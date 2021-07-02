1 Temmuz 2021 Perşembe reyting sonuçları: Kefaret, Seksenler, Kazara Aşk reyting sıralaması

2 Temmuz 2021 Cuma 09:29 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 09:29

1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı televizyonlarda Masterchef 2021, Kefaret, Seksenler, Kazara Aşk ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 1 Temmuz 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 1 Temmuz 2021 reyting sonuçları, Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi reyting sıralaması

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki 1 Temmuz 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 SURVIVOR TV8

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 ATV GUN ORTASI ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SEKSENLER TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 SURVIVOR TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 FOX ANA HABER FOX

5 SEKSENLER TRT 1

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR EKSTRA TV8

10 HAVA DURUMU KANAL D

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