır'da son 11 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 98 kilogram esrar ile 45 bin

Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Otogarlarda öğrenci yoğunluğu

Üniversitelere gitmek için yola çıkan öğrenciler, otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Aileler, çocukları

Otogarlarda öğrenci yoğunluğu

Siirt Baykan'da 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle 4 kö

Siirt Baykan'da 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı

TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da

Soldado kayıplara karıştı

Dinamo Zagreb’e karşı 4-1 gibi ağır bir skorla yenilerek UEFA Avrupa Ligi’ne de kötü başlayan Fenerb

Soldado kayıplara karıştı
Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet

Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet

Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet
Galatasaray'dan yalanlama

Galatasaray'dan yalanlama

Galatasaray'dan yalanlama
Napoli zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı

Napoli zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı

Napoli zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı
Burak Yılmaz'ın hareketi dedikoduları artırdı

Burak Yılmaz'ın hareketi dedikoduları artırdı

Burak Yılmaz'ın hareketi dedikoduları artırdı
Van Persie attı, Advocaat yıkıldı

Van Persie attı, Advocaat yıkıldı

Van Persie attı, Advocaat yıkıldı
Real Madrid maçı öncesi 8 gollü şov!

Real Madrid maçı öncesi 8 gollü şov!

Real Madrid maçı öncesi 8 gollü şov!
Derbide goller yabancılardan

Derbide goller yabancılardan

Derbide goller yabancılardan
Gol sevinciyle gündem oldu

Gol sevinciyle gündem oldu

Gol sevinciyle gündem oldu
F.Bahçe Beşiktaş'a karşı son 22 maçta 4 kez yenildi

F.Bahçe Beşiktaş'a karşı son 22 maçta 4 kez yenildi

F.Bahçe Beşiktaş'a karşı son 22 maçta 4 kez yenildi
Müthiş istatistik! 10'da 8

Müthiş istatistik! 10'da 8

Müthiş istatistik! 10'da 8

Ocak ayında olmazsa sezon sonu

Ocak ayında olmazsa sezon sonu
Akhisarspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Akhisarspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Akhisarspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM
İşte Rıdvan Dilmen'in derbi tahmini

İşte Rıdvan Dilmen'in derbi tahmini

İşte Rıdvan Dilmen'in derbi tahmini

Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAT

Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAT

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, 3D görüntüsünü hazırlayarak canlandırdığı İl-20 uçağının düşüş anını yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı

Hulusi Akar, TEKNOFEST'e F-16 uçağıyla geldi

Hulusi Akar, TEKNOFEST'e F-16 uçağıyla geldi

Antalya'da vahşet

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir parktaki tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış erkek cesedi bulund

Antalya'da vahşet

Konya'da tedirgin eden görüntü

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında, 20 metre çapında, 30 metre derinliğinde içinde

Konya'da tedirgin eden görüntü

Adapazarı'nda ön iki ayağı kesilmiş kedi bulundu

Adapazarı'nda ön iki ayağı kesilmiş kedi bulundu. Kedi tedavi edilmek üzere barınağa götürülürken, ç

Adapazarı'nda ön iki ayağı kesilmiş kedi bulundu

"Karamsarlığa gerek yok, inşallah iyi olacak"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

"Karamsarlığa gerek yok, inşallah iyi olacak"

'Bu tarz hataları yapmamalıyız'

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

'Bu tarz hataları yapmamalıyız'

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2018 MEB AÖL kayıt yenileme ücreti hangi bankaya ne kadar yatacak

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2018 MEB AÖL kayıt yenileme ücreti hangi bankaya ne kadar yatacak

Keşke Hiç Büyümeseydik 4.yeni bölüm fragmanı Keşke Hiç Büyümeseydik son 3.bölüm izle Show TV’de

Keşke Hiç Büyümeseydik 4.yeni bölüm fragmanı Keşke Hiç Büyümeseydik son 3.bölüm izle Show TV’de

2018 Pantene Altın Kelebek adayları kimler Pantene Altın Kelebek nasıl oy verilir

2018 Pantene Altın Kelebek adayları kimler Pantene Altın Kelebek nasıl oy verilir

2018 ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman belli olacak YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak hangi tarihte

