Ramo 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cihangir, Ramo'nun ailesini buluyor...

10 Kasım 2020 Salı 15:43 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 15:43

Ramo 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın oynadığı Ramo'nun Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünden 2. fragman ekranlara geldi. Ramo 20. bölüm 2. fragmanında Cihangir, Ramo'nun ailesinin yaşadığı yeri buluyor. Ablasının kızı dahil herkesin bulunması ve öldürülmesi için de başlarına ödül koyuyor. Ramo ailesini koruyabilecek mi? İşte yeni bölümden yayınlanan 2. fragman

RAMO 20. BÖLÜM 2. FRAGMAN





RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz tarafından vurulan Ramo günlerce hastanede kaldıktan sonra kendine gelir gelmez yeniden Kaman meselesi ile ilgili harekete geçti. İlk işi ise Yavuz ile görüşmek oldu.

Cihangir'e, Yavuz'un elindeki belgeleri alıp getireceğini söyledi. Oyununu başlatan Ramo, kendisi ile buluşmaya gelen Yavuz'u bağladıktan sonra Cihangir'i aradı.

Yavuz'la karşı karşıya gelen Ramo, parmak izi olan cinayet silahının hala kendisinde olduğunu söyleyerek onu tekrardan köşeye sıkıştırdı. Diğer tarafta Cihangir de her yerde Yavuz'u ararken Doğu, onu bularak Cihangir'e teslim etti. Ramo ve Sibel, Cihangir'in Yavuz'u öldüreceğini düşünürken, hiçbir şey yapmamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yavuz'un elinde Cihangir'i tehdit edebileceği belgeler vardı! Kaman gizemi dışında artık Yavuz'un dokunulmazlık gizemini de çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz'a hem Cihangir'e karşı bir oyun oynadı.

Yavuz'un ve belgelerin kendisinde olduğunu söylemesi üzerine Cihangir hemen buluşma yerine geldi. Ramo, Yavuz'a doğrulttuğu silahı Cihangir'in eline verince cinayet silahının üzerinde parmak izi kaldı! Ramo'dan aldığı belgelerin gerçek olmadığını, aslında her şeyin bir oyun olduğunu sonradan anlayan Cihangir için artık her şey çok geçti. Evine düzenlenen operasyonla Cihangir gözaltına alındı ancak finalde herkesi şoke eden gelişme bir gelişme yaşandı. Sorguya alınan Cihangir, Mahir'e cinayet silahının kaybolacağını söyledi!

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 13 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

Ramo 19. bölüm full izle Show Tv!

Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya Derin'in ailesine her şeyi açıklıyor

Sefirin Kızı 27. bölüm izle Puhu Tv!

Arıza 9. bölüm izle (tek parça)

Yasak Elma 84. bölüm full izle FOX Tv!