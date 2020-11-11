11 Kasım 2020 Çarşamba 00:15 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 00:15

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm ATV ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümünde Behzat'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından ortalık karışıyor. Alparslan, Derman'ı bitirmek için harekete geçiyor. Hızır Çakırbeyli ise birini daha kaybetmemek için temkinli davranmaya gayret ediyor. Peki EDHO 171. bölümde Behzat ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm izle (EDHO 171. bölüm full izle Atv)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Haşmet Façalı ise yapılan bu saldırının ardından çılgına dönüyor. Haşmet'in tek başına saldırı yapmasını engellemeye çalışan Hızır, birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Ağır yaralanan Behzat'ın ölüp ölmediği ise bölümün en çok merak edilen konusu oldu. EDHO 171. bölüm full izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM İZLE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 171. bölümesözleri damga vurdu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM ÖZETİ

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.

Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder. Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.

Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Ceylan'ın Bahar'a söylediği 'Bu oteli terket aksi halde senin başını ezerim' sözleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme damga vurdu.

Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

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