2018 ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman belli olacak YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak hangi tarihte

EBA E-Kurs başvuru sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak EBA e Kurs DYK başvurusu e-kurs.eba.gov.tr’de nasıl yapılacak

EBA E-Kurs başvuru sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak EBA e Kurs DYK başvurusu e-kurs.eba.gov.tr’de nasıl yapılacak
Vatikan ile Çin arasında tarihi anlaşma

Vatikan ile Çin arasında tarihi anlaşma

Vatikan ile Çin arasında tarihi anlaşma
Enerji talebi 2040'da günlük 365 milyon varil olacak

Enerji talebi 2040'da günlük 365 milyon varil olacak

Enerji talebi 2040'da günlük 365 milyon varil olacak
'Kimsenin egemenliğimizi ihlal etmesine izin vermeyiz'

'Kimsenin egemenliğimizi ihlal etmesine izin vermeyiz'

'Kimsenin egemenliğimizi ihlal etmesine izin vermeyiz'
Bakan Pekcan, yeni dönemin ihracat hedeflerini değerlendirdi

Bakan Pekcan, yeni dönemin ihracat hedeflerini değerlendirdi

Bakan Pekcan, yeni dönemin ihracat hedeflerini değerlendirdi
Hint hacılara Pakistan'a vizesiz giriş izni verilecek

Hint hacılara Pakistan'a vizesiz giriş izni verilecek

Hint hacılara Pakistan'a vizesiz giriş izni verilecek
UNICEF Fransa'nın kripto bağışlarını kabul etmesiyle piyasada artış başladı

UNICEF Fransa'nın kripto bağışlarını kabul etmesiyle piyasada artış başladı

UNICEF Fransa'nın kripto bağışlarını kabul etmesiyle piyasada artış başladı
Kral Selman'dan borçlu mahkumlara af

Kral Selman'dan borçlu mahkumlara af

Kral Selman'dan borçlu mahkumlara af
EPDK'den 3 akaryakıt istasyonuna 1,3 milyon lira ceza

EPDK'den 3 akaryakıt istasyonuna 1,3 milyon lira ceza

EPDK'den 3 akaryakıt istasyonuna 1,3 milyon lira ceza
Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı
‘Büyük ödül Türk mühendislerin’

‘Büyük ödül Türk mühendislerin’

‘Büyük ödül Türk mühendislerin’

EPDK'den 3 akaryakıt istasyonuna 1,3 milyon lira ceza

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Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı
‘Büyük ödül Türk mühendislerin’

‘Büyük ödül Türk mühendislerin’

‘Büyük ödül Türk mühendislerin’

En korkunç davetsiz misafirler

En korkunç davetsiz misafirler

Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

Japonya 57 milyon dolar bütçe ayırarak hipersonik füze geliştirecek

Japonya 57 milyon dolar bütçe ayırarak hipersonik füze geliştirecek
Türkiye’de bitti, şimdi Avrupa’da tartışılıyor

Türkiye’de bitti, şimdi Avrupa’da tartışılıyor

Türkiye’de uygulamadan kaldırılan ‘mevsimsel saat’ şimdi Avrupa’da tartışılmaya başlandı. Avrupa Birliği Komisyonu mevsimsel saat uygulamasının sonlandırılmasını teklif etti. Ancak bazı ülkeler, uygulamanın bitmesine karşı...

Türkiye’de bitti, şimdi Avrupa’da tartışılıyor
Van’ın güneşi enerjiye dönüştü

Van’ın güneşi enerjiye dönüştü

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Van’da kurduğu lisanslı güneş santralleri elektrik üretimine başladı.

Van’ın güneşi enerjiye dönüştü

'Destek ve Önlem Paketi' hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sanayici, girişimci ve KOBİ’ler için açıkladığı destek ve önlem paketinde ilk somut adımlar atıldı. Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim yapılmasına ilişkin karar ise bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'Destek ve Önlem Paketi' hayata geçiyor
Rusya’dan ABD’ye rest: Tek başımıza inşa edebiliriz

Rusya’dan ABD’ye rest: Tek başımıza inşa edebiliriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin yaptırım uygulaması halinde Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini Rusya’nın tek başına inşa edebileceğini söyledi.

