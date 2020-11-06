06 Kasım 2020 Cuma 23:46 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 23:46

Ramo 19. bölümüyle dün akşam Show Tv ekranlarında yayınlandı. 19. bölümde Yavuz belgelerle Cihangir'i tehdit eder ve dengeler değişir. Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yaparken bir yandan da Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışır. Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Heyecanla izlenen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo son bölüm 19. bölüm full izle! Ramo 19. bölüm (son bölüm tek parça)

RAMO 19. BÖLÜM FULL İZLE (RAMO SON BÖLÜM)

Ramo’nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar. Yavuz’u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir’e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz’a dokunulmazlık verir. Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo’nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık.

Ramo 19. bölümde Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yapıyordur. Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.

RAMO 19. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo’nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar.

Yavuz’u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir’e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz’a dokunulmazlık verir.

Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo’nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık.

Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yapıyordur

Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar.

Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.

Ramo yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!

RAMO 20. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

RAMO ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un Erkan ile birlikte Nuri'yi de öldürmeye çalışması Ramo'da büyük bir şüphe yaratmıştır. Yavuz'u deşifre etmek isteyen Ramo, Nuri'yi ölmüş gibi göstererek Cihangir'in yanında Yavuz'un maskesini düşürecektir. Sibel ise gizlice Ramo'ya yardım etmektedir. Büyük bir giz taşıyan "Kaman" dosyasını araştıran Sibel, bulduğu her şeyi Fidan aracılığıyla Ramo'ya iletiyordur. Diğer yandan Ramo, "Kaman" dosyasıyla Cihangir'le birlikte Yavuz'u da polise teslim etmek isterken aslında nasıl büyük bir belaya bulaştığının farkında bile değildir.

RAMO OYUNCULARI

Murat Yıldırım'ın başrolde bulunduğu Ramo dizisi Show TV'de diziseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ramo oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Murat Yıldırım - Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

Olgun Şimşek – Cihangir

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

İdil Fırat – Fidan

Devrim Özkan – Nehir

Mustafa Yıldıran – Doğu

Pelin Körmükçü – Ahsen

Efsane Odağ – Afet

Sacide Taşaner - Sebahat