11 Kasım 2020 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:50

Kuruluş Osman 33. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 33. bölümde; Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Osman Beyin Kuluçhisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, alplerine kardeşinin tutuklanmasını emreder. Osman Bey'i obaya döndüğünde kötü sürpriz beklemektedir. Ertuğrul Bey bu zıtlaşmada kimin yanında olacaktır? Kuruluş Osman 33. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve son bölüm özeti...

Kuruluş Osman 33. bölümde Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesinde gerginliğe neden oluyor. Öte yandan yeni kaleler almak isteyen Osman, fetih ateşiyle yanarken Bamsı'nın desteğiyle güç buluyor. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 33. bölüm.

KURULUŞ OSMAN 33. BÖLÜM İZLE

Moğollar tarafından çepeçevre kuşatmaya alınan Kayı Obası ciddi sonuçlara yol açabilecek bir tehlike altına girmişken, Geyhatu ise nökerlerini de arkasına alıp intikam naraları savurarak Kayı Obası'na çoktan gelmiştir. Kuruluş Osman son bölümde; Oğlu Mönke'yi döne döne arayıp hiçbir yerde bulamayan Geyhatu'nun 'Ciğerini sökeceğim, Hiçbir Türk'ü bu topraklarda sağ koymayacağım' deyip kin ve nefretini kusarak tehdit saçarken, her şeye rağmen dimdik ayakta duran Osman ise Moğolları durdurabilecek hamleyi yaparak obasını kurtardı.

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.

Alplerin başı Savcı beyin kalenin kapısına dayanmak isteyen Osman için, 'Kulucahisara gittiyse bunun bedeli ağır olur' şeklindeki çıkışı göze çarpan detaylar arasındaki yerini alırken, Osman ise göğüs kabartan hamlede bulunarak esir edilen kardeşlerini geri almak üzere Kulucahisar'a gider.

Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

Öte yandan Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirir.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde Moğollar Kayı Obası'na geliyor.

Osman Bey, Flatyos'un kurduğu hain pusudan kurtulmuştur. Bamsı Bey tızağın bozulmasında büyük rol oynamıştır. Osman Bey, esir düşen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar.

Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir.

Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman her Çarşamba 20.00'de atv'de.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman Çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor.