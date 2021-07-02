2 Temmuz 2021 Cuma 14:03 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 14:03

Sen Çal Kapımı 44. Bölümden ilk fragman yayınlandı. Yeni sezonuyla Çarşamba akşamları FOX Tv'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümde Serkan, kızına babası olduğunu söylemişti. Sen Çal Kapımı 44. Bölüm Fragmanında Aydan, velayet davası için imza peşine düşüyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 44. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEN ÇAL KAPIMI 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çarşamba akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 44. bölüm fragmanında Serkan, Eda ve Kiraz beraber vakit geçirirler. Serkan, aile olmayı keşfederken Eda ile aralarını da düzeltmeye çalışır.

Diğer yandan Aydan, Serkan'ın haberi olmadan kızının velayetini almak için harekete geçer.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı son bölümde Kiraz'ın kızı olduğu gerçeğini kabullenemeyen Serkan, karar vermek için oradan uzaklaşır.

Serkan Kiraz'ın kendi kızı olduğunu öğrenmiştir ama ona babalık yapmaya hazır olmadığını düşünmektedir.

Geri döndüğünde ise Eda'ya baba olmaya hazır olmadığını söyler.

Serkan'ın bu kararı Eda'nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur.

Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz'ı bulmak için seferber olsa da Kiraz'dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz'ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Kiraz'ı Serkan bulur.

Doğum Günü'nü babası gelmeden kutlamak istemeyen Kiraz'a Serkan büyük bir jest hazırlamaktadır.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!