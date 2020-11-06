Ramo 19. bölümüyle dün akşam Show Tv ekranlarında yayınlandı. 19. bölümde Yavuz belgelerle Cihangir'i tehdit eder ve dengeler değişir. Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yaparken bir yandan da Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışır. Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Heyecanla izlenen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo son bölüm 19. bölüm full izle! Ramo 19. bölüm (son bölüm tek parça)
RAMO 19. BÖLÜM FULL İZLE (RAMO SON BÖLÜM)RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ramo’nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar. Yavuz’u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir’e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz’a dokunulmazlık verir. Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo’nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık.
Ramo 19. bölümde Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yapıyordur. Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.
RAMO 19. BÖLÜM ÖZETİ
Ramo’nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar.
Yavuz’u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir’e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz’a dokunulmazlık verir.
Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo’nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık.
Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yapıyordur
Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar.
Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.
Ramo yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!
RAMO 20. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
RAMO ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz'un Erkan ile birlikte Nuri'yi de öldürmeye çalışması Ramo'da büyük bir şüphe yaratmıştır. Yavuz'u deşifre etmek isteyen Ramo, Nuri'yi ölmüş gibi göstererek Cihangir'in yanında Yavuz'un maskesini düşürecektir. Sibel ise gizlice Ramo'ya yardım etmektedir. Büyük bir giz taşıyan "Kaman" dosyasını araştıran Sibel, bulduğu her şeyi Fidan aracılığıyla Ramo'ya iletiyordur. Diğer yandan Ramo, "Kaman" dosyasıyla Cihangir'le birlikte Yavuz'u da polise teslim etmek isterken aslında nasıl büyük bir belaya bulaştığının farkında bile değildir.
RAMO OYUNCULARI
Murat Yıldırım'ın başrolde bulunduğu Ramo dizisi Show TV'de diziseverlerin beğenisine sunuluyor.
Murat Yıldırım - Ramo
Esra Bilgiç – Sibel
Olgun Şimşek – Cihangir
İlker Aksum – Hasan
Yiğit Özşener – Yavuz
İdil Fırat – Fidan
Devrim Özkan – Nehir
Mustafa Yıldıran – Doğu
Pelin Körmükçü – Ahsen
Efsane Odağ – Afet
Sacide Taşaner - Sebahat