Rusya’dan ABD’ye rest: Tek başımıza inşa edebiliriz
Lviv'de Rusça şarkı söylemek ve dinlemek artık 'suç'   

Lviv'de Rusça şarkı söylemek ve dinlemek artık 'suç'   

Ukrayna'nın batısında milliyetçi eğilimlerin yüksek olduğu Lviv'de Rusçanın toplumsal yerlerde kullanılması yasaklandı.

Lviv'de Rusça şarkı söylemek ve dinlemek artık 'suç'   
Milli İHA bu kez 'selfie' çekti

Milli İHA bu kez 'selfie' çekti

Milli İHA bu kez 'selfie' çekti
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Japonya'dan uzaya kargo kapsülü fırlatıldı

Japonya'dan uzaya kargo kapsülü fırlatıldı
Düzce'de fındık kabuğundan ürettiler

Düzce'de fındık kabuğundan ürettiler

Düzce'de fındık kabuğundan ürettiler
Hürkuş teslimata gün sayıyor

Hürkuş teslimata gün sayıyor

Hürkuş teslimata gün sayıyor
Yerli helikopter motorunun gücü test edildi

Yerli helikopter motorunun gücü test edildi

Yerli helikopter motorunun gücü test edildi
Başkan Erdoğan dereceye girenlere ödüllerini verdi

Başkan Erdoğan dereceye girenlere ödüllerini verdi

Başkan Erdoğan dereceye girenlere ödüllerini verdi
Huawei Apple ile dalga geçti

Huawei Apple ile dalga geçti

Huawei Apple ile dalga geçti
Dünya basını TEKNOFEST'i nasıl gördü?

Dünya basını TEKNOFEST'i nasıl gördü?

Dünya basını TEKNOFEST'i nasıl gördü?
'Kargo drone' TEKNOFEST'te uçtu

'Kargo drone' TEKNOFEST'te uçtu

'Kargo drone' TEKNOFEST'te uçtu
Türkkuşu göreve hazır

Türkkuşu göreve hazır

Türkkuşu göreve hazır
'Kargo drone' TEKNOFEST'te uçtu

'Kargo drone' TEKNOFEST'te uçtu

PTT AŞ, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde kargo drone uçurdu.

'Kargo drone' TEKNOFEST'te uçtu
Türkkuşu göreve hazır

Türkkuşu göreve hazır

THK, hafif spor uçak alanında sınıfının en iyisi olarak gösterilen Türkkuşu T 19-A'yı TEKNOFEST İstanbul'da tanıttı.

Türkkuşu göreve hazır
Hürkuş teslimata gün sayıyor

Hürkuş teslimata gün sayıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen ilk milli hava aracı Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Hürkuş teslimata gün sayıyor
Yerli helikopter motorunun gücü test edildi

Yerli helikopter motorunun gücü test edildi

İlk uçuşunu başarıyla yapan Türkiye'nin özgün helikopterinin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanmasına yönelik Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin (TEI) yürüttüğü projede, önemli kilometre taşlarından biri daha başarıyla aşıldı.

Yerli helikopter motorunun gücü test edildi
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İSTANBUL

GÖRSAV "13. Contemporay Istanbul"da

GÖRSAV "13. Contemporay Istanbul"da Görsel Sanatl..

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Siyasi çözüme İdlib anahtarı

Siyasi çözüme İdlib anahtarı

Siyasi çözüme İdlib anahtarı
Yerel seçimlerde ittifakların etkisi ne olur?

Yerel seçimlerde ittifakların etkisi ne olur?

