12 Kasım 2020 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:44

11 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz, Güldür Güldür, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kuruluş Osman dizilerinin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Total, AB ve ABC gruplarında yer alana reyting sonuçlarında ilk 10 programa yer veriliyor ve zirvedeki yapımın ismi belli oluyor. Peki, Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? İşte 11 Kasım 2020 reyting sonuçları…

11 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi Reyting sonuçlarında sıralamada en üstte yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Sadakatsiz" totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında, akşam kuşağında izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman" dizisi en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Sadakatsiz" dizisinin ÖZET bölümü en çok izlenenler sıralamasında 3. oldu.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni" en çok izlenenler listesinde dördüncü sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman ÖZET 5. sırada yer aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ise total reyting sıralamasına altıncı sıradan girdi.

11 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- SADAKATSIZ KANAL D

2- KURULUS OSMAN ATV

3- SADAKATSİZ (ÖZET) KANAL D

4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5- KURULUS OSMAN (ÖZET) ATV

6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7- ESRA EROL'DA ATV

8- ATV ANA HABER ATV

9- HAVA DURUMU ATV

10- DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

SADAKATSIZ KANAL D

KURULUS OSMAN ATV

SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

KURULUS OSMAN (OZET) ATV

HAVA DURUMU KANAL D

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

KANAL D ANA HABER KANAL D

GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

ABC İLK 10 PROGRAM

SADAKATSIZ KANAL D

KURULUS OSMAN ATV

SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

KURULUS OSMAN (OZET) ATV

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

HAVA DURUMU KANAL D

ESRA EROL'DA ATV

SEN CAL KAPIMI FOX

Sadakatsiz 6. bölüm izle!

Sen Çal kapımı 18. bölüm full izle!

Kuruluş Osman 33. bölüm izle!