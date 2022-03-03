3 Mart 2022 Perşembe 13:50 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 13:50

Şaban ayı ne zaman başlıyor 2022? sorusunun cevabı, Recep ayının sona ermesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, Ramazan'ın müjdecisi olarak bilinir. Peki Şaban ayının ilk günü ne zaman? İşte Şaban ayının önemi

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Şaban ayı 4 Mart tarihinde başlayacak. Bu ay, kameri yılın recep ayından sonra, ramazandan önce gelen aydır.

Şaban ayı Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır. İslam'a göre ise Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Berat Kandili'ni içinde barındıran Şaban ayında yapılacak olan ibadetler çok önemlidir. Şaban ayını özellikle oruç tutmak, kuran okumak ve zikir çekmek gibi ibadetlerle değerlendirmek tavsiye edilmiştir.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının ilk günü 4 Mart 2022 Cuma günü başlıyor. Şaban ayının 15'inci gecesinde ise Berat Kandili idrak edilecek.

BERAT KANDILI NE ZAMAN?

Berat Kandili, 2022 yılında 17 Mart Perşembe gecesine denk gelmektedir.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir.

Berat (Berâet), Arapçada 'temize çıkma' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Ramazan ayı ise 02.04.2022'de başlayacak. Ramazan ayının Mayıs'ın 1'inde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

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