Yerel seçimlerde ittifakların etkisi ne olur?
Stratejik yönetim penceresinden ekonomiye yönelik değerlendirmeler

Stratejik yönetim penceresinden ekonomiye yönelik değerlendirmeler

Stratejik yönetim penceresinden ekonomiye yönelik değerlendirmeler
Zeybek’ten Reis’e Türkiye gemisi

Zeybek’ten Reis’e Türkiye gemisi

20. yüzyıl Amerikanoların yüzyılı olmuştur ama 21. yüzyılda dünyada işlerin değişeceği açıktır. Olmasın, diye onlarca yıldır uğraşılan bir şey olmaktadır bugün: Tarihî kaderinden uzaklaştırılan ve “bir daha asla İslamî tefekküre dönemez” denen Türkiye, her zihniyetten insan için sığınılacak bir gemi olma özelliğine kavuşmaktadır.

Zeybek’ten Reis’e Türkiye gemisi
Türkiye’nin modernleşme sürecinde kadının rolü ve süper kadın sendromu

Türkiye’nin modernleşme sürecinde kadının rolü ve süper kadın sendromu

Kadınların iş, siyaset ve eğitim alanında sağlıklı bir şekilde varlık gösterebilmesi, sosyal rol dağılımının yeniden düzenlenmesine bağlı. Artık bu talepleri ötekileştirmeden ele almak gerekiyor. Karar alma mercilerinde daha fazla kadının söz sahibi olması ve toplumsal farkındalık uyandırmak, evdeki dengelerin de değişmesi için elzem görünüyor.

Türkiye’nin modernleşme sürecinde kadının rolü ve süper kadın sendromu
Sinemayı dinamik bir oluşum içinde görmek

Sinemayı dinamik bir oluşum içinde görmek

Sinemanın özü ve biçimiyle gittikçe karmaşıklaştığı böylesi bir dönemde Gevgilli’nin Çağını Sorgulayan Sinema kitabının dışında kalan sinema yazıları mutlaka kitaplaştırılmalıdır. Çünkü onun Türk sineması üstüne açılan yoğun tartışmaların dışında kalmayan yazıları halen önemini korumaktadır.

Sinemayı dinamik bir oluşum içinde görmek
cumartesi Yöresel Kolombiya kahvesi mi, hatrı 40 yıl süren Türk kahvesi mi?
Cumartesi

Yöresel Kolombiya kahvesi mi, hatrı 40 yıl süren Türk kahvesi mi?

Yöresel Kolombiya kahvesi mi, hatrı 40 yıl süren Türk kahvesi mi?
pazar Dinler ve diller diyarı Mardin
Cumartesi

Dinler ve diller diyarı Mardin

Dinler ve diller diyarı Mardin
kitap Asaf Hâlet Çelebi’nin yazılarına dair bir iki not
Kitap Eki

Asaf Hâlet Çelebi’nin yazılarına dair bir iki not

Asaf Hâlet Çelebi’nin yazılarına dair bir iki not
cumartesi Hafta bitmeden
Cumartesi

Hafta bitmeden

Hafta bitmeden
pazar Fransa'da solan çiçekler
Cumartesi

Fransa'da solan çiçekler

Fransa'da solan çiçekler
kitap Osmanlı’da mahalle Nuh’un Gemisi gibiydi
Kitap Eki

Osmanlı’da mahalle Nuh’un Gemisi gibiydi

Osmanlı’da mahalle Nuh’un Gemisi gibiydi
pazar İstanbul’un Kerbela'sında 10 Muharrem

İstanbul’un Kerbela'sında 10 Muharrem

İstanbul’un Kerbela'sında 10 Muharrem
kitap Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?
kitap Tasavvuf, kâl değil hâl rejimi

Tasavvuf, kâl değil hâl rejimi

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Tasavvufun anlatılamaz oluşunu anlatıyoruz” sözünden mülhem, Furkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Saadeddin Ustaosmanoğlu da altbaşlığı “Sonsuzluk Ufku” olan Tasavvuf adlı kitabında tasavvufun kâl değil hâl rejimi olduğunu anlatma gayesinde.

Tasavvuf, kâl değil hâl rejimi
cumartesi 3 Hisar ile Hemhâl olmak

3 Hisar ile Hemhâl olmak

“Müziğin kirlenmesinde hepimizin payı var.” diyen Engin Gürkey, müziğin eski değerini kazanması için popçuların, cazcıların kısacası Türk Müziği yapanların sorumluluk alması ve elini taşın altına koyması gerektiğini söylüyor.

3 Hisar ile Hemhâl olmak
pazar Güneşi Gördüm’den Ahlat Ağacı’na Oscar yolculuğumuz

Güneşi Gördüm’den Ahlat Ağacı’na Oscar yolculuğumuz

Türkiye Oscar yolculuğuna kendinden pek de emin olmayan adımlarla devam ediyor. Son on yılın Oscar aday adaylarına baktığımızda çok farklı içerik ve kaygılarda filmler ile yönetmenler bizi karşılıyor. Bu yıl Ahlat Ağacı filmiyle de aday gösterilen Nuri Bilge Ceylan’ın ise bu süreçte üç filmi bulunuyor. Ahlat Ağacı’nın başarısı konusunda ikiye bölünen sinema eleştirmenlerine göre bu yıl olmasa bile Oscar’da şeytanın bacağını elbet bir gün kıracak olan kişi Ceylan’ın ta kendisi!

Güneşi Gördüm’den Ahlat Ağacı’na Oscar yolculuğumuz

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Sevgilisi için karısını ve kızını zehirli 'Yoga topu'yla öldürdü

Sevgilisi için karısını ve kızını zehirli 'Yoga topu'yla öldürdü
8 Yeni dönem başlıyor: Kira zamları böyle belirlenecek

Yeni dönem başlıyor: Kira zamları böyle belirlenecek

Yeni dönem başlıyor: Kira zamları böyle belirlenecek
9 Yıldırım'ı görür görmez gözyaşlarına boğuldu

Yıldırım'ı görür görmez gözyaşlarına boğuldu

Yıldırım'ı görür görmez gözyaşlarına boğuldu
10 Fenerbahçe'den Roberto Carlos hamlesi

Fenerbahçe'den Roberto Carlos hamlesi

Fenerbahçe'den Roberto Carlos hamlesi
11 Köyüne döndü çiftlik kurdu! “İstanbul hiç aklıma gelmiyor”

Köyüne döndü çiftlik kurdu! “İstanbul hiç aklıma gelmiyor”

Köyüne döndü çiftlik kurdu! “İstanbul hiç aklıma gelmiyor”
12 Izet Hajrovic'ten Fenerbahçe itirafı

Izet Hajrovic'ten Fenerbahçe itirafı

Izet Hajrovic'ten Fenerbahçe itirafı
13 Quaresma'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Quaresma'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Quaresma'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
14 İşte Fatih Terim'in golcüsü! Çok yakınında buldu

İşte Fatih Terim'in golcüsü! Çok yakınında buldu

İşte Fatih Terim'in golcüsü! Çok yakınında buldu
15 ABD'ye çağrı yaptı: Artık gerçek bir savaş başlat

ABD'ye çağrı yaptı: Artık gerçek bir savaş başlat

ABD'ye çağrı yaptı: Artık gerçek bir savaş başlat
1 Emekliye 3 ayrı zam

Emekliye 3 ayrı zam

Emekliye 3 ayrı zam
2 Çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak
3 Düşürülen uçakla ilgili yeni hamle: Rusya Akdeniz'i kapattı

Düşürülen uçakla ilgili yeni hamle: Rusya Akdeniz'i kapattı

Düşürülen uçakla ilgili yeni hamle: Rusya Akdeniz'i kapattı
4 İki FETÖ'cü tramvayda gözaltına alındı

İki FETÖ'cü tramvayda gözaltına alındı

İki FETÖ'cü tramvayda gözaltına alındı
5 Dev projede testlere başlandı

Dev projede testlere başlandı

Dev projede testlere başlandı
6 '2 milyar dolardan fazla para teklif etti'

'2 milyar dolardan fazla para teklif etti'

'2 milyar dolardan fazla para teklif etti'
7 Dünyanın en hafif katı maddesini ürettik

Dünyanın en hafif katı maddesini ürettik

Dünyanın en hafif katı maddesini ürettik
8 Müjde: Maaşlar artacak

Müjde: Maaşlar artacak

Müjde: Maaşlar artacak
9 'Dolara alternatif arayan ülkelerin sayısı artıyor'

''Dolara alternatif arayan ülkelerin sayısı artıyor''

''Dolara alternatif arayan ülkelerin sayısı artıyor''
10 Jandarma sınavına girdi, organlarının ters olduğunu öğrendi

Jandarma sınavına girdi, organlarının ters olduğunu öğrendi

Jandarma sınavına girdi, organlarının ters olduğunu öğrendi
11 İran'da öfke: Rusya bizi kandırdı

İran'da öfke: Rusya bizi kandırdı

İran'da öfke: Rusya bizi kandırdı
12 Türkiye'de ilk kez 'doğal kehribar' tespit edilen saha inceleniyor

Türkiye'de ilk kez 'doğal kehribar' tespit edilen saha inceleniyor

Türkiye'de ilk kez 'doğal kehribar' tespit edilen saha inceleniyor
13 DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri Kayseri'de yakalandı
14 Türkiye'den müthiş hamle: Akdeniz'de göreve başlayacak

Türkiye'den müthiş hamle: Akdeniz'de göreve başlayacak

Türkiye'den müthiş hamle: Akdeniz'de göreve başlayacak
15 İşte Trump'ın ani Türkiye düşmanlığının sebebi

İşte Trump'ın ani Türkiye düşmanlığının sebebi

İşte Trump'ın ani Türkiye düşmanlığının sebebi
1 'Türkiye Batı'ya bağımsızlığını ilan etti'

'Türkiye Batı'ya bağımsızlığını ilan etti'

'Türkiye Batı'ya bağımsızlığını ilan etti'
2 1999 öncesi sigortalı vatandaşlara müjde

1999 öncesi sigortalı vatandaşlara müjde

1999 öncesi sigortalı vatandaşlara müjde
3 Türk Telekom resmen devredildi

Türk Telekom resmen devredildi

Türk Telekom resmen devredildi
4 Dünya'ya en yakın öte gezegen 'yaşanabilir' görünüyor

Dünya'ya en yakın öte gezegen 'yaşanabilir' görünüyor

Dünya'ya en yakın öte gezegen 'yaşanabilir' görünüyor
5 Emekliye 3 ayrı zam

Emekliye 3 ayrı zam

Emekliye 3 ayrı zam
6 Leitl Türkiye'ye seslendi: Gücümüzü birleştirirsek Trump sıçan olur

Leitl Türkiye'ye seslendi: Gücümüzü birleştirirsek Trump sıçan olur

Leitl Türkiye'ye seslendi: Gücümüzü birleştirirsek Trump sıçan olur
7 Büyük bir petrol rezervi keşfedildi

Büyük bir petrol rezervi keşfedildi

Büyük bir petrol rezervi keşfedildi
8 'Suyun olduğu her yerde biz varız'

'Suyun olduğu her yerde biz varız'

'Suyun olduğu her yerde biz varız'
9 Ete doyan vatandaşlar balığa yöneldi

Ete doyan vatandaşlar balığa yöneldi

Ete doyan vatandaşlar balığa yöneldi
10 Pakistan yardım istedi: Türkiye harekete geçti

Pakistan yardım istedi: Türkiye harekete geçti

Pakistan yardım istedi: Türkiye harekete geçti
11 Çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak
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Kredi kartı sahiplerine uyarı geldi! Bunu yapan yandı

Kredi kartı sahiplerine uyarı geldi! Bunu yapan yandı
13 Şehit Halisdemir'in adı komutanı rahatsız etti

Şehit Halisdemir'in adı komutanı rahatsız etti

Şehit Halisdemir'in adı komutanı rahatsız etti
14 HAVELSAN F-35 için kolları sıvadı

HAVELSAN F-35 için kolları sıvadı

HAVELSAN F-35 için kolları sıvadı
15 16 ülke ABD'ye karşı birleşti: Dolara karşı 'yuan' hamlesi

16 ülke ABD'ye karşı birleşti: Dolara karşı 'yuan' hamlesi

16 ülke ABD'ye karşı birleşti: Dolara karşı 'yuan' hamlesi
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