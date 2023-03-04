Berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? Berat Kandili namazı ne zaman kılınır?

Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Bu güzide gecede ibadetler edilip, Allah'tan af dilenecek. Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen bu mübarek günde, Allah'ın af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak kabul edilir. Berat Kandilinde namaz kılarak, dua ve zikirlerle ibadet etmek çok faziletlidir. Bu kapsamda Berat gecesinde kılınan namazla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Berat Kandili Gecesi namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Berat Kandilinde evde kaç rekat namaz kılınır? İşte Berat gecesi namazının kılınışı...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Kandile özel bir namaz yoktur. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle Berat gecesinde tesbih namazı kılınması, alimler tarafından tavsiye edilmiştir.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?



Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

"Berat kandili gecesinde 100 rekatlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nail olur."

Berat Kandili için Peygamber efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur, "Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" buyurur. (Ibn Mâce)

Rivayete göre 30 kadar sahabi bu namazla ilgili benzer şeyler söylemiştir:

"Her kim bu namazı berat gecesi kılar ise. Allah-u Teala'nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü Allah-u Teala'nın mağfiretidir."

BERAT GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Namaza şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi, niyet ettim senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip süeda defterine kaydeyle, Allahü Ekber"

Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas suresi okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır.

10 REKAT DA KILINABİLİR

Berat Kandili namazı her rekatta 100 İhlas suresi okumak suretiyle 10 rekat olarak da kılınabilir.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

BERAT GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).