Şaban ayında oruç tutmanın sevabı nedir? Şaban ayının ilk günü orucun fazileti

3 Mart 2022 Perşembe 15:39 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 15:39

Şaban ayının ilk orucunun faziletleri, bu ayı ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Şaban ayında oruç tutmak çok sevaptır. Öyle ki; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in bu ayda (Ramazan'dan sonra) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu hadis kaynaklarında yer almaktadır. Peki Şaban ayında oruç tutmanın sevabı nedir? İşte konu ile ilgili detaylar...

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Şaban ayında oruç tutmak ve bu ayı ibadetlerle geçirmek isteyen müminler, Şaban ayının ilk günü orucunun faziletini sorguluyor. Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının; Oruç tutarak, kuran okuyarak ve zikir çekerek değerlendirilmesi önerilir.

Şaban ayı, Berat Kandili gibi mübarek bir geceyi içinde barındırdığı için bu ayda yapılan ibadetler çok sevaptır.

Şaban ayı, Ramazan ayından sonra oruç tutmanın en kıymetli aydır.

Şaban ayında Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ ORUCUN FAZİLETİ

Şaban ayında yapılacak en faziletli ibadetlerden biri oruç tutmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Ramazan ayından sonra en çok oruç tutulması gereken ayın Şaban ayının olduğunu nasihat etmektedir.

Şaban ayının ilk günü, 13, 14 ve 15. günü Eyyam-ı Biyd Orucu tutulur. Şaban ayının 15. günü ise Berat Kandilidir. Kandillerde de oruç tutmak çok sevaptır.

Şaban ayının özellikle pazartesi ve perşembe günlerini oruçla geçirilmesi çok faziletlidir.



Şaban ayının ilk perşembe, son pazartesi ve son perşembe günleri de oruç tutulması da tavsiye edilen günler arasında yer alıyor.

Pek çok din alimlerine göre Şaban ayında aralıksız oruç tutulmasını emreden bir hüküm dini kaynaklarımızda yer almamaktadır. Kişi, sağlığı müsait olup gücü yetirdiği takdirde bu aylarda istediği kadar nafile oruç tutabilir. Bunun için belirlenmiş bir gün sayısı bulunmaz.

EYYÂM-I BİYD ORUCU NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhari, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebu Davud, Savm, 69; Tirmizi, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mace, Sıyam, 29).

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

(Her kim Şaban-ı şerifte üç gün oruç tutarsa, Hak teâlâ, Cennet-i a'lâda ona bir yer hazırlar.)

Âişe validemiz buyuruyor ki:

(Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi.)[Buhari]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]

(Şaban ayında üç gün oruç tutana, Allahü teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey Oğul İlmihâli]

(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: "Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim" Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]