Terviye Günü olarak adlandırılan Zilhicce ayının sekizinci gününü ibadetle ihya etmek çok faziletlidir. Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılır. Terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye edilmiştir. Peki Terviye günü namazı hangi vakitte kılınır? Terviye günü namazına nasıl niyet edilir? İşte detaylar

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Terviye günü, Arefe gününden önceki gündür. Zilhicce Ayının 8. günü olan Terviye, Arefe gününden 1 gün önce (26 Haziran 2023 Pazartesi) idrak edilecek.

Haccın rükünlerinden Arafat vakfesine çıkışın başlangıç vakti olan zilhicce ayının sekizinci günüdür. Sözlük anlamı ile suya kandırmak ve gördüğü rüya üzerinde düşünmek anlamlarında gelen Terviye günü İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir.

Rivayete göre; Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiştir.

Hacıların, Terviye günü sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir. Terviye günü gibi mübarek günlerde Allah'ı anmak, tesbih etmek ve Terviye gününde namaz kılmak ve ibadet etmek çok faziletlidir.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI HANGİ VAKİTTE KILINIR?



Terviye namazı gün içerisinde akşam vaktine kadar kılınabilir.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?



Terviye namazına "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki tevriye namazını kılmaya" şeklinde niyet edilir.

Terviye Günü namazı 4 rekat ve ardından 2 rekat olmak üzere toplam 6 rekat olarak kılınır. Kılınacak bu dört rekatın birinci rekatında bir kere Asr Suresi, ikinci rekatında bir kere Kureyş Suresi, üçüncü rekatında bir kere Nasr Suresi, dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur. Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas Suresi okunur.

İlk 4 rekatında:

1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Asr Suresi okunur.

2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Kureyş Suresi okunur.

3. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Nasr Suresi okunur.

4. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

Son 2 rekatında:

1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

Terviye Günü namazında okunacak surelerin başlangıcı şu şekilde:

Asr Suresi : "Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder.

Kureyş Suresi : "Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder.

Nasr Suresİ : "İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder.

İhlas Suresi : "Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed..." şeklinde devam eder.

Terviye günü toplam 6 rekat namaz kılınır. İlk olarak 4 rekat sonrasında da (hemen ardından) 2 rekat daha kılınır.

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