'Türkiye teknoloji ve havacılıkta ciddi bir kalkışı başlatmıştır'
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'Türkiye teknoloji ve havacılıkta ciddi bir kalkışı başlatmıştır'
Van'da deprem
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Van'da deprem
52 düzensiz göçmen yakalandı
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52 düzensiz göçmen yakalandı
Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet
18:18
Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet
Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi
18:17
Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi
Otogarlarda öğrenci yoğunluğu
18:17
Otogarlarda öğrenci yoğunluğu
Siirt Baykan'da 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı
18:13
Siirt Baykan'da 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı
TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da
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TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’da
Antalya'da vahşet
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Antalya'da vahşet
Galatasaray'dan yalanlama
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Galatasaray'dan yalanlama
Vatikan ile Çin arasında tarihi anlaşma
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Vatikan ile Çin arasında tarihi anlaşma
Konya'da tedirgin eden görüntü
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Konya'da tedirgin eden görüntü
Enerji talebi 2040'da günlük 365 milyon varil olacak
17:30
Enerji talebi 2040'da günlük 365 milyon varil olacak
Adapazarı'nda ön iki ayağı kesilmiş kedi bulundu
17:25
Adapazarı'nda ön iki ayağı kesilmiş kedi bulundu
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
17:24
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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