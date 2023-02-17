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Dini Haberler

Bugün kandil mi, 17 Şubat 2023 bugün ne kandili? Diyanet kandil tarihleri

Bugün kandil mi? sorusu, mübarek günleri layığıyla idrak etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan mübarek üç ayların içerisinde Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili yer alıyor. Peygamber efendimiz Hz.Muhammed'in Allah'ın huzuruna çıkması olarak bilinen bu mübarek gün, Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. Peki 17 Şubat 2023 bugün ne kandili? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre 2023 kandil tarihleri

17 Şubat 2023 Cuma 11:29 - Güncelleme:
Bugün kandil mi, 17 Şubat 2023 bugün ne kandili? Diyanet kandil tarihleri
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Kandil tarihleri, vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2023 kandil tarihleri belli oldu. Senenin ikinci kandili, 17 Şubat 2023 Cuma akşamını Cumartesiye bağlayan gece idrak edilecek. Kandil günlerinde eller semaya açılarak dualar edilir, ibadetler yerine getirilir. Peki Bugün kandil mi, 17 Şubat 2023 bugün ne kandili? İşte 2023 Diyanet kandil tarihleri

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Bugün Miraç Kandili idrak edilecek. Recep ayının 27. günü olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in göğe yükselişinin gerçekleştiği gündür.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl Hicri Takvim verilerinden yararlanarak hazırladığı dini günler takvimine göre Miraç Kandili, 17 Şubat 2023 Cuma gecesi idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da 17 ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada; Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır.

İkinci aşama ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişidir. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

DİYANET KANDİL TARİHLERİ VE DİNİ GÜNLER

26.01.2023 Perşembe Regaip Kandili

17.02.2023 Cuma Miraç Kandili

06.03.2023 Pazartesi Berat Kandili

23.03.2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17.04.2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20.04.2023 Perşembe Arefe

21.04.2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22.04.2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23.04.2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27.06.2023 Salı Arefe

28.06.2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29.06.2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30.06.2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01.07.2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19.07.2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28.07.2023 Cuma Aşure Günü

Miraç kandilinde ne olmuştur? Miraç kandili anlam ve önemi nedir?

En yeni resimli Miraç kandili mesajları! Miraç kandili ve cuma mesajları 2023

Miraç kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç kandili namazı saat kaçta kılınır